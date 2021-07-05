Заявление пресс-службы департамента здравоохранения Москвы о том, что сотрудники скорой, которые прибыли в квартиру к ветерану и копались в его вещах, были из коммерческой организации, к Московской станции скорой помощи им. Пучкова они не имеют отношения, вызвало обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 5 июля в социальной сети Facebook.

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«А потом удивляются, почему народ врачам не верит. Выглядят как врачи, делают работу врачей, но только не настоящие? Что происходит в государстве?» — пишет Nika V.

Многие комментаторы оказались шокированы действиями вызванных медиков. Граждане отмечают, что такие личности позорят российскую медицину, они должны понести серьёзное наказание за свой проступок.

«Таких надо на пожизненное отправлять! Ибо их только могила исправит, потому что ничего святого для них уже попросту нет. Красть у беспомощного человека!» — поделилась своим мнением Alisa S.

Некоторые пользователи уверены, что в подобных случаях камеры видеонаблюдения незаменимы, потому что мало кто в нашей стране может поверить, что какие-то врачи способны совершить столь циничной поступок.

Этот больно безнадежен Ю. Ганаф

«Ничего у людей святого нет! Да уж, только и остаётся уже, что везде камеры устанавливать и контролировать всё происходящее», — считает Blaizer K.

Часть людей считают, что за такое не то что государство обязано наказать, сама судьба должна перестать быть благосклонна к подобным «врачам».

»Совсем страх и стыд потеряли! У кого воруют-то, у кого? И к ним придёт старость, и болячки к ней тоже. Надеюсь, бумерангом всё вернётся», — написала Людмила Х.

Ряд пользователей указывают на то, что далеко не все медики приезжают на вызов в надежде украсть деньги у беззащитного пенсионера. Множество врачей сами отказываются от вручаемых им денег.

«Блин, а мы тут соседке вызывали скорую, хотели ребятам денежку дать за то, раз так быстро примчались, помогли. Так не взяли ведь!» — отметил Villiam K.

Отдельные комментаторы уверены, что в вина в появлении подобных медиков-воров лежит на плечах государственной машины, которая создала в стране культ золотого тельца, в погоне за которым многие просто забывают о чести и достоинстве.

«Это вина государства. Именно благодаря властям в нашей стране не осталось ни нравственности, ни уважения к старшим. Теперь властвует кишкомания и баблокармания», — указал Евгений Б.

Напомним, 4 июля в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы сообщили «РИА Новости», что сотрудники скорой, которые прибыли в квартиру к ветерану и копались в его вещах, были из коммерческой организации, к Московской станции скорой помощи им. Пучкова они не имеют отношения.