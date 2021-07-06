4 июля на 9-м Всемирном форуме мира, проходившем в Пекине, состоялась дискуссия на тему «Изменение отношений между великими державами». Столкнувшись с замечаниями послов Франции и других западных стран в Китае о том, что «Коммунистическая партия Китая навязывает другим свою идеологию», посол России в Китае Андрей Денисов вновь поддержал Китай.

Леонид Голованов. Всегда вместе! 1958

Прежде всего, он предложил своим западным коллегам привести хотя бы один пример того, чтобы Китай навязывал свою идеологию и свои взгляды кому-либо за пределами Китая. Говоря о китайских традиционных ценностях, он перешел на китайский язык и привел две — «справедливость» и «социальное равенство».

«Что в этом плохого? Я не понимаю. Фундаментальным принципом Компартии Китая, который был произнесен еще Мао Цзэдуном, является «служение народу». И что с этим не так? Я не знаю. Поэтому мы должны дважды подумать, прежде чем обвинять Китай в навязывании или насаждении собственной идеологии», — заявил Денисов.

Отвечая на возражение, что Китай якобы не поддерживает идею «свободы», Денисов заметил, что ему прекрасно известно, как эта идея работает в Сирии, Ливии, Ираке и Афганистане, добавив, что не видит ни единой причины дальше продолжать эту дискуссию.

Мао Цзэдун

Китайские пользователи социальной сети Sina Weibo с большим воодушевлением восприняли поддержку Китая и Компартии Китая со стороны посла России и поделились своими соображениями под соответствующей публикацией на страничке газеты «Жэньминь Жибао».

«Произношение довольно точное, я понимаю, что китайско-русская дружба длится вечно!» — заявил Джемини.

«Мне нравится российский посол! Это человек с открытыми мотивами и чистыми помыслами!» — заметил Цяньцянь.

«Чего западный гегемонизм опасается больше всего, так это китайско-российского сотрудничества!» — согласился Мохито.

«Мы строим сообщество с общим будущим для человечества, а некоторые страны, возглавляемые Соединенными Штатами, борются против всего человечества», — уверен «Сексуальное меньшинство».

«Суть демократии и свободы, первоначально предложенной Соединенными Штатами, — это свобода территориальной экспансии. Свобода Запада — это свобода вторгаться в права других, свобода вторгаться в другие страны, свобода примитивного зверя (свобода распространять вирус среди других), а наша пятитысячелетняя цивилизация превзошла свободу низких эгоистичных желаний, сублимированных до самоотверженности и жертвенности. Культура — это не свобода варварского эгоизма!» — заметил другой комментатор.

«Западные политики (можно сказать, что подавляющее большинство) могут только говорить, что у нас нет свободы слова и демократии. А может им стоит поинтересоваться у народа нашей страны? Я до сих пор не знаю, где я несвободен. Означает ли это, что я не могу напрямую участвовать в принятии решений на национальном уровне? Права и обязанности всегда едины», — считает CercisChinensis97.

Beijing.mid.ru Посол России в Китае Андрей Денисов

«А что насчет того, когда капитализм навязывает афганскому народу свои идеи? Используйте оружие! Да здравствует социализм!» — добавил «Хип-хоп Делевинь».

Однако были и провокаторы, разжигающие национальную рознь между Китаем и Россией.

«Теперь, когда китайско-российские отношения вступили в период медового месяца, рекомендуется, чтобы Россия проявила добрую волю и вернула китайской родине Владивосток, Благовещенск, Сахалин, озеро Байкал, Туву, Хабаровск и другие китайские территории», — заявил «Подвергшийся цензуре».

Многие пользователи заметили, что крайне глупо пытаться разжигать ненависть между Россией и Китаем в ситуации, когда Россия на официальном уровне проявляет такое дружелюбие и поддержку, будучи настоящим другом. При этом, они уверены, что Китай не может без России так же, как и Россия без Китая. И враг только и ждет, чтобы насадить, а затем и воспользоваться любыми противоречиями между ними.