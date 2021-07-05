Извинения, которые принесли перед своими клиентами представители сети магазинов «ВкусВилл» за публикацию статьи, героями которой стали члены однополой семьи, вызвали бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 5 июля в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Это маркетинг. Скандал — это бесплатная реклама», — напомнил Олег К.

Многие пользователи уверены, что подобные извинения не вернут компании потерянную репутацию и ушедших к конкурентам клиентов. Кроме того, люди не одобрили, что руководство «ВкусВилла» переложило вину за «ошибку» на рядовых сотрудников.

«А всё, поздно. Одним голословным извинением репутацию не отмоешь и покупателей не вернёшь. Бизнес так не работает. И как не жалко перекидывать ответственность руководства на каких-то рядовых сотрудников? На то оно и руководство, чтобы руководить и принимать решения», — указала Arina A.

Цитата из к/ф «Горькие слезы Петры фон Кант». Реж. Райнер Вернер Фассбиндер. 1972. Германия (ФРГ)

Некоторые комментаторы напомнили, что подобный социальный скандал ранее произошёл из-за рекламы спортивного бренда Reebok. Тогда руководство российского представительства компании пришлось оправдываться из-за слишком агрессивной рекламной компании, шедшей вразрез общественному мнению.

«Скандал, схожий с Reebok. Который тоже под давлением общественности удалила всю рекламу. Отмазки в духе «виноваты отдельные сотрудники» не работают. Подобная реклама никаким образом не была согласована отдельными непрофессиональными людьми. Подобные остросоциальные темы согласовываются на высоком уровне. Хотели высказать свое мнение — высказали. Не пошло. Нужно удалить и спихнуть всё на непрофессионализм. А мне как раз кажется, что вот это и есть непрофессионализм», — поделилась своим мнением Санета Х.

Часть людей считают, что руководству продуктового магазина следовало всего лишь добавить мужчину в свои рекламные фотографии. В таком случае никто бы даже не распознал нетрадиционные сексуальные отношения между двумя актрисами.

«Надо было им мужика на заднем плане поставить или за стол, вот и всё. Я даже не обратила на эту рекламу внимания. Ухоженные женщины разных возрастов, и всё. Как бы магазины в большинстве семей это по большей части зона ответственности женщины», — считает Ольга П.

Цитата из к/ф «Чёрный лебедь». Реж. Даррен Аронофски. 2010. США

Ряд пользователей отметили, что целью владельцев магазина было то, чтобы про их заведение узнали все. Своей цели они, судя по всему, добились.

«Специально сделали так, чтобы все СМИ про них написали, а также чтобы особенно на Западе их все похвалили. Я, например, до этого о них ничего не знал и не слышал», — отметил Purg D.

Нашлись и те, кто убеждён, что вскоре шумиха из-за скандала уляжется и общественность забудет про данный инцидент.

«Неужели все откажутся от продукции этого магазина из-за какой-то рекламы? Уверена, что те, кто покупал, так и будут покупать. Об этой рекламе вскоре забудут и не вспомнят», — предполагает Наталья С.

Напомним, 4 июля представители сети магазинов «ВкусВилл» на сайте компании извинились перед клиентами за публикацию статьи, героями которой стали члены однополой семьи.