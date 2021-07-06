Члены женской сборной США по футболу перед матчем с Мексикой 6 июля отвернулись от американского флага, пока 98-летний ветеран Второй мировой войны Пит Дюпре играл национальный гимн на своей губной гармошке.

Клод Моне. Нарциссы. 1882-85

В силу возраста Дюпре приехал на инвалидной коляске и вышел на поле к микрофону с духовым инструментом в руках. Весь стадион встал, чтобы поприветствовать ветерана аплодисментами, и остался стоять, пока он играл гимн страны.

Тем не менее несколько футболисток из сборной США проигнорировали ветерана и отвернулись от флага, пока Дюпре исполнял мелодию.

Пользователи Twitter отметили, что даже Мексика показала большее уважения к стране, пока американская сборная проявила полное пренебрежение к Дюпре и Америке.

«…некоторые (из команды США) отвернулись от него. Тем временем Мексика, страна с гораздо более низким уровнем жизни, чем Америка, подпевала каждому их слову. Добро пожаловать в Америку» — прокомментировал один из пользователей под постом ESPN.

Гелий Коржев. Прозрение. 1999

«Если вы не считаете, что США представляют ваши ценности, и хотите выразить свой протест, отвернувшись от флага, прекрасно. Меня только смущает, что вы всё равно решили представлять нашу же страну на национальном уровне» — отметил другой пользователь.

«Я предпочту команду с меньшим количеством талантов, но с людьми, которые хотят представлять нас, чем талантливых людей, играющих самих за себя. Те, кто отказался, должны быть заменены», — считает один из пользователей Twitter.

Другой пользователь осудил спортсменок-активисток за то, что они «не понимают, какая кровь была пролита, чтобы они могли устроить свой маленький протест».

Бывший директор Национальной разведки (DNI) Ричард Гренелл также написал в Twitter, что игроки под номерами №11 и №2 отвернулись от американского флага. Он отметил, что Дюпре рисковал своей жизнью не для того, «чтобы эти самовлюбленные дети могли проявить неуважение к Америке».

«Общество, которое возносит и нормализует чувство ненависти к самим себе, обречено», — отметил Gad Saad.

«Почему они до сих пор в команде? Если бы я был тренером, то в матче играли бы те игроки, которые проявили уважение к своей нации. Остальным было бы позволено найти дорогу домой без паспорта. Пусть учатся на собственном опыте», — ответил @travismacmillan.

«Не. Не надо драматизировать. Никто не «обречен». Тут работает закон об убывающей предельной отдаче, и каждый из этих протестов становится всё менее и менее интересным», — считает @ricopalazzo1.

«Пропасть моральных ориентиров между самопожертвованием военного поколения и современными экземплярами поистине огромна», — подчеркивает @mcuist.

При этом нужно отметить, что пресс-служба сборной США по футболу защитила девушек, сказав, что произошло недоразумение, так как на стадионе было несколько флагов, и поэтому члены команды повернулись в разных направлениях. Также в пресс-службе подчеркнули, что все спортсменки аплодировали ветерану и благодарили его после игры.

В данном матче команда США выиграла у Мексики со счетом 4:0.

Как сообщало ИА REGNUM, метательница молота Гвен Берри, представляющая сборную США афроамериканка, отвернулась во время исполнения американского национального гимна, стоя на третьей ступени пьедестала по итогу отборочных соревнований на Олимпийские игры, которые проводились в США в субботу, 26 июня. Свое поведение спортсменка объяснила тем, что гимн США не представляет ее народ.