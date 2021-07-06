На фоне недавнего конфликта между Израилем и ХАМАС неожиданный голос возглавил обвинение против еврейского государства. В то время как оборонительный военный ответ Израиля на тысячи ракет, запущенных из сектора Газа, вызвал предсказуемый протест в Европе и в рядах некоторых американских левых, именно Китай стал одним из самых яростных критиков страны.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Пекин, не колеблясь, указал пальцем на Иерусалим, причем дошел до того, что стал соавтором решения Совета ООН по правам человека о создании комиссии для расследования израильских «нарушений на оккупированной палестинской территории». Именно Китай подтолкнул Совет Безопасности ООН к проведению трех чрезвычайных заседаний в течение недели, а министр иностранных дел Ван И, назвавший конфликт израильскими «боевыми действиями», возмутил Израиль и потребовал немедленной «сдержанности».

В той же речи Ван раскритиковал США за то, что те «стоят на противоположной стороне международного правосудия», потому что поддерживают Израиль. Арабоязычные издания и аккаунты Пекина в социальных сетях были наводнены критикой Израиля и США, китайские дипломаты делились антисемитскими постами в Твиттере, а канал CGTV сообщил, что «евреи доминируют в финансах [США], СМИ и интернет-секторах».

Позиция Пекина была столь же неожиданной, сколь и резкой. В последние годы Китай стал одним из основных участников бурно развивающейся инновационной экономики Израиля. Согласно недавнему исследованию Института исследований национальной безопасности Тель-Авивского университета, с 2001 по 2018 год двусторонняя торговля между двумя странами ежегодно росла, увеличившись с чуть более 1 миллиарда долларов до почти 12 миллиардов долларов. Заметим, что после 2018 года цифры немного упали, до примерно 10 миллиардов в прошлом году — из-за давления со стороны администрации Трампа.

Iaf.org.il 69-я эскадрилья («Молоты») ВВС Израиля

Этот массовый приток капитала, большая часть которого перешла в динамичный высокотехнологичный сектор страны, поставил Китай перед шансом превзойти Соединенные Штаты в качестве крупнейшего иностранного инвестора Израиля уже в ближайшие годы. Да и китайские официальные лица с энтузиазмом говорили о «взаимном доверии» и «сотрудничестве», которые сейчас преобладают в отношениях между Пекином и Иерусалимом.

Все это делает резкую антиизраильскую позицию Китая удивительной и, возможно, показательной. Ведь активность Китая не может быть объяснена его решительной поддержкой дела Палестины — несмотря на словесную поддержку, на деле Пекин предоставил лишь мизерную помощь властям Палестины и ее народу. По состоянию на 2019 год не было измеримых китайских инвестиций ни на Западном берегу, ни в секторе Газа, а двусторонние торговые потоки были незначительными.

Но хотя Китай мало что сделал для поддержки палестинцев, он тем не менее использовал их против Вашингтона. «Наша цель — заработать очки на мировой арене, раскрывая и критикуя двойные стандарты США на Ближнем Востоке», — объясняет Чжан Чучу из Университета Фудань. Чем тогда объясняется резкий и громкий антиизраильский поворот Пекина?

Gusjer Уйгурские мусульмане в Синьцзяне

Частично ответ можно найти во все более отчаянных усилиях Китая отвлечь международный разговор от темы геноцида уйгурских мусульман в Синьцзяне. Поддерживая тяжелое положение палестинцев, Китай цинично разжигает самую эмоциональную проблему в ближневосточной политике, чтобы отвлечь мусульманские страны от их собственной внутренней кампании по «разрушению происхождения и корней» китайских мусульман. В то же время расширение инвестиций Пекина по всему Ближнему Востоку в последние годы (в различных сферах — от телекоммуникационного сектора Ливана до различных инфраструктурных проектов в Египте) фактически купило молчание мусульманских правительств, когда речь идет о нарушениях прав человека в Китае.

Другая причина связана с выбором Китаем региональных партнеров. За последние несколько лет Пекин подписал стратегическое партнерство как минимум с семью странами (включая Турцию, Саудовскую Аравию и Ирак). Как поясняет в новом отчете американо-китайская комиссия по обзору экономики и безопасности, обширный 25-летний стратегический пакт Китая с Ираном является центральным элементом его ближневосточной стратегии. В случае полной реализации эта сделка принесет большую выгоду для Китая, предоставив ему преференциальный доступ к инфраструктуре, телекоммуникационным проектам и иранским портовым объектам, а также значительно расширив военное сотрудничество между двумя странами. Совокупный эффект сделки состоит в том, чтобы превратить Иран в критически важный центр в рамках знаменитой китайской инициативы «Один пояс, один путь» и тем самым дать Пекину жизненно важную долю в Исламской Республике.

(сс) Yoav Keren (יואב קרן) Израильский город Холон после массированного обстрела

Ответ Китая на недавний конфликт Израиля с ХАМАС должен послужить тревожным сигналом для политиков в Иерусалиме. С его помощью подчеркивается, что, несмотря на его значительную финансовую заинтересованность и политические банальности, для союзничества Китая с Израилем существуют реальные ограничения. В самом деле, недавняя поддержка правительством Израиля резолюции ООН по геноциду в Синьцзяне предполагает, что переосмысление политики Китая, возможно, уже началось.

Тем временем для остального Ближнего Востока антиизраильский поворот Китая представляет собой поучительную историю, из которой следует сделать далекоидущие выводы в этом регионе и за его пределами: сегодняшняя дружба Пекина не является гарантией его верности завтра.