Расскажите о Вашем опыте участия в «Лидерах России». Как вы считаете, что Вас привело к победе?

Предоставлено АНО «Россия — страна возможностей Кирилл Бабаев

Честно говоря, я попал на конкурс совершенно случайно, по совету одного из знакомых. К конкурсам такого рода относился не слишком серьезно, но решил участвовать, поскольку мне показалось, что это интересная задумка. А когда дошел до полуфинала, стало понятно, что здесь играют всерьёз, надо по-настоящему «впрягаться». Но, как и любой экзамен в жизни, конкурс — это на 50% удача: многое зависит от того, в какую команду попадешь, насколько хорошо будешь себя чувствовать в ходе различных туров. А вот другие 50% результата зависят только от тебя. Мне потребовалось использовать всё своё самообладание, способности, навыки взаимодействия с людьми. Ведь самое сложное в конкурсе «Лидеры России» — это умение моментально сориентироваться в команде, в которую ты попадаешь. Это гораздо сложнее, чем сами задания, которые проходишь на полуфинале и финале.

Это основное, на что смотрят эксперты?

Когда я проходил конкурс, нас оценивали по нескольким критериям, среди которых — социальная ответственность, лидерские качества, инициативность и многое другое. Но мне кажется, что командные качества, которые позволяют быстро сориентироваться, понять, кто за столом есть кто, как сочетать собственные способности с навыками коллег — это самое важное.

Какие практические советы Вы бы дали новым участникам?

В конкурсе каждый этап, каждое задание — это мини-проект. А чтобы успешно и быстро выполнить проект, нужны слаженная команда, выверенная стратегия, спокойное исполнение. Мне, как и многим, сложно было держать себя в спокойном состоянии — но любая эмоция может скорее навредить, чем пойти на пользу проекту.

Кто стал Вашим наставником после победы в конкурсе, как складывались отношения?

Мой наставник — помощник президента Андрей Александрович Фурсенко. У нас сформировались прекрасные отношения, и я очень ему благодарен. Общение с ним сильно обогащает меня с точки зрения не только профессиональных вопросов, с которыми я, как правило, к нему прихожу, но и человеческого взаимодействия, навыков работы в научной сфере. Я всегда к нему внимательно присматриваюсь, и каждая встреча с ним — это не только очередной профессиональный прорыв, но и несколько важных уроков взаимодействия. С человеком, обладающим таким огромным опытом и авторитетом, всегда комфортно беседовать и проводить время.

Вы как-то использовали его советы и рекомендации в своей работе?

Конечно, я никогда не прихожу к Андрею Александровичу просто поговорить, слишком ценю его время. Прихожу с практическими проблемами, вопросами, которые мне хотелось бы разрешить. Совет, как правило, оказывается очень полезным в решении тех задач, которые сейчас стоят передо мной и лично, и нашим Институтом Дальнего Востока РАН, за развитие которого я отвечаю. Сейчас институт проходит фазу реформы, идёт быстрая и эффективная трансформация. Наша команда во главе с директором института Алексеем Масловым в тесном взаимодействии с Министерством науки, с Академией наук стремится превратить ИДВ РАН в ведущий научно-аналитический центр, занимающийся изучением современного Китая, Японии, других стран Восточной и Юго-Восточной Азии. Это большой и сложный проект, и, конечно, на этом пути возникает большое количество сложностей как регуляторного, так и человеческого плана. Многие из них помогает решить именно общение с Андреем Александровичем.

Получили ли Вы от конкурса что-то ещё новое для себя, своего развития?

Прежде всего, после конкурса я очень сильно расширил круг общения. Мне посчастливилось познакомиться не только с Андреем Александровичем Фурсенко, но и с другими наставниками. Герман Греф пригласил меня войти в его команду в Сбербанке, где я работал под его руководством в качестве директора по коммуникациям. Мне предложили пройти обучение в составе президентского кадрового резерва, участники которого, я считаю, лучшие молодые управленцы страны, её будущее. Конечно, все это — только некоторые из тех результатов, за которые я могу поблагодарить конкурс «Лидеры России», потому что самые главные результаты — во мне. Я получил представление о том, на что я способен, чего я стою. В конкурсе управленцев участвовали 200 тысяч человек со всей страны, и когда ты становишься одним из всего ста победителей, это очень укрепляет самосознание, даёт возможности принимать новые большие вызовы.

