Делегацию московского коллектива «Гжель», которая прибыла на фольклориаду в Башкирию, отправили домой из-за выявления коронавируса у ее участника. У представителя этого коллектива поднялась температура, а ПЦР-тест показал положительный результат.

Якоб Йорданс. Пир во время чумы. 1655

Эта новость очень взволновала местных жителей, которые активно стали ее обсуждать в социальных сетях. Примерно за три часа пользователи в одной из групп социальных сетей оставили порядка 200 возмущенных комментариев.

Местные жители называют фольклориаду в Башкирии не иначе как «пир во время чумы».

«Началось… Потом Запад будет орать, что мы разнесли заразу. Пир во время чумы. Моё мнение об этом мероприятии», «Хабиров войдет в историю как руководитель чумных хороводов», «Пир и пение во время эпидемии», «Танец на чьих-то костях», — возмущаются жители.

Люди возмущаются непоследовательностью при принятии решений руководством региона: «Прививки делать в обязаловке. Сложная ситуация в республике. И тут же пляски, песняка давим — веселуха… Где разумное объяснение всему этому?» «В Бирске с 8 июля на неопределенное время перенесли семейный фестиваль из-за COVID-19, а фольклориада всё идёт. Да уж. Где логика?» «Людей за дураков держат. С понедельника начнется пандемия», «Я вообще перестаю что-то понимать, в магазины на другие мероприятия без инстанции нельзя, а такое мероприятие — можно, нас что, со всех сторон обманывают по поводу ковида?» «Не фольклориада, а голимая клоунада, для нас одни запреты, а для этих гостей привилегии», «Парадокс. На время различных мероприятий ковид исчезает. Но как только всё заканчивается — он тут как тут. Ну просто фокус какой-то».

Жители вспомнили об ограничениях в День Победы: «Просто позор! На 9 Мая «Бессмертный полк» отменили (такое спасибо за мир над головой). Видели бы наши деды и бабушки, за что воевали, позорище! Выпускные почти отменили! Зато клоунам почет и привилегии. Позор! Никакого уважения к своему народу! Время крепостных вернулось! Барин правит!» — пишет местная жительница.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Карантин

Люди не верят в то, что инфицированные участники не контактировали с другими гостями и техперсоналом данного мероприятия: «Вы нам обещали безопасность! И где она? Больной в самолёте не летел? Не кушал и туалетом не пользовался в Башкирии?», «Контакта не было. Больше бреда я не слышала…1000 человек на фольклориаде без масок, без дистанции, сделали самый большой хоровод, а потом вечером отплясывали в гостином дворе до утра, и контакта, конечно, не было», «Отправили домой на частном самолёте? Или опять в толпе? Вот так и развиваем коронавирус в Уфе! Спасибо чиновникам и бизнесменам», «Как тогда он участвовал, если ни с кем не контактировал?», «А когда в Башкирию приехали, разве не проверяли их на тест в аэропорту, что-то как-то странно. Пели, танцевали, и на тебе положительный тест у них, оказывается. Вообще дурдом!», «Контактов не было? Хабиров там выплясывал с ними», «Сейчас начнется опять все по новой, бегите, Радий Фаритович, делайте четвертую вакцину за год», «Как они ни с кем не контактировали, если они участники? Опять скрывают или говорят неправду».

Многие пользователи ожидают всплеска заболеваний после Фольклориады, а значит, введения новых ограничений и, возможно, обязательной вакцинации: «Дурдом, сами к нам всякую заразу завозят. Теперь пойдет по Башкирии этот ковид», «И собрали эту фольклориаду для распространения короны, чтоб запустить третью волну», «Что и следовало ожидать. Спасибо правительству Башкирии», «Приехали из разных стран, чтобы обменяться разными штампами! Ну наше правительство решило: обмену вирусами быть», «Ну вот и первый звоночек, это нас готовят к изоляции, кто проверит, что человек заболел?» «Ну вот и обменялись разными штампами, все нормально. А то мало же было своей заразы, теперь будет разная со всего света», «Да уж, социальной дистанцией там и не пахнет))) И конечно, как выше пишут, пока идёт этот цирк, никакого вируса нет, всё норм».

Люди в очередной раз отмечают, что сейчас для власти «деньги дороже людей». «Вот ваша фольклориада. Она в такой ситуации не нужна была. Вам же всё деньги, деньги», «Отменять фестиваль уже нельзя было, сколько денег себе положили в карманы. Как-то надо было бы отчитываться, а тут все на фестиваль списали и на вирус», «Мероприятие грандиозное. Деньжища вбуханы огроменные. Вопрос: для кого и чего проводится эта фольклориада? Почему не отложили? Или для престижа республики больше всего важен был танец главы и его супруги? Очень напомнило салют в День Победы с девяти площадок в прошлом году. Все сидели дома, а салют был».

Жители возмущены тем, что за ошибки в управлении чиновники в очередной раз отвечать не будут: «Ну как можно было такое устраивать? Самое ужасное, что за такой беспредел никто не ответит из управителей, или найдут, как всегда, стрелочника», «Кто будет отвечать за распространение инфекции? Ведь народ категорически был против этой ненужной фольклориады. Почему тот, кто это мероприятие проводит, не отвечает за свои поступки? Почему позволили в пандемию проводить такое массовое мероприятие? И останется безнаказанным. Простому народу в кино сходить без маски и без вакцины нельзя, он угроза, а здесь такое скопление людей с разных стран без соблюдения всех мер безопасности, и все отлично. Подумаешь, заболели, спокойно отправили домой, а народ сейчас опять страдать будет от ограничений и принудительной вакцинации».

Люди убеждены, что за ошибки в управлении будет отвечать опять простой народ: «Отвечать, конечно, мы будем! Кто все это устроил, они все и свалят на нас! Скажут, сами без прививки и маски ходили, поэтому стали вымирать! Сами и виноваты!»

Glavarb.ru Глава Башкирии Радий Хабиров на заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории региона

Пользователи предполагают, что осенью детей опять отправят на дистанционное обучение, тогда же начнется массовая вакцинация несовершеннолетних: «По-любому осенью опять детей в школы не пустят», «Как закончится, колоть начнут всех подряд, не удивлюсь если в детсады завалятся с прививками».

При этом некоторые жители напомнили о других нерешенных проблемах в Башкирии: «А я благодарна за эти дни праздника! Наконец-то можно, не боясь, оставить открытыми на ночь окнами и балконом! Наконец-то выспались! Спасибо «друзьям»! Видимо, на период праздника, строго запретили сбрасывать «вонь» с заводов, чтобы участники «дышали свежим воздухом»! Сейчас уедут, и опять… «Внеплановые проверки» дадут зеленый свет! И… здравствуй ветер северный… Здравствуй, родная вонь! И ведь все сбросы происходят ночью… Около трех часов, когда все люди спят! Вам такое «нападение» на людей ничего не напоминает?»

«Посмотрим, что придумают, как пойдут последствия данного мероприятия. Если все хорошо, то вопрос, а где вирус, зачем прививка? А если заболеют, то вопрос Хабирову, зачем вы это допустили?» — размышляет пользователь в социальной сети.

Нашлись и те, кто порадовался фольклориаде: «Прекрасный праздник! Так хорошо организован! Открытие — просто супер! Горжусь своей республикой! Браво организаторам!». Но таких комментариев было очень и очень мало…