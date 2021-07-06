Глава Минприроды РФ Александр Козлов следит за ситуацией с лесными пожарами в Якутии и обещает стянуть в республику «свободные лесопожарные силы со всей страны». Между тем глава Якутии Айсен Николаев, в тот момент как его вотчина задыхается в дыму пожаров, гибнут животные и птицы, пожарные и добровольцы тушат почти 100 пожаров, объявляет конкурс тиктокеров. Якутяне кричат в соцсетях о помощи и требуют отставки руководства региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесной пожар

«Стягиваем в республику свободные лесопожарные силы со всей страны; федеральная группировка уже насчитывает 724 человека. Скоро прибудут ещё силы. А всего каждый день на борьбу с огнём выходит до 3000 человек… пожарные, добровольцы. Пытаемся стабилизировать ситуацию, но огонь пока выигрывает у нас. К тому же и прогноз по горимости на июль — плохой. Сейчас делаем всё, что от нас зависит, даже дождь. Но, к сожалению, над республикой не всегда кучевые облака и оксид серебра не применить. Пожары — огромный удар по экосистеме. Но сейчас главное — не подпустить огонь к деревням, домам и городам. Не допустить, чтобы пострадали люди», — написал на своей странице в Instagram Александр Козлов.

Под этим и другими постами о пожарах местные жители оставляют сотни комментариев.

«Который год Якутия горит! Который год люди задыхаются от дыма по несколько месяцев! Не дней, а месяцев!!! Куда смотрит наше правительство? Куда смотрит Москва? «Единая Россия»? Мы вынуждены выживать в республике! Зимой — 52 градуса, летом — +35 и дым! Люди задыхаются: сердечники, астматики! Но зато мы нацпроекты придумываем, хвастаемся, а город тонет в дерьме каждую весну, каждое лето мы дышим дымом, гарью! Власть собралась и свалила на летние месяцы на курорты, а мы будем подыхать здесь от дыма», — написала ella_misma_reina.

14.mchs.gov.ru Лесной пожар в Якутии

«Дышать становится невыносимо, глаза режет из-за дыма. Сколько животных погибло, люди задыхаются, а наш Айсен объявляет конкурс тиктокеров», — возмущена eliseeva_yana 353 .

«Что делать тогда, если прогноз по горимости на июль плохой и нет кучевых облаков? Почему изначально не ведётся системная работа по предотвращению пожаров? Почему проблема комплексно не решается? Почему мы всего лишь за 3 месяца якутского лета должны дышать дымом? Почему не закупаются для республики самолёты? Говорят, что причиной возгорания являются грозы и жаркая погода, но в некоторых странах круглый год жара и грозы, но нет таких пожаров! Наша экосистема будет очень долго восстанавливаться, здоровье у населения портится, у всех нехватка витамина Д, очень много онкологии, реки загрязнены, леса горят, что останется нашим детям? Очень много почему, а внятного ответа от соответствующих органов нет, всё у них «под контролем», — задаётся вопросами sianalexandrovna.olllesssyaaa.

«Обстановка в республике ужасная! Дышим этим дымом в городе, а как живут люди, у которых прямо рядом с посёлками пожары? Если мы в городе даже задыхаемся! Почему же республика получает приличную сумму на тушение пожаров, но с каждым годом ситуация только ухудшается? К нашему правительству уже обращаться нет смысла, они заняты, они снимают тик-ток у себя в аккаунте и разыгрывают деньги», — olllesssyaaa.

«Примите меры насчет главы республики, в отставку Айсена Николаева», — обращается iioaaayaeeei.

«Николаев, уходи в отставку», — призвала shelestmarta.

«Лес федеральный, значит, тушить должны федеральные органы и подведомственные им организации. Нет никакой работы по профилактике пожаров, нет противопожарных бригад, емкостей, самолётов с водой, летнего водопровода. Зато есть нашествие шелкопряда, незаконная вырубка леса, несанкционированные мусорные полигоны, практически лес заново не высаживают, ни после пожаров, ни после вырубки. Я считаю, что надо на тушение пожаров задействовать МЧС, Росгвардию, Вооруженные силы. Уже пора задействовать авиакомпанию МЧС. Так как лес горит ежегодно, то нужны постоянные противопожарные бригады из МЧС или от Рослесхоза», — советует mikhail_lookin.

14.mchs.gov.ru Тушение лесного пожара. Якутия

«Ежегодные пожары у нас, наше и так короткое лето ассоциируется с вечным дымом, сколько же животных гибнет, бедные местные жители своими силами противостоят такой страшной силе, а вроде живем в 21-м веке, ан нет, старики и дети тушат пожары такого масштаба», — написал пользователь под ником panda.

«Земляки, не устраивайте драму. Как будто вы сами тушите. Сами сидите за экраном телефона и пишите невпопад. Почти 3000 человек же работают. Поддержите их и скажите слова благодарности», — призвал michil_semenov84.

Оказалось, есть и такие, кто готов прийти на помощь своей республике.

«А нельзя ли объявить мобилизацию мужского военнообязанного населения? Это же как на войне. Биться с пожарами,» — предложил tvnur.ykt.

«А почему «уникальные» Бе-200 появляются лишь раз в год? Где они все это время? Почему на борьбу с пожарами не летают Ми-8? Почему огонь тушат буквально лопатами? Где та самая великодержавная авиация? Или ее нет? 1/5 часть России — это Республика Саха. Нефть, золото, алмазы добываете — пару единиц авиатехники на лето не можете предоставить… Это что за страна?» — возмутился i.gorokh.

«А самое главное — нам, якутянам, не дают ответа. Почему невозможно вовремя среагировать, почему за последние годы только ухудшение и что нужно, чтобы это закончилось. Люди добровольно готовы выйти на тушение. Выходят и … нет средств для тушения, нет оснащения и т. д. Получается безнадёжно», — написал frau_ira_ykt.

«Александр Александрович, может, не только государственные компании должны этим заниматься, но можно запустить и частный бизнес под сохранение лесов. Стоит, наверное, подумать и начать реализовывать не с теми, кто не хочет этим заниматься, и начать работать с теми, кто в этом будет заинтересован! А лучше передавать эти леса для экономической деятельности безвозмездно с правом охраны этой территории! Я думаю, и расходов меньше, и люди пойдут подавать заявки для своих целей и беречь будут», — обратился к министру Александру Козлову vito.er.

Фото пресс-служба Минвостокразвития Александр Козлов

«Реагировать на конкретный пожар толку мало. Это должна быть системная работа. Мой отец работал лесником в советское время, ни одного пожара в детстве мы не знали», — вспомнила 61 862 2691nadya.

Огонь от природных пожаров может перейти на этой неделе из-за сильного ветра на населенные пункты и объекты экономики на территории Якутии, такое заявление сделали во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).