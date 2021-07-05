Американский актер Мэттью Макконахи поздравил Соединенные Штаты Америки с 245-м днем рождения, опубликовав 4 июля видеообращение в Twitter. При этом обладатель премии «Оскар» призвал американцев отодвинуть на второй план индивидуальные потребности, чтобы поддержать «коллективную обязанность».

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«С днем рождения Америка, в самом деле, — начал актер. — В то время как мы отмечаем День независимости, в то время как мы отмечаем рождение нашей нации, день, который положил начало революции и помог получить наш суверенитет, давайте признаем, что этот последний год, это путешествие вокруг Солнца было еще одной головной болью».

51-летний Макконахи таким образом сделал отсылку и к политическим, и к социальным проблемам, которые повлияли на Америку. Включая уход Дональда Трампа из Белого дома и влияние пандемии коронавируса.

«Давайте также помнить, что как страна мы еще дети, — продолжил он. — Мы проходим период полового созревания по сравнению с другими странами, и нам предстоит пройти через все боли роста. Мы проходим через боль роста».

All-Pro Reels Мэттью Макконахи

Он добавил: «Это не оправдание, это просто реальность. И это хорошо, потому что мы должны продолжать учиться, мы должны продолжать созревать, мы должны продолжать стремиться, мы должны продолжать карабкаться, мы должны продолжать строить. И мы должны быть уверены, что сохраняем надежду на этом пути, продолжая развиваться. Почему? Потому что это то, кем мы являемся. Почему? Потому что альтернатива — отстой».

Макконахи также подчеркнул, что США «находятся в том положении, когда наши индивидуальные стремления и желания должны играть в унисон с нашими коллективными обязанностям как американцев… отсюда и название — Соединенные Штаты Америки. Конечно, мы уникальны. Каждый из нас независим. У каждого из нас есть врожденные способности, которых нет у других, как у людей и как у государств. Но в то же время мы все вместе, и если вы не согласны с этим, то до свиданья. Ищите себе другой дом». Голливудская звезда завершил свое послание словами: «Давай зажигать, Америка. С днем рождения! Просто продолжайте жить. Увидимся».

Пользователи Twitter бурно обсудили данное послание под соответствующей публикацией.

«Я так счастлива, что мои убитые и украденные предки из числа коренного населения смогли сыграть роль в «болях роста» колониальной нации», — язвительно комментирует @NoyoloRebelde.

«Под «болями роста» вы подразумеваете расизм, Мэттью?» — спрашивает @iamlexstylz.

«Пока мы остаемся разделенными, мы не победим. Почему люди не видят, что это именно то, что любят наши враги?!? Большинство вещей, о которых люди спорят, даже не затрагивают их в повседневной жизни. Когда дело доходит до основ, мы все хотим одного и того же», — поддерживает @CeruleanBlwave.

«Если бы я мог подарить Америке подарок на день рождения, я бы хотел, чтобы все мы снова могли иметь различные точки зрения, но при этом иметь возможность обсуждать их и объяснять свои доводы в разговоре, который бы не переходил в негатив и ненависть, а расширял точку зрения друг друга», — пишет @JaysFamousDogs.

«Я хотел бы согласиться, но мне трудно вести добросовестный разговор, например, с человеком, который считает, что это нормально, когда толпа с факелами скандирует «Евреи нас не заменят!». Должен ли я, еврей, пытаться найти общий язык с такими людьми?» — спрашивает @Nona_Jabiznez.

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«Я ценю ваши слова и чувства, и их разделяют многие американцы. Учитывая это, пожалуйста, проведите личную инвентаризацию и не баллотируйтесь в президенты. Сейчас мы нуждаемся в квалифицированных людях больше, чем когда-либо», — делает @brunofan2012 отсылку к слухам о том, что актер думает идти в политику.

«Я видел, что делают ваши квалифицированные политики», — отвечает @ephisus.

«Я ценю уважение Мэттью к сообществу. Мы — коллектив, который выживет, только если мы будем защищать и спасать друг друга, всех других существ и планету, которая дает нам жизнь и поддерживает нас», — отмечает @LindaMilazzo.

«Я боюсь, что слишком много людей предпочитают конформизм вместо индивидуальности культур, мыслей, религий, политики и т. д. В конечном итоге это может привести к настоящему авторитаризму. Мы еще не видели этого в нашей короткой истории», — высказывает свое мнение @SkepticSami.

«Вы — величайшая муза. Я ценю вас и все, чем вы делитесь. Спасибо!» — благодарит @Hallytab.

Как сообщало ИА REGNUM, голливудский актер МэттьюМакконахи серьезно задумался над тем, чтобы баллотироваться на пост губернатора Техаса.

«Что руководит мной в принятии этого решения? Дело в том, что я искренне верю, что могу научить людей чему-то хорошему», — сказал актер.

Отметим, что Макконахи недавно выпустил свои мемуары, в которых поднимаются политические темы. После этого мужчину начали засыпать вопросами о политике.