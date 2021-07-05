В Тбилиси сорван «парад гордости» ЛГБТ. В переводе на русский язык речь идет о скученном выходе на улицу мужеложцев с дамолюбчивыми дамами, а также всеядными и переделанными. За слово с… домит сегодня карают в соцсетях. Хорошо, что есть еще на карте Содом, и можно намекнуть.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

Мы читаем время от времени о попытках срывать «марши смерти». Восемь лет назад в Тбилиси была совершена попытка организации уличного гомосексуального соборища, но дородные грузинские хлопцы не допустили сего позорища. А пять лет назад подобная сходка была сорвана в Кишиневе.

Интересно, что все крупные инциденты протестов против перетягивания мира в Содом происходят именно в странах Восточной Европы и бывших республиках СССР. Так, в Киеве и в Харькове попытка навязать гордыню Содома вызвала мощный отпор. Спонтанные народные выступления против с… домизации общества происходили в разные годы в Сербии, Хорватии, Венгрии, Польше, Румынии.

После сегодняшних событий на первое место вышла, бессомненно, Грузия. Все произошло театрально, в чувственном запале. Восемь лет назад носителей идеи полового схождения мужа с мужем встречали монахи с табуретками. Оказывается, табуретки могут быть не только седалищем, но и оружием против гомосексуализма. Но на этот раз тысячи жителей столицы Сакартвело с церковными лидерами во главе не дали поборникам ЛГБТ совершить акт площадной агитации. Дружина поборников семьи ворвалась в штаб-квартиру с… домитов и сорвала их флаги. Организаторам с… домитского гульбища пришлось отказаться от задумки щегольнуть мужеложеским обыком публично. Вслед за сим перед парламентом на улице Руставели состоялись веселые плясалища победителей.

Цитата из видео на YouTube Митинг в Тбилиси 06.06.2021г

В условиях современной Грузии победа над зачинщиками «марша смерти» была больше, чем просто победа над зачинщиками «марша смерти». Особенно важно вчитаться в слова главы правительства Грузии Ираклия Гарибашвили: «Сегодняшняя акция несет риск гражданского противостояния. Как вы знаете, для большинства населения проведение этой акции неприемлемо. Соответственно, я считаю, что эта акция не должна состояться на проспекте Руставели».

Для стремящейся в Евросоюз Грузии последние события будут иметь существенные последствия. Носители идеи с… домитской гегемонии в Грузии — это главные «призыватели» к вступлению в Евросоюз и в НАТО. Премьер-министр Гарибашвили прекрасно осознавал, что его заявление в поддержку народа Грузии и его традиций не будет воспринято благосклонно ни в Брюсселе, ни в Вашингтоне. Выходит, ему важнее заручиться поддержкой собственного народа.

Американские и европейские политики покамест воздерживаются от публичных заявлений, но воздействие сегодняшних баталий в Тбилиси на западный умонастрой неизбежно. Не стоит гадать и предполагать, что будет ответом с их стороны на акт грузинского неповиновения. В любом случае, грузины не «придут на карачках», как мы знаем уже на опыте последних десятков лет. Их горделивое стояние не исключает ошибок и затмений, но в умении демонстрировать непреклонность им не откажешь. Любое давление со стороны Запада возымеет обратное действие.

Giorgi Balakhadze Полиция Грузии

В наших оценках произошедшего следует избегать не только скороспелых прогнозов, но и саркастических выпадов в отношении грузинских ожиданий от Евросоюза и НАТО. Следует оставить их наедине с их проблемами.

Тем же, кто размышляет и рассуждает о Грузии устно и письменно, стоило бы осознать узость своего кругозора в отношении этой республики Кавказа. Следует забыть такие термины, как внешнее управление. Безусловно, Грузия навлекла на себя влияние и воздействие тех сил, которые не Россия. Но теперь мы видим это явственно, что никакие СМИ, НКО и гранты не превратят Грузию в страну, бегущую за Евросодомом и Гоморрой. И это дает надежду на пробуждение и возрождение светлого духа Сакартвело.