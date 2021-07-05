В Брюсселе 7 июля состоится новый раунд «технического» диалога между Белградом и Приштиной. Ранее было заявлено, что в июле в европейской столице второй раз встретятся президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр сепаратистского Косово Альбин Курти, но теперь, как передает агентство «Танюг», ссылаясь на дипломатические источники, новая встреча на высшем уровне будет назначена тогда, когда произойдёт прорыв в переговорах на уровне экспертов. Что для европейских чиновников будет считаться прорывом, можно понять на основании недавних заявлений официальных лиц ЕС и США о том, что только «взаимное признание» Белграда и Приштины и есть единственное приемлемое решение косовского вопроса. Президент Вучич тем временем повторяет, что решение должно быть «компромиссным», а Курти подчеркивает, что Приштина будет удовлетворена только тогда, когда станет полноправным членом ООН.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич

Российские и сербские эксперты проанализировали для ИА REGNUM итоги первого раунда переговоров Вучич — Курти и дали прогноз по поводу того, как будут развиваться события в рамках брюссельского диалога.

Arianit Альбин Курти

Научный сотрудник Института славяноведения РАН Георгий Энгельгардт считает, что в отличие от диалога Вучич — Тачи, диалог Вучич — Курти никак не складывается.

«Поэтому и Вучич, и Курти стараются переложить ответственность на другую сторону. Чего ожидать в ближайшее время? Я думаю, что ситуация не сдвинется с мертвой точки. Проблема в том, что Курти чувствует себя достаточно уверено. Его риторика перед приходом к власти в основном была построена на критике предшественников за диалог с Белградом. Ему было бы крайне сложно радикально поменять политическую линию за такой короткий срок, и я не вижу причины, почему он сейчас стал бы этого делать», — рассказал эксперт.

По мнению Энгельгардта, отказ Курти от выполнения соглашений, которые прежние власти в Приштине подписали с Белградом, в том числе по поводу формирования сообщества сербских муниципалитетов, показывает, что без сильного давления патронов переговорного процесса в Брюсселе, а это прежде всего США и ЕС, вряд ли можно ожидать видимых сдвигов.

«Не секрет, что Приштина очень сильно зависит от поддержки западных стран. Приштинские власти, если бы на них было оказано реальное давление, оказались бы в сложной ситуации. С другой стороны, обещание принять Сербию в ЕС не является единственным инструментом западного давления на Белград. Понятно, что этот товар немного залежалый, но у Евросоюза есть и другие очень действенные рычаги давления и на Сербию как страну, и на администрацию президента Вучича», — полагает российский историк.

President-ksgov.net Хашим Тачи

Энгельгардт напомнил, что ЕС до сих пор является главным внешнеэкономическим партнером Сербии, и уже этот факт дает Брюсселю огромные возможности для оказания давления. «К тому же нельзя забывать, что в течение последних шести месяцев Сербию потрясают скандалы, связанные с криминалом и коррупцией. Брюссель пока на них не реагирует, но если понадобится, Евросоюз и это может использовать», — допустил историк.

Он добавил, что в ЕС проживает большая сербская диаспора, которая является важным источником социального спокойствия в самой Сербии, потому что эти люди поддерживают финансово свои семьи на родине средствами, заработанными в странах Евросоюза. Это тоже дает европейским странам большие возможности для давления на Белград, отметил Энгельгардт.

Георгий Энгельгардт «Я не вижу, как переговоры могут закончиться подписанием соглашения о «нормализации отношений» без реального давления и на Белград, и на Приштину. До сих пор давление всегда распределялось по принципу — 99% на Белград, 1% на Приштину. Очевидно, что ситуация такой и останется. Но надо отметить, что с приходом Албина Курти к власти в Приштине под вопросом оказался весь накопленный переговорный багаж между Вучичем и Тачи. Курти теперь демонстрирует стремление начать все с чистого листа. Этим он подрывает в том числе авторитет европейских посредников, которые оказались неспособными обеспечить исполнение достигнутых соглашений».

В свою очередь, профессор факультета политологии Университета в Белграде Часлав Копривица считает, что вопрос о возможном содержании и достижениях следующего раунда переговоров Белграда и Приштины на высшем уровне надо переформулировать в вопрос об их целесообразности. По словам Копривицы, после первой встречи Вучича и Курти в Брюсселе мы удостоверились в вопиющей беспринципности албанской стороны, которую одобряют европейские посредники.

Predsednik.rs Александр Вучич

«Курти воспринимает возобновление брюссельских переговоров с Белградом как новое начало, как будто все начинается с нуля, хотя он хорошо знает, что так нельзя, и что та структура, которую он представляет, уже взяла на себя определенные обязательства в ходе переговорного процесса. Это показывает уровень политической культуры лидеров косовских албанцев, но, к сожалению, это нисколько не беспокоит ЕС», — считает эксперт.

