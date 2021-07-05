Заявление депутата Госдумы VII созыва от фракции КПРФ, члена комитета по бюджету и налогам Веры Ганзя о том, что она считает необходимым вернуться к советской системе ценообразования, вызвало споры среди пользователей интернета. Граждане оставили соответствующие комментарии 5 июля в социальной сети Facebook.

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«Ну вот: 30 лет строили рыночную экономику, а в итоге всё равно пришли к регулированию и последующему планированию. Значит ли, что и это было правильным в СССР?» — задаётся вопросом Djakhongir D.

Многие пользователи предполагают, что в среде российской элиты подобное предложение не найдёт поддержки, ведь переход на советскую систему ценообразования приведёт в конечном итоге к национализации множества предприятий, которые сейчас находятся в частных руках.

«Советская система ценообразования предполагает распределительную экономику, а не рыночную. Таким образом, переход на эту систему подразумевает национализацию средств производства. В стране, где все средства производства принадлежат частникам, такой призыв сродни «революционным призывам о необходимости смены власти и национализации экономики». Капиталистам всея мира это не понравится», — поделился своим мнением Станислав Б.

Некоторые комментаторы убеждены, что лучшее вообще ничего не трогать, а следует просто следить, чтобы ситуация на рынке никак не менялась. Благодаря этой стабильности люди перестанут страдать из-за бесконечного повышения цен в магазинах.

«После обещаний повысить пенсии сразу повысились цены на практически все виды продуктов. В связи с этим пенсионеры убедительно просят не повышать им пенсии и вернуть цены на прежний уровень. Это шутка такая у нас ходит. Достаточно грустная. Но по этому поводу вопрос: а может, не надо ничего повышать? Может, лучше понизить налог на прибыль и НДС? НДС, по сути, есть налог на оборот, и его платят все. А налог на прибыль у нас уже давно научились оптимизировать», — предлагает Кузя Д.

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Часть людей считают, что подобная идея является чистым популизмом, к подобным мерам никто в российской власти уже точно не прибегнет. Пути решения находятся совершенно в иной плоскости, уверены граждане.

«Надо зарплаты поднимать, развивать конкуренцию, снимать эмбарго, не допускать резкого удешевления рубля, понизить НДС или вообще его убрать. А это — дешёвый популизм!» — считает Сергей Т.

Ряд пользователей подозревают, что подобные заявления традиционно появляются перед выборами и не несут за собой желания реальных изменений в стране.

«Понятно, впереди выборы. Если подобные заявления не делать, то никто не пойдёт голосовать. Ещё бы предложили компенсировать затраты ЖКХ по всей России, как будто только проснулись и увидели, что в стране творится», — пишет Людмила П.

Отдельные комментаторы отмечают, что в стране была бы более стабильная экономическая ситуация, если бы воровство во власти осуществлялось не так жадно.

«Воровать надо изысканно, а не эшелонами, тогда и прибегать к таким решениям не придётся», — уверена Раиса Н.

Напомним, 5 июля депутат Госдумы VII созыва от фракции КПРФ, член комитета по бюджету и налогам Вера Ганзя заявила в беседе с радиостанцией «Говорит Москва», что считает необходимым вернуться к советской системе ценообразования.