Возможно ли становление такой системы, чтобы отбор людей на высокие позиции осуществлялся по справедливым принципам? Можем ли мы назвать платформы АНО «Россия — страна возможностей» родоначальником новой системы развития управленческого потенциала в России?

Разумеется. Система отбора кадров, полностью основанная на меритократии, невозможна и не имеет смысла. Руководитель собирает свою команду, в том числе исходя из собственной совместимости с характерами и темпераментами коллег, опираться исключительно на профессиональные навыки — значит, терять в эффективности. Но «Россия — страна возможностей» — это именно та платформа, которая на сегодняшний день даёт людям возможность проявить себя, показать свои таланты и опыт. Пусть механизмы отбора пока несовершенны, но эта работа только начинается, она, естественно, будет идти методом проб и ошибок. Но с ее помощью мы выходим на общее психологическое понимание того, что человек может, опираясь на собственные человеческие и профессиональные качества, достичь всего, что пожелает — не имея при этом ни связей, ни влиятельных друзей, ни финансов. Это понимание в стране должно сформироваться, стать новой нормой. В этом будет главный эффект той системы, которую создаёт АНО «Россия — страна возможностей».

Победители конкурса становятся членами клуба «Эльбрус». Какую пользу несет клуб для Вас?

Мне повезло стать одним из основателей клуба «Эльбрус», войти в первый состав совета. Это очень важное начинание. К сожалению, сегодня у меня не хватает времени активно участвовать или запускать свои проекты в клубе, но с его руководством и участниками я поддерживаю прекрасные отношения, мы друзья и активно помогаем друг другу — а для чего же ещё существует клуб?

У вас весьма интенсивная жизнь — работа на руководящих позициях в крупной корпорации, в научном институте, издательстве. Что для вас основное?

Действительно, так сложилось, что мне приходится жить в нескольких мирах одновременно: работать в консорциуме «Альфа-групп», отвечать за реформу ИДВ РАН, заниматься собственными бизнес-проектами и научными исследованиями. Помимо этого, довольно много езжу в лингвистические и этнографические экспедиции в Африку, Юго-Восточную Азию, Индию и Латинскую Америку, изучаю малоисследованные народы и языки. Также управляю крупным научным издательством ЯСК и этнографическим музеем «Мир шляпы» в Риге. Деятельность разноплановая, но весьма интересная. Я считаю, что жизнь нам и дана для того, чтобы постоянно расширять горизонты, познавать мир, пробовать себя в различных сферах деятельности. Если человек раз в 10 лет не меняет профессию, мне кажется, это приводит к застою, нужно придумывать что-то новое.

Как удается всё это совмещать?

Иногда возникают диссонансы, потому что даже в рамках одного дня часто приходится заниматься очень разными вещами, встречаться с людьми из разных сфер. Совещание в Институте Дальнего Востока, затем бизнес-встреча, заседание правления, конференц-звонок по развитию музея. Но всё это как раз и создает драйв, помогающий избежать рутины.

Как получается быстро переключаться с науки на бизнес, с музея на издательство? Этому можно научиться?

Ну, для меня это всё равно, что разговаривать на нескольких языках. Как лингвист, я владею несколькими языками, и бывает так, что нужно в течение одного дня постоянно переходить в общении с одного языка на другой. Это сложный навык, но его можно наработать, никаких особенных талантов у меня нет. Приходится работать над собой, здесь только практика помогает. Знаете, у человека времени достаточно для того, чтобы достичь всех поставленных целей. Если вы поставили себе одну цель на день, то целый день будете ею заниматься. Если поставите десять, то времени хватит на все десять. У меня, правда, времени не хватает ни на что, потому что я недостаточно организованный человек. Но ценой больших усилий удаётся двигаться вперёд.

