В Одессе 5 июля компания с детьми устроила пикник с пивом у Вечного огня на мемориальном комплексе «Памятник Неизвестному матросу» в парке Тараса Шевченко, сообщает одесское издание «Таймер» со ссылкой на пресс-службу мэрии города.

Omr.gov.ua Вечный огонь у памятника Неизвестному матросу в Центральном парке культуры и отдыха имени Тараса Шевченко в Одессе

Первыми компанию, осквернившую памятник советским морякам, павшим при защите и освобождении Одессы в годы Великой Отечественной войны, увидел оператор пульта городского наблюдения «Центр-077», который сразу сообщил об этом охранникам коммунального учреждения «Муниципальная стража», патрулировавшим район.

«Уже через несколько минут стража была на месте и вежливо попросила отдыхающих изменить место на более подходящее под их формат», — говорится в сообщении мэрии.

По мнению журналистов издания, полицию на место осквернения памятника вызывать не стали.

Новость обсудили на страницах одесских изданий «Таймер» и «Думская» в социальной сети Facebook, а также в телеграм-каналах изданий. Многие осудили осквернение памятника, отметив, что за подобные действия должна быть введена ответственность.

«Только мразь с гадкой душонкой способна на такое», — отреагировал Igor K.

«Пора бы уже вводить ответственность за подобные случаи. Хотя бы два месяца общественных работ», — добавил Юрий Л.

«Манкурты мерзопакостные, без дна и без границ», — пишет Alyona K.

«Да нужно минимум оштрафовать. Откуда берутся такие отморозки?» — спросила Сусанна Т.

Omr.gov.ua Вечный огонь у памятника Неизвестному матросу в Центральном парке культуры и отдыха имени Тараса Шевченко в Одессе

«Это всё от безнаказанности. Потому что слишком толерантно с нарушителями себя ведем. А ведь хорошая возможность наполнить казну без введения каких-то новых налогов. Вот влепить по 10 000 штрафа каждому из этих (не знаю даже, как назвать), и сразу и поступление в бюджет хорошее, и пару извилин в головах хоть зашевелит, чтобы «стоп» в будущем срабатывал», — написал Эдуард Г.

«А что вечером некому было лицо набить?!» — не понимает Наталя Я.

«Такое не могла себе позволить молодежь 10 лет назад! Вырастили и воспитали выродков, как сами (подобных себе. — М. Р.)! Сейчас уже бороться не стоит! Надо было предотвратить майдан, тогда бы и не было такой вакханалии!» — пишет Марина Б.

«Должен быть штраф не только за хулиганство, но и за надругательство над памятником. Вплоть до тюремного срока!» — отметил Александр С.

«Плохо работает полиция, если такое стало возможным. А уроды везде есть, их просто нужно ставить на место», — добавила Наталья Т.

«Как можно с такими вежливо? Под зад коленом и штраф!» — отреагировала Татьяна.

«А если такое сделают на памятнике УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или [небесной] сотне, сколько лет светит?» — поинтересовался Oleg.

«Уголовная ответственность должна быть! Вежливо попросили!!! Ой, какая у нас вежливая полиция. Твою мать!» — написала Ирина.

«Усюсюкали с мерзавцами, для которых нет ничего святого», — пишет Natalie.

Omr.gov.ua Памятник Неизвестному матросу в Центральном парке культуры и отдыха имени Тараса Шевченко в Одессе

«Как хватает мозгов назвать мемориал пережитком прошлого? Благодаря этим погибшим такие идиоты сегодня живут на этом свете. Не сожгли их предков в печи концлагеря, не сделали абажур. Почему в Европе, куда мы так стремимся, большинство свято чтут память прошлого. Немцам бы в голову такое не пришло. Кстати, на Аллее Славы похоронены не только партизаны и советские солдаты, а в сорок первом там были захоронены немецкие солдаты и офицеры, погибшие при взрыве штаба на Маразлиевской», — отметила Nila.

«После того, как президентский полк хоронил офицера СС (организация, деятельность которой запрещена в РФ), не удивлён происходящему», — подытожил Barmaleifox.

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Напомним, ранее в украинском городе Николаеве группа подростков ночью осквернила Вечный огонь.