Издание Forbes приводит мнение аналитиков французского банка Credit Agricole, которые утверждают, что рубль может оказаться под давлением из-за низких темпов вакцинации от коронавируса в России. В качестве обоснования своего заключения французские эксперты ссылаются на индексы деловой активности разных стран: отстающие по темпу вакцинации страны вынуждены ужесточать ограничения, которые вредят экономической активности. И несмотря, заметим, на более успешное преодоление последствий пандемии, как и большую устойчивость экономики в возникших обстоятельствах в результате принимаемых правительством России мер, о чем, кстати, ранее говорили в том числе другие европейские эксперты, сейчас аналитики французского банка фактически уравнивают показатели деловой активности России и южноафриканских стран. Так, в приведенной изданием публикации Bloomberg, ссылающейся на аналитику Credit Agricole, сообщается, что «в очередной раз рубль и южноафриканский рэнд оказались в числе валют, которые в июне спровоцировали первое за три месяца снижение индекса валют развивающихся рынков». Именно достижения в сфере вакцинации, по мнению отвечающего за стратегию на развивающихся рынках французского банка Себастьяна Барба, всё больше будут становиться фактором дифференциации между развивающимися рынками во второй половине года. В докладе Bank of America, о котором также напоминает Forbes, Китай в свою очередь ставится в один ряд с такими развивающимися странами, как Чили, Израиль и ОАЭ, где вакцинировано уже около половины населения, что необходимо для сдерживания штамма «Дельта». Тогда как в большинстве крупных развивающихся стран, в том числе России, Бразилии, Индии, Индонезии, Мексике и Турции, как указывает руководитель подразделения американского финансового конгломерата, реализующего стратегию в области вложений в несколько видов активов Дэвид Хонер, должны добраться до этой отметки к концу года.

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

Судя по всему, если последствия первой волны пандемии Covid-19 для экономики государств в большей мере зависели от принимаемых национальными правительствами мер, то успехи по преодолению третьей волны мутировавшего вируса требуют повышенного уровня ответственности граждан. По мнению заместителя руководителя ИАЦ «Альпари» Натальи Мильчаковой, которое приводит «Российская газета», третья волна пандемии — один из существенных рисков для экономики России. Из-за низких темпов вакцинации всё еще существует вероятность более жестких ограничений, что будет оказывать на российский рубль негативное воздействие. Собственно вакцинирование позволит смягчить последствия для экономики и укрепить рубль. Распространение штамма «Дельта-плюс» в России и в мире — одной из основных причин, влияющих на курс рубля, также назвал и сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский, о чем сообщало издание ИА REGNUM. Между тем параллельно на рубль, по его мнению, оказывает давление сильная макроэкономическая статистика из США, укрепляющая доллар как по отношению к валютам развивающихся рынков, так и к евро. Кроме того, рубль «держится» за нефть. Как заявил изданию ПРАЙМ руководитель представительства инвестиционного Фонда ANIF в России Сергей Григорян, в данный момент поддержку рублю оказывают цены на нефть, которые достаточно стабильны, во многом благодаря переговорам США и Ирана, но как только этот фактор уйдет, рубль может опуститься еще ниже, до отметки 74−75 рублей за доллар. По сообщению издания «Экономика сегодня», аналитики Capital Economics считают, что стоимость нефти в 2021 и 2022 годах будет падать, однако высокие процентные ставки в России ограничат снижение курса рубля. Сигналом для экспертов к повышению Центробанком России ключевой ставки служат данные по инфляции. На повышение ключевой ставки рубль отреагирует ростом. При этом не стоит обольщаться и макроэкономическими данными США. Как говорит Николай Переславский, сильные данные по инфляции, ВВП и занятости в США провоцируют размышления экспертов о том, что ФРС может ускорить переход к «ястребиной» политике, а сокращение скупки активов и повышение ставки может произойти значительно раньше предположений — осенью текущего года и во второй половине 2022-го года соответственно.

Ну и еще один фактор, имеющий, в отличие от пандемии, инфляции и геополитики, более краткосрочный и предсказуемый характер, — это выплата дивидендов и уплата экспортерами налогов, а также закупка Минфином валюты. Старший экономист инвестбанка «Синара» Сергей Коныгин рассказал изданию ПРАЙМ, что в этом году летний сезон дивидендных выплат будет более концентрированным, чем в прошлом году, когда дивидендные выплаты госбанков были перенесены на осень. Российские компании собираются направить на эти цели порядка 1,8 триллиона рублей (около 25,3 миллиарда долларов, рост на 22% в годовом исчислении). В то время как Минфин, по сообщению Интерфакса, с 7 июля по 5 августа планирует в рамках бюджетного правила направить на покупку валюты 296 млрд рублей. Объем ежедневных покупок составит эквивалент 13,5 млрд рублей, что на 29% больше, чем в июне (10,5 млрд рублей). С одной стороны, выплаты дивидендов держателям депозитарных расписок усилят давление на рубль, с другой — продажа экспортерами иностранной валюты для выплаты дивидендов резидентам и уплаты налогов окажет поддержку российской валюте.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство Финансов РФ

Аналитики Capital Economics считают, что повышение ключевой ставки Центробанком России должно будет поддержать высокую доходность российских облигаций и обеспечить защиту рублю. По их оценке, в конце 2021 года курс доллара составит 74−76 рублей, а в 2022 году стоимость американской валюты увеличится до диапазона 76−80 рублей. Сергей Григорян, указывая на решимость Банка России повысить ключевую ставку, что подтвердила на днях Эльвира Набиуллина, отметив, что в июле ставка рефинансирования может быть поднята сразу на 1 процентный пункт, до 6,5%, говорит о сдерживании тем самым темпов падения российской валюты, но, опять же, в краткосрочной перспективе. И если каждый из обозначенных факторов, влияющих на волатильность рубля, в принципе, предсказуем и может быть так или иначе сдержан имеющимися экономическими инструментами, то самым непредсказуемым фактором эксперты единогласно называют пандемию. Сдержанные темпы вакцинации повышают риски для экономики. Напомним, по данным Роспотребнадзора, опубликованным РИА Новости, коронавирус больше остальных инфекционных болезней отразился на экономике страны: без учета потерь непроизведенного валового национального продукта вследствие летальных исходов, стойкой и временной нетрудоспособности, на борьбу с последствиями коронавируса в 2020 году был потрачен почти триллион рублей. Речь идет о подсчитанном ведомством суммарном стоимостном показателе принятых мер, включающих лечение больных в стационарах, тестирование, прямые выплаты из федерального бюджета на борьбу с коронавирусом, для поддержки населения и предприятий и т. п. Цена принятых мер, направленных на борьбу с пандемией, по подсчетам ведомства, оказалась в 1,4 раза выше суммарного ущерба от остальных инфекционных болезней.