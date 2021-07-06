В то время как в Соединенных Штатах проходит массовая вакцинация, переполненные центры для мигрантов в пограничных штатах сообщают о вспышках коронавирусной инфекции. Медицинские эксперты предупреждают, что такого рода места являются самой благополучной почвой для распространения COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM США

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Число мигрантов, содержащихся под надзором в центрах, увеличилось почти вдвое за последние месяцы. Согласно данным иммиграционной службы, более 26 тыс. человек находились в центрах на прошлой неделе. Для сравнения, в апреле цифра остановилась на 14 тыс.

За это же время в центрах для мигрантов было зафиксировано более 7500 новых случаев заражения коронавирусом.

Издание отмечает, что столь быстрому росту числа заражений способствует несоблюдение медицинских протоколов. Например, почти никто из персонала не носит маски.

При этом в центрах находятся десятки тысяч детей. Уже в мае примерно 21 тыс. детей и подростков находилась под присмотром федеральной службы. Техасский центр в Эль-Пасо был переполнен, там находилось свыше 4500 детей по состоянию на 10 мая. Прокуроры, адвокаты и психологи сказали, что некоторые приюты безопасны, но другие ставят под угрозу здоровье и безопасность юных мигрантов. Сомнения по поводу целесообразности содержания детей в таких условиях усилились еще больше после того, как поступила информация о случаях домогательств со стороны персонала.

Американские пользователи Twitter бурно обсудили ситуацию под соответствующей публикацией The New York Times.

Hhs.gov Производство вакцины. США

«Вакцинируйте их! В некоторых штатах срок действия вакцин истекает, потому что американцы не хотят прививаться. ВАКЦИНИРУЙТЕ ИХ», — просит @mziff06.

«Еще одно доказательство о неравном распределении вакцин. Правительства должны обеспечить доступность #коронавакцин для наиболее уязвимых слоев населения», — считает @AnathpindikaS.

«Хаос порождает хаос», — отмечает @dgoldtech.

«Почему бы нам не сделать им всем прививку J&J?» — спрашивает @RJeffreySusman. При этом медицинский регулятор США в свое время порекомендовал приостановить вакцинацию препаратом Johnson & Johnson из-за случаев тромбоза у пациентов.

«6 месяцев, а Байден до сих пор ничего не сделал с этими клетками», — осуждает @AscendedSaiyaji.

«Отправьте их всех туда, откуда они родом, пусть их правительства занимаются этим… Это не должно быть обязанностью правительства США… Ни сейчас, ни когда-либо», — пишет @DouglasDribbles.

Напомним, что большинство детей пришли из Гондураса, Гватемалы, Сальвадора и Мексики. Половина прибыли без родителей.

«Я видел, как в моей местной аптеке отказывали людям, которые не предъявляли абсолютно никаких документов и не говорили по-английски. Фармацевт сказал, что это вопрос страховой ответственности. Частный малый бизнес не может рисковать, попадая под суд», — рассказывает @gardensue0211.

«Отдайте им все вакцины, от которых отказались фанаты Трампа», — предлагает @jpoptanich.

«Резкое увеличение числа мигрантов на границе, сотни тысяч людей в день, и небрежный подход (нашего правительства) к проверке, карантину, маскам, а затем рассеиванию мигрантов по всей стране — вот почему люди перестали воспринимать COVID всерьез», — отмечает @leeloococo.

«Одна из причин, по которой гражданам трудно продолжать следовать федеральному руководству относительно COVID-19, заключается в том, что это федеральное правительство поощряет нелегальных иммигрантов и разрешает им пересекать границу США, при этом не требуя информации о статусе COVID! НОНСЕНС!» — пишет @Gemini6614.

«Ах, если бы они следовали политике «оставайся в Мексике», — говорит @hkrearden.

Как сообщало ИА REGNUM, органы опеки и попечительства штата Техас получили три жалобы, связанные с домогательством и пренебрежительным поведением в отношении детей-мигрантов, отделенных от родителей. Инциденты произошли в профильном центре в Сан-Антонио, где находится более 1600 подростков, переправившихся через американо-мексиканскую границу.