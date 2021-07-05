Японская теннисистка Наоми Осака спровоцировала волну обсуждений после заявления о том, что она лучше заплатит $15 тыс., чем явится на пресс-конференцию, которая, по ее словам, вредна для ее эмоционального здоровья. Это привело к снятию Осаки с Открытого чемпионата Франции, а британский спортивный обозреватель Эндрю Кастл назвал такое решение «крайне опасным прецедентом», который «будет разрушительным и нанесет огромный коммерческий удар по всем в спорте».

Морис Утрилло. Безумие

Протест спортсменки в отношении скучной пресс-конференции привлек столько внимания, потому что Осака не только подняла вопрос эмоционального состояния спортсменов, но также задела больную тему о связи спортивного бизнеса и СМИ, а также о том, как сильно в последнее время растет власть звезд спорта.

Когда-то СМИ были основным способом для спортсменов обрести известность, славу и выгодные контракты. Но рост социальных сетей повлиял на перераспределение власти. Журналист The New York Times Линдси Крауз написала, что развитие соцсетей «перераспределило рычаги влияния между общественными деятелями, журналистами и изданиями, которые их освещают».

«Пресса — добровольный соучастник того, чего пытаются добиться большинство этих спортсменов», — сказал по этому поводу комментатор Tennis Channel Бретт Хабер.

Американские пользователи Twitter обсудили данную ситуацию под соответствующей публикацией The New York Times.

(сс) JC Наоми Осака

«Казалось, она обвиняет СМИ в своих проблемах с психическим здоровьем, хотя они продолжались с 2018 года и усугублялись с течением времени. Ее следовало бы научить, как вести себя с публикой и СМИ», — считает @MizzyII.

«О, СМИ, оставьте этих спортсменов в покое и дайте им заниматься своим спортом. Они не обязаны с вами разговаривать», — считает @SSweene67425569.

«Однако спорт, особенно профессиональный, так не работает:)», — оценивает поведение спортсменки @RepQuality.

«Спорт никогда не был предназначен для гомогенизации и пастеризации», — отмечает @Globetrotter2Go.

«Хорошая история о талантливом спортсмене и человеке, желающем и умеющем создавать границы», — одобряет @paxr55.

«Если вам не нравятся интервью, зачем вы их проводите. Уходите на пенсию, пока вас не уволили», — советует @Walker__Deuce.

«Это плохо сказалось на ней, и теперь она будет отсиживаться до конца года, пока ее репутация восстановится», — предполагает @raffine9.

«Психические заболевания — вот имя поколения, воспитанного на соцсетях», — считает @DaveReinhardt5.

«Уимблдон прекрасно проходит и без нее. Это было захватывающе. Вы, журналисты, думаете, что она Серена… Это не так. И даже близко нет. Серена — Бог, а Коко следующая. Проснитесь», — советует @boredomgecco.

Цитата к_ф «Сияние». реж. Стэнли Кубрик. 1980. США. Великобритания Безумие

«Боже правый. Еще один активист на подходе. Просто играй в теннис и молчи», — сердится @GabrielMDCosta2.

«Остановите предвзятое освещение событий и, возможно, все будут счастливы», — советует @mypurposefulLT.

«Скорее, она — испорченное дитя, которое использует «психическое здоровье» в качестве оправдания. Она и сестра Уильямс не любят теннис, это просто работа, в которой они хороши», — пишет @elvy_landa.

Напомним, ранее Осака получила поддержку от своей страны Японии, спонсоров и ведущих спортсменов. Среди прочих Осаку поддержала американская теннисистка Серена Уильямс, которая признала, что СМИ порой слишком сильно давят на спортсменов.

«Я сожалею о ситуации с Осакой. Сочувствую ей и хотела бы её просто обнять. У меня толстая кожа, а у кого-то тонкая. Мы все разные, и все по-разному относимся к делу. Вы просто должны позволить Наоми справиться с этим так, как она хочет», — сказала Уильямс во время пресс-конференции.

Как сообщало ИА REGNUM, Осака является четырёхкратной победительницей турниров серии Большого шлема. В 2018 и 2020 годах она побеждала на US Open, а в 2019 и 2021 годах — на Australian Open. На Roland Garros она трижды доходила до третьего раунда.