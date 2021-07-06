«Привьются и умрут еще быстрее» — китайцы объяснили провал вакцинации в США
Американские эксперты в области здравоохранения опасаются, что быстрое распространение мутантного штамма Delta нового коронавируса в сочетании с продолжающейся медлительностью вакцинации в некоторых регионах сделает число подтвержденных случаев более явным. При этом уже сейчас число новых подтвержденных случаев за один день в Соединенных Штатах растет.
Китайские пользователи социальной сети Sina Weibo отреагировали на эти новости из «оплота свободы» под соответствующей публикацией на страничке телеканала CCTV. Они убеждены, что речь идет о провале кампании вакцинации в США.
«Поражение уже близко! Всегда знал, что нацистская страна, которая пытается травить Китай, хорошо не кончит!» — заявил Летучая рыбка.
«50 штатов США никогда не были так объединены в одном», — добавил Ovaltine Anakin.
«Я понимаю, что американцы не хотят вакцинироваться. Если они сделают себе их вакцину, они могут умереть еще быстрее», — заявила Кошка.
«Почему сейчас в Соединенных Штатах такое низкое число выявленных случаев? Да потому, что большинство штатов не представили данных или даже не провели тестирование», — считает Тихий котенок Томас.
«Действительно озадачивает, почему янки не хотят делать прививку от нового коронавируса? Это потому, что это слишком дорого?» — задал вопрос Разрушитель.
И получил множество похожих ответов. По мнению многих, за прививку нужно платить, а вирус распространяется бесплатно, поэтому такой результат.
«Мутантный штамм из Индии с высоким уровнем инфицирования и высокой долей тяжелых заболеваний дружит с Соединенными Штатами!» — заявил Достаточно одного слова.
«Неважно, умрут ли американцы, если они не причинят нам вреда, это просто вопрос организации нескольких собраний благословения, зажигания нескольких свечей и возложения еще нескольких цветов», — злобно отметил один из комментаторов.
Многие пользователи считают, что борьба с эпидемией является поворотным моментом, который покажет, какая страна чего стоит. И особенно это касается США, которые мнят себя «маяком» для всего мира. Но по факту таковым уже давно не являются.