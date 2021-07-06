Заявление главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Волоколамского Илариона о том, что не желающие вакцинироваться от коронавируса берут на себя грех, который придётся отмаливать всю жизнь, вызвало обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение 6 июля в социальной сети «ВКонтакте».

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»Какая дичь! Уже и церковь привлекли, чтобы мозг населению промывать!» — считает Елена Г.

Многие пользователи оказались возмущены подобным подходом к щепетильному вопросу от представителя церкви. Люди напоминают, что прививка от коронавируса многим может быть попросту противопоказана.

«А этот митрополит будет замаливать свой грех за то, что толкает людей на потенциальное самоубийство? Ведь у прививки есть и противопоказания! Заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибёт», — указывает Александр П.

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Некоторые комментаторы отмечают, что своим заявлением митрополит вносит раскол в православное сообщество, которое по-разному относится к вакцинации. Получается, что, в угоду потребности чиновников представитель церкви стравливает людей.

«По версии РПЦ, вообще на всё воля Божья. Уколы для многих верующих и вовсе грех, ведь нельзя же вмешиваться в дела Всевышнего. Хватит уже шоу устраивать! Не доказывайте лишний раз, что вы устроили бизнес на людском несчастье!» — пишет Вячеслав А.

Часть людей считает, что те, кто подходит к вопросу вакцинации критически, не будут напуганы заявлением митрополита. Комментаторы убеждёны, что многие из непривитых граждан и вовсе являются атеистами.

«Не будут. В большинстве своём непривитые люди — это люди науки. Очень умные люди с хорошо развитым критическим и рациональным мышлением», — поделился своим мнением Oliver Q.

Ряд пользователей указывает на то, что российские власти стали использовать очень некрасивые методы по убеждению граждан в необходимости вакцинироваться от коронавируса.

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«Нет никакой корреляции между привитыми верующими и неверующими. Каждый решает для себя сам, вакцинироваться ему или пенять на себя. А подобные «пугалки» — лишь грязные методы для подведения статистики», — отмечает Иван Е.

Нашлись и те, кто отмечает, что подобные информационные бомбардировки являются доказательством того, что государственная машина потеряла доверие со стороны населения.

«Чем больше они стараются всучить нам эту вакцину, тем меньше народа хочет вакцинироваться. Вот и всё доверие к власти», — написал Владимир К.

Напомним, 5 июля глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил в эфире телеканала «Россия-24», что не желающие вакцинироваться от коронавируса берут на себя грех, который придётся отмаливать всю жизнь.