Копривица напомнил, что долгое время переговоры Белграда и Приштины были заморожены, но западные посредники не использовали это время для того, чтобы надавить на албанскую сторону и заставить ее выполнить ранее подписанные соглашения. «С другой стороны, Сербия подвергается давлению по разным причинам, как будто она виновата в том, что албанцы не выполняют свои обязательства», — продолжил эксперт.

Часлав Копривица «Но самое главное то, что за это время прояснился очень важный момент — в обозримом будущем Сербия не станет членом Евросоюза. Такое решение Брюссель маскирует изменением формата переговоров, что само по себе является скандалом. Если процесс уже начался, правила менять нельзя. Но Европа это себе позволяет, когда речь идет о Западных Балканах. На самом деле, вся эта история вокруг новой методологии переговоров, утвержденной по настоянию Франции — это маневр, который должен формально оправдать решение Евросоюза не расширять свои границы в ближайшем будущем, в том числе за счет Сербии».

По его словам, это чрезвычайно важно, потому что все Брюссельские переговоры о Косово и Метохии основаны на том, что без подписания «юридически обязывающего соглашения» с Приштиной, Сербию не примут в ЕС. Теперь этот аргумент Брюсселя уже не такой весомый, как раньше, считает эксперт.

«Если даже президент Вучич сейчас устранит все препятствия для суверенизации сепаратистского Косово, у него уже не будет оправдания перед сербской общественностью, что это делалось во имя евроинтеграции страны. С другой стороны, США и Германия оказывают давление на Вучича и требуют от него признать так называемое Косово, хотя всем уже понятно, что Сербия не сможет получить никакого возмещения за это признание. Правда, в данном случае термин «возмещение» вряд ли уместен, так как торговля суверенитетом, территорией и народом своей страны не имеет никакой цены», — заявил Копривица.

По мнению эксперта, в настоящее время разыгрывается спектакль в театре абсурда, где албанцы вообразили, что Белград должен согласиться на то, что им обещали их западные покровители, а у Запада все меньше аргументов для давления на президента Сербии.

«У Запада и НАТО есть собственная геополитическая повестка дня, но тем не менее они оказались в таком положений, когда у них две повитухи — Вашингтон и Брюссель, еще одна повитуха на подхвате — это Берлин, но роды они так и не могут принять», — сказал Копривица.

При этом эксперт отметил, что он настроен не слишком оптимистично и не будет утверждать, что в будущем Запад не найдет какой-то весьма убедительный рычаг давления на Вучича, который заставит сербского лидера сделать очередной шаг в сторону признания насильственного отделения южного края.

«Здесь было бы разумно потребовать от Вучича выйти из брюссельских переговоров, но сербская общественность, которой умело манипулируют главные СМИ в стране, упустила для этого момент. Сербские власти уже перестали считать, сколько дней, месяцев и лет албанская сторона отказывается выполнить договоренности и создать Сообщество сербских муниципалитетов. Зато Приштина, вопреки Резолюции 1244 СБ ООН, сформировала «армию», которую снабжают оружием США. В городе Печ на территории Косово, а это значит — на территории Сербии, проходят совместные заседания сепаратистского правительства в Приштине и правительства Албании. У Сербии до сих пор была тысяча причин выйти из брюссельских переговоров, но она не сделала этого», — продолжил эксперт.

U.S. National Archives Американские солдаты в Косово

По словам Копривицы, Александр Вучич постоянно повторяет, что Сербия не может выйти из брюссельского процесса, потому что не хочет, чтобы международное сообщество сказало, что она создает проблемы.

«Это довольно инфантильное объяснение. В цивилизованном мире никто не станет углубляться в переговоры, если не выполнены пункты предыдущих соглашений. Даже сам Вучич ранее заявлял о том, что Сербия подписанием Брюссельского соглашения пожертвовала многим больше, чем албанские сепаратисты — она упразднила институты собственного государства на территории Косово. Косовские албанцы должны были пойти всего лишь на незначительную уступку — на формирование Сообщества сербских муниципалитетов, у которого не было бы даже полномочий исполнительной власти, но они и этого не захотели. С другой стороны, международные посредники, контролирующие албанскую сторону, не хотят заботиться о том, чтобы Приштина выполнила свои обязательства. Это уже открытое пособничество. Поэтому у Сербии были все основания для того, чтобы не только выйти из переговорного процесса, но и аннулировать все ранее подписанные соглашения», — полагает Копривица.

Поэтому эксперт считает, что Вучич, возвращаясь к диалогу с Приштиной, играет в комедии абсурда, которая разыгрывается в Брюсселе, роль защитника суверенитета Сербии, но играет эту роль не слишком убедительно.