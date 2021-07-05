На дворе июль, самый разгар устроенной нам властями предвыборной ковид-истерии. До выборов — два с небольшим месяца. В экспертном сообществе на этой почве возникла дискуссия по поводу двух сценариев, которые, что характерно, оба из Питера, откуда, разумеется, московская ситуация виднее, чем из самой столицы («а из нашего окна площадь Красная видна…»). Один сценарий предполагает, что кривая заболеваемости минует пик и пойдет вниз уже в середