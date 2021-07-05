В Мексиканском заливе 2 июля произошел инцидент — загорелся трубопровод государственной нефтяной компании Мексики Pemex. Утечка углеводородов произошла на глубине 78 метров и спровоцировала пожар прямо в воде, который не сразу смогли потушить.

Павел Редин ИА Красная Весна Пламя

При этом происшествие привлекло внимание интернет пользователей к ошибкам в работе капиталистических корпораций и начался спор о том, что лучше, коммунизм или капитализм.

На разлетевшихся по интернету кадрах кажется, что посередине залива открылся «портал прямо в ад», пишет один из пользователей в Twitter и добавляет, что из него «извергаются дебильные социалистические измышления». Под такого рода измышлениями пользователь буквально имеет в виду слова мэра Нью-Йорка Билла Де Блазио, который написал по поводу случившегося: «Это не трейлер к фильму. Это и не стихийное бедствие. Это то, что происходит, когда мы позволяем корпоративной жадности уничтожить нашу планету».

PanchoS Билл де Блазио

Американцы продолжили спор под соответствующими постами в Twitter.

«Вот что происходит, когда мы позволяем современной индустриализации, работающей на ископаемом топливе, уничтожить нашу планету. Неважно, кто это делает — частные или государственные структуры. Конечно, потребительский капитализм является ускорителем, но он не является первопричиной», — считает @aghenis. «Должно быть, настало время приносить в жертву чистых дев», — иронизирует @MMcscruffin.

«В данном случае это не вопрос корпоративной жадности, господин мэр. Это вопрос неэффективности, упрямства и безразличия правительства к изменению климата. Pemex — государственная компания. Но это катастрофа, несомненно», — отвечает @beltrandelrio.

«Здесь важно то, что планета уничтожается, в этот момент не имеет значения, виновато ли в этом государство или корпорация…» — отмечает @Axelhl.

«Ну давайте, попробуйте это нормализировать», — отвечает @Zinnia1111 на комментарии, не принимающие всерьез идею о проблемах в работе капиталистической машины.

«Неужели люди начинают понимать, что глобальное потепление и нерегулируемый капитализм убивают нашу планету, а правые пытаются скрыть это», — задается вопросом @AdjectiveNoun11.

kris krüg Нефтяное пятно

«Вот что происходит, когда в этой отрасли не применяются строгие правила», — уверен @NEi72545742.

«Море в огне, но люди «все еще» думают, что капитализмом можно управлять», — пишет @LauraPidcock и получает ответ от @BecketAdams: «Это отличное замечание. Ведь при коммунизме не было буквально никаких промышленных катастроф».

«Критика капитализма не является одобрением коммунизма», — подмечает @realTomRead.

«Это даже лучше. Не надо ничего придумывать. Эта катастрофа сама по себе демонстрирует несостоятельность социализма. Это государственная газовая компания Мексики. Вся добыча нефти в Мексике национализирована. Частные нефтяные компании были захвачены государством несколько десятилетий назад. Социализм убивает», — старается расставить всё по своим местам @marc_pear, но получает ответ от другого пользователя: «Если газовая компания принадлежит государству, она не обязательно является социалистической, умник».

«Этот несчастный случай произошел не при коммунизме. Он произошел при государственной монополии. Это разные вещи», — также отвечает @twobru.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Человек в противогазе

«Я не понимаю, почему люди должны все политизировать. Такие несчастные случаи, как этот, происходят время от времени, независимо от того, какая система действует в то время», — напоминает @c_h_e_m.

«А разве Советский Союз не выбросил тонны ядерных отходов в Северный Ледовитый океан?» — спрашивает @Chimp_HQ.

«Ах, Чернобыль хотел бы вставить словечко», — пишет @Alumna_Vassar.

«Аральское море согласилось бы с вами, если бы оно всё еще существовало в каком-либо значимом виде», — отвечает @ratlpolicy.

Как сообщало ИА REGNUM, в Pemex утверждают, что случившееся не несет экологической угрозы для морской фауны, поскольку трубопровод не перекачивает нефть.