Американские эксперты в области здравоохранения опасаются, что быстрое распространение мутантного штамма Delta нового коронавируса в сочетании с продолжающейся медлительностью вакцинации в некоторых регионах сделает число подтвержденных случаев более явным. При этом уже сейчас число новых подтвержденных случаев за один день в Соединенных Штатах растет.

Теодор Жерико. Чума. 1812

Китайские пользователи социальной сети Sina Weibo отреагировали на эти новости из «оплота свободы» под соответствующей публикацией на страничке телеканала CCTV. Они убеждены, что речь идет о провале кампании вакцинации в США.

«Поражение уже близко! Всегда знал, что нацистская страна, которая пытается травить Китай, хорошо не кончит!» — заявил Летучая рыбка.

«50 штатов США никогда не были так объединены в одном», — добавил Ovaltine Anakin.

«Я понимаю, что американцы не хотят вакцинироваться. Если они сделают себе их вакцину, они могут умереть еще быстрее», — заявила Кошка.

(сс) Staff Sgt. Juan Torres Вакцинация в США

«Почему сейчас в Соединенных Штатах такое низкое число выявленных случаев? Да потому, что большинство штатов не представили данных или даже не провели тестирование», — считает Тихий котенок Томас.

«Действительно озадачивает, почему янки не хотят делать прививку от нового коронавируса? Это потому, что это слишком дорого?» — задал вопрос Разрушитель.

И получил множество похожих ответов. По мнению многих, за прививку нужно платить, а вирус распространяется бесплатно, поэтому такой результат.

«Мутантный штамм из Индии с высоким уровнем инфицирования и высокой долей тяжелых заболеваний дружит с Соединенными Штатами!» — заявил Достаточно одного слова.

Компьютерная томография в США

«Неважно, умрут ли американцы, если они не причинят нам вреда, это просто вопрос организации нескольких собраний благословения, зажигания нескольких свечей и возложения еще нескольких цветов», — злобно отметил один из комментаторов.

Многие пользователи считают, что борьба с эпидемией является поворотным моментом, который покажет, какая страна чего стоит. И особенно это касается США, которые мнят себя «маяком» для всего мира. Но по факту таковым уже давно не являются.