В России растет популярность страховок от коронавирусной инфекции. Правда, пока это еще «псевдостраховка», считают эксперты. Уровень выплат составляет менее 5%, что «явно говорит о том, что продукт делался не для клиента». Кроме того, по мнению специалистов, «при отсутствии истории статистики по коронавирусу это рулетка, а не страхование».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Права

Тем не менее, лиха беда начало. А то, что беда лиха, ясно, когда видишь цифры новых заражений и смертей, а также читаешь прессу.

«В Москве и области практически невозможно вызвать врача и сдать ПЦР-тест на дому. Массово отказывают в приеме на дому и при звонке в поликлинику …»

«В поликлиниках столичного региона настоящий коллапс, — пишет Readovka. — Заболевших так много, что запись к врачу через «Госуслуги» приостановлена — ближайшие две недели вызвать терапевта домой невозможно…»

«Врачам сказано отдать приоритет уже выявленным случаям заражения коронавирусом, новыми случаями пусть занимается Скорая…»

Руководство МГУ объявило, что «все преподаватели и научные сотрудники до 15 июля должны получить первую дозу вакцины, до 15 августа — вторую. Это 10 784 человека. Непривитых сотрудников МГУ не пускают на работу…»

На рабочие места также не пускают «не переболевших и не имеющих медицинских противопоказаний к вакцинации. При этом работать разрешено получившим лишь первую дозу вакцины…»

Несколько цитат из прессы, но и этого довольно, чтобы понять — воронка ковида затягивает все больше людей и угрожает не меньше, чем шторм на море. Там, на Черном море, вчера утонул мальчик и трое мужчин, которые хотели ему помочь. Так называемый «тягун» утащил ребенка в открытое море, он же погубил и спасателей. Говорят, предупреждали, что купаться нельзя. Не послушались — итог трагический.

Дарья Драй ИА REGNUM Центр вакцинации в ТЦ «Стокманн» в Санкт-Петербурге

Чтобы избежать такого же трагического итога в случае с COVID-19 и не попасть в воронку новой волны, стоит помнить простые вещи — никто не отменял меры профилактики. Вспомните первую волну и действуйте по инструкции. А то сейчас все расслабились — масок на лицах не увидишь ни в наземном транспорте, ни в магазине, нигде, кроме входа в метро и в поликлинике. Более того, эксперты выступают, как у Крылова — лебедь, рак и щука или «кто в лес, кто по дрова».

Вчера слушаю в ИТАР ТАСС пресс-конференцию экспертов о текущей ситуации с коронавирусом в России и прогнозах эпидемиологической обстановки на ближайшие время. Экспертов два: один — замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, второй — ведущий научный сотрудник МГУ им. Ломоносова Максим Скулачев.

Сидят рядом через пару-тройку стульев, но как далеки друг от друга! Горелов представляет ситуацию так, словно все ОК. После его слов хочется прямо-таки сорвать маску и пуститься в пляс. А Скулачев, напротив, весьма строг и даже уныл, говорит о чрезвычайной заразности штамма «Лямбда» и тяжелых последствиях новой разновидности ковида. Кого слушать?

Небезызвестный персонаж ответил бы на этот вопрос — «не согласен с обоими». Но мы же не Шариковы, мы должны что-то как-то для себя решить! И кого-то из ученых мужей послушать. А лучше прислушаться к лучшему у каждого.

Скажем, серьезность ситуации взять у Скулачева, а оптимизм — у Горелова. Потому что без оптимизма в такой ситуации — кранты, выражаясь на жаргоне. Коллега сына, например, очень боялся заболеть, просто почернел от переживаний. И что вы думаете — заболел, причем тяжело. Конечно, это может быть и совпадением. Но почему-то мне кажется, что психологический настрой в истории с ковидом имеет значение. Помните выражение «смелость города берет»? Она и ковид берет! Те, кто спокойно принимают меры профилактики, но при этом не впадают в психоз, имеют все шансы отпугнуть заразу. Неинтересны такие клиенты болезни нашего времени, под названием COVID-19.

Дарья Драй ИА REGNUM Врач скорой помощи в СИЗ

Но вернемся к страховкам от этого заболевания. А также, что весьма актуально, от негативных последствий вакцинации. Опять же вчера моя подруга, сделавшая первый укол и чувствующая себя крайне плохо после него, пыталась хоть чего-то добиться от врачей. К участковому терапевту запись только на 12 июля. Дежурный врач велел сдать тест ПЦР — вдруг это не реакция на первый укол, а заражение COVID-19. Такое бывает, мы знаем. Тем не менее отвод от второго укола ей дать отказались. А укол не за горами! Как быть? «Темна вода во облацех». Хотя, по словам подруги, как было сказано заведующей поликлиники №68, никаких показаний к отводу нет.

Ну, мне, в принципе, ответ вполне понятен. Тот же Александр Горелов на пресс-конференции заявил, отвод дается только в случае непредсказуемой реакции, причем сразу на месте: впал в кому или анафилактический шок — отвод. Во всех иных случаях — терпи, казак, а то с ковидом будешь! Безусловно, если у человека температура, какие-то серьезные нарушения здоровья, тогда врач, в принципе, чисто теоретически может дать отвод. Но это должны быть какие-то суперпричины. Иначе, даже в случае поноса или небольшой температуры типа 37,2, отвода от прививки никто не даст. Как-то так!

Потому и растет популярность страховок от вакцинации. Гендиректор «БКС Страхование жизни» Андрей Дроздов сообщил, что «после вмешательства Центробанка у клиентов появились реальные шансы получить компенсации. Более того, есть все основания полагать, что сейчас их суммы будут только увеличиваться». Это касается и заболевания, и страхования от последствий вакцинации. По его словам, «появился также информационно-консультационный продукт, позволяющий обращаться к медконсультантам по вопросам симптомов, подготовки к вакцинации, расшифровки результатов анализов».

Дарья Драй ИА REGNUM Выход из метро

Так что работают над вопросом ковида не только ученые и врачи, но и Центробанк вместе с Роспотребнадзором. Они как раз и пытаются решить проблему воронки ковида, переведя ее, говоря образно, со дна к вершине, то есть перевернув пирамиду.

И еще о вершинах ковида… Я замечаю, что люди стали как-то вежливее и добрее в последнее время. Скажем, садишься ты на скамейку, подходит человек и не плюхается рядом, как в былые времена, а вежливо так спрашивает: «Не возражаете, если я присяду?» Опять же поголовно все стали держать двери в метро! Это я о мужчинах. Эта самая дверь уже не летит тебе в лицо, а предупредительно задерживается любезной рукой сильного пола. Так приятно, черт побери!

Короче говоря, плюсы и минусы, дно и вершина есть у всего — и у COVID-19, и у вакцинации от него, и у страховок. Как и в самой жизни — черное есть, есть и белое. Всему свое место. Главное, не терять голову, слушать себя и специалистов, анализировать, а не бездумно подчиняться, не впадать в панику, а жить с умом и надеждой на лучшее. Тогда, уверена, все получится.