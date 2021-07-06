Информация на сайте Минздрава России о том, что у непривитых беременных с коронавирусной инфекцией частота преждевременных родов значительно выше, чем в популяции в целом, вызвала бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 6 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Рафаэль. Портрет беременной женщины (Донна Гравида). 1505-06

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"Нам и про пенсионную реформу говорили, что очень важно её принять», — напомнил Артём К.

Многие пользователи оказались крайне удивлены подобному утверждению со стороны российского Минздрава. Люди не понимают, откуда у ведомства появилась подобная статистика за столь короткий срок.

«Прививку разработали год назад. Беременность длится девять месяцев. Откуда такие данные успели набрать?!» — задаётся вопросом Люба Х.

Minzdrav.gov.ru Вакцина «Спутник V».

Некоторые комментаторы убеждены, что заявление Минздрава не отражает действительности. Граждане подозревают, что структура пытается склонить население к вакцинации путём обмана.

«Что за чушь?! Если данные не обнародованы или их совсем нет — это преступление толкать женщин на этот чудовищный шаг!» — считает Андрей А.

Часть людей считает, что доверять заявлениям российских чиновников уже не получается, потому что они постоянно путаются в показаниях. Граждане призывают российские власти перестать спекулировать на теме пандемии и начать разговаривать с народом честно.

«Чушь — это то, о чём в уши населению заливает Минздрав. Год назад другая информация была для беременных женщин. Так что пусть сначала до конца исследуют этот вирус, исследуют вакцину и тогда уже всех подряд вакцинируют. А то информация каждый раз меняется, причём резко. Поэтому из-за неопределённости и колоться не пойми чем никто не хочет. А то вакцинируют население, словно какой-то скот», — поделился своим мнением Платон И.

Ряд пользователей указывает на то, что прививка не поможет женщинам быть защищёнными от коронавируса в течение всего периода беременности.

Ян Стен. Болтуны у окна. 1665

«Если привиться до беременности, к примеру, за месяц, чтобы сформировался иммунитет, то к середине беременности иммунитета к коронавирусу уже не будет. Антитела же плюс-минус полгода держатся», — отметил Александр П.

Нашлись и те, кто призвал не сгущать краски и учесть, что вакцинация может повысить шансы граждан пережить заболевание COVID-19 в более лёгкой форме, без трагического исхода событий.

«Ну, прививкой можно повысить шансы избежать тяжёлого течения болезни, что при беременности — страшная вещь!» — пишет Олег Е.

Напомним, 6 июля на сайте Минздрава России появилось сообщение о том, что у непривитых беременных с коронавирусной инфекцией частота преждевременных родов значительно выше, чем в популяции в целом.