Хозяйственный суд Николаевской области утвердил отчет о ликвидации «Черноморского судостроительного завода» (ЧСЗ), «поставив точку в 126-летней истории предприятия», сообщает одесское издание «Таймер». Хозяйственная деятельность предприятия к настоящему моменту полностью прекращена, все технологические циклы завершены. С предприятия были уволены все сотрудники. Печать завода также была уничтожена.

Smart-maritime.com Черноморский судостроительный завод

«При СССР со стапелей завода были спущены на воду такие известные корабли, как крейсер «Красный Кавказ», научно-исследовательское судно «Академик Сергей Королёв», тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» и другие. Всего за 126 лет завод выпустил 1004 судна военного и гражданского назначения», — напоминает издание.

Новость в социальной сети Facebook обсудили читатели издания «Таймер». Многие с сожалением восприняли данную новость, отметив, что некогда промышленно развитая республика СССР скатилась до уровня «банановой республики».

«Николаев называли городом корабелов. Это было основное градообразующее предприятие. За тридцать лет тотального уничтожения всего, что можно, уничтожили. Этот завод один из сотен крупных предприятий, которые навсегда похоронены постсоветскими властями этой некогда промышленно развитой республики», — написал Igor K.

Smart-maritime.com Черноморский судостроительный завод

«В Мариуполе, СРЗ (судоремонтный завод. — М. Р.) основан в 1886 году, тоже обанкротили. Докерувались (доуправлялись. — М. Р.)!!!» — пишет Валерия М.

«Слава Украине!!! Кто мешал Украине не продавать, а строить? Везде виновата Россия? Может, не нужно быть Дон Кихотами», — отметила Оксана В.

«Всё, что умеет наше правительство, начиная с Кравчука, — это разворовывать страну и набивать собственные карманы, выводя деньги в зарубежные банки. А еще у них хорошо получается кричать лозунги: «Слава Украине, героям слава». Да натягивать на себя вышивку. Только от этого патриотом страны не становятся», — добавил Вадим М.

«А в Одессе так судоремонтный завод «похоронили»…» — пишет Iren Borisovna P.

«Виноваты все, но только не нынешняя власть. При чём здесь Янукович, при чём россияне? Завод обанкротили и закрыли при этой власти. Нечего винить других, оглянитесь вокруг», — пишет Sergii S.

«Героям слава! Зеленский молодец, старается для Запада, не составлять им конкуренции. Героический поступок властей всех лет правления! В Китае бы на виселице висели менеджеры, что довели до такого состояния народное достояние», — отметил Sergey R.

Smart-maritime.com Черноморский судостроительный завод

«А начало всему положил Кравчук, уничтоживший весь флот. А нафига тогда судостроительный завод?» — спросил Виктор Б.

«126 лет. Это предательство уничтожить завод государственного оборонного значения и закупать металл в Канаде, Франции. Это же кем надо быть, чтобы так ненавидеть свою страну», — написал Микола Н.

«Безумное государство, пожирающее страну и людей», — отреагировал Александр П.

«Это все наши герои, которые, пока все разрушается, кричат о том, что главное — это мова и вышивка», — добавила Вита М.

«Догоним и перегоним Францию, говорили они», — пишет Александр Б.

«Жалко завод, рабочих. Жалко город Николаев, жалко страну, народ. Такая красивая была республика при СССР, богатая мощная экономика, промышленность. Всё профукали в угоду хозяевам», — написал Солтан К.

Smart-maritime.com Черноморский судостроительный завод

«Промышленную когда-то страну превратили в банановую республику, убили все в ней, что было ее гордостью и делало Украину независимой и процветающей», — отметила Наталья М.

«Зато у нас есть надувной флот и поддержка всех армий мира!» — написал Григорий С.

«Блаженны скачущие, ибо они доскачутся», — подытожил Sergio L.

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