Скажите, почему Ваш музей называется «Мир шляпы», откуда интерес к головным уборам?

За годы моих научных экспедиций у меня скопилась большая и разнообразная коллекция этнических головных уборов. Меня всегда интересовала история и семантика традиционного костюма, а головной убор — самый важный элемент народной одежды. Хранить такую коллекцию по шкафами я считаю неуважением к обществу — люди должны иметь возможность видеть и изучать такую красоту. Поэтому было принято решение создать музей: он открылся в 2014 году в Риге и весьма успешно развивается. В прошлом году у меня вышла книга, посвящённая истории головных уборов народов мира.

Вы открыли в Африке ранее неизвестный язык зиало. Как вам удалось его обнаружить и идентифицировать? Откуда такой интерес к африканским языкам?

Моя докторская диссертация была посвящена африканским языкам. А так как изучены они плохо, нужно много работать «в поле». Я провёл в Африке много времени, и мне повезло открыть ранее неизведанный язык. Разумеется, это большая удача для любого учёного. Все континенты и острова уже открыты до нас, к сожалению, а вот незнакомые народы и языки, оказывается, еще встречаются. Я с детства мечтал о такой удаче.

Как Вы обнаружили этот язык и как поняли, что о нем нет никакой информации, его никто не знает?

Ну, прежде всего нужно глубоко изучить материалы, связанные с конкретным регионом. Это записки миссионеров, свидетельства путешественников, официальная статистика, переписи населения. И вот в одной из миссионерских заметок я прочёл о неком народе под названием зиало. Стал смотреть литературу и не обнаружил практически ничего, ни одного упоминания. И действительно, по итогам экспедиции оказалось, что это новый, неизвестный ранее науке язык. Сравнение с соседними языками показало, что они сильно различаются с зиало. Позже была написана и издана книга, в Европе опубликован её англоязычный перевод, язык зиало включили в международную классификацию, теперь он общепризнан. На нем говорят порядка 25 тысяч человек.

Расскажите про самый главный успех и главную неудачу в вашей жизни?

Когда меня спрашивают о том, что я сделал в жизни, мне очень сложно ответить именно потому, что я живу в нескольких мирах одновременно, и в каждом из них стараюсь достичь чего-то значимого. Но я, пожалуй, упомяну лишь те достижения, которыми наиболее горжусь — спортивные. Я далеко не спортивный человек, и тем более ценны мне три медали, которые недавно удалось завоевать: я пробежал марафон, преодолел триатлонную дистанцию Ironman в триатлоне и переплыл Босфор. А вот свои неудачи и провалы стараюсь хранить где-то в архиве. Они, конечно, тоже бывают, это нормально, но для меня главное — не переживать их, а проанализировать, чтобы двигаться дальше, потому что только так можно построить будущие победы.

В финале интервью дайте, пожалуйста, пять советов, рекомендаций читателям, как эффективней строить свою профессиональную карьеру?

Во-первых, и это самое важное, уделяйте больше внимания общению с людьми. Это самый важный ваш актив. Если вы умеете взаимодействовать, то сможете достичь успеха в любой области. Во-вторых, нужно заниматься только тем, что вам интересно. Если вам скучна ваша работа, поищите себе что-то другое, потому что иначе жизнь потеряет всякий смысл. Она всё-таки дана для того, чтобы мы получали от нее некоторое удовольствие. Третье — очень важно постоянно самосовершенствоваться, ставить цели и достигать их. Развитие предполагает постоянное насыщение новой информацией. Поэтому стоит учиться, осваивать новые профессии, узнавать новых людей, путешествовать по миру. Четвертое — никогда не отчаиваться. У каждого из нас ещё будет много ошибок и неудач, это нормально. Нужно двигаться дальше и пытаться самостоятельно или с помощью близких вытаскивать себя из состояния отчаяния, даже если на улице зима. Ну и пятое, наконец: я считаю, что участие в конкурсах, как и сдача любых экзаменов, развивает человека и дает ему почувствовать себя в новом качестве, понять свой потенциал и, следовательно, проложить дорогу в будущее.