Интимные фотографии жены российского оппозиционера Ильи Яшина и известной уральской певицы Веры Мусаелян в обнажённом виде, которые появились в Сети, стали поводом для бурного обсуждение в интернет-сообществе. Авторы популярных блогов выразили своё мнение по этому поводу 5 июля в Telegram.

Ян Стен. В таверне

«Продолжают раскрываться неизвестные подробности о внесистемных оппозиционерах. В Сеть попала личная переписка жены Яшина Веры Мусаелян, солистки группы «АлоэВера». Глава красносельского Совета депутатов любит снимать интимные эпизоды общения с женой. В переписке Яшина и Мусаелян множество её обнаженных фото и сцен орального секса. Примечательно, что ранее в слитой в Сеть переписке Яшина и Волкова обнаружилось видео сексуальных утех Соболь с её любовником. Разврат, безнравственность и порок — реальность, в которой живут люди, регулярно рассказывающие про совесть и порядочность», — говорится в сообщении Telegram-канала «Блок».

Многие блогеры отметили, что подобные переписки являются яркой иллюстрацией морального уровня российских оппозиционеров, которые не только льют друг на друга грязь, но и совершенно не заботятся о сохранности интимных фотографий со своими супругами.

Bogomolov.PL Алексей Навальный и Илья Яшин

«Оппозиция в России — это всегда оргии, наркотики, предательство, воровство, отсутствие совести», — заявил политолог Сергей Карнаухов в Telegram.

Некоторые известные медиаперсоны убеждены, что такая картина прослеживается во всём стане российских несистемных оппозиционеров.

«Нравы наших либералов — это, конечно, отдельная песня», — пишет публицист и радиоведущий Армен Гаспарян в своём Telegram-канале.

Другие также отметили, что, если судить по переписке, даже внутри семьи Яшина наблюдается серьёзное разногласие по поводу взаимоотношений с другими оппозиционерами.

«Будничный блуд несистемной оппозиции. Удивительно, что даже родная жена, если судить по слитой переписке, считает его ненормальным», — отметил блогер Илиас Меркури в Telegram.

Вера Мусаэлян Mark Nakoykher]

Нашлись и те, кто считает, что Яшин с супругой потеряли адекватность и совершенно не отдают себе отчёта о своей нравственности. Подобные личности могут нанести сильнейший вред своим последователям, убеждены граждане.

«Всегда как-то с опаской относился к людям свободных нравов, но замечу, что у многих таких людей остаются морально-нравственные ориентиры, которые не позволяют им окончательно заблудиться. А вот у Яшина стрелка морально-нравственного компаса размагнитилась окончательно. Я даже не могу представить, куда он может завести своих немногочисленных сторонников, хотя, наверно, все-таки могу, но это точно не счастливое будущее, которое любят обещать такие как Илья», — пишет автор Telegram-канала «Бросок Проскуркина».

Напомним, 5 июля в Telegram-канале «Двач/Запрещенка» были опубликованы снимки жены российского оппозиционера Ильи Яшина и известной уральской певицы Веры Мусаелян в обнажённом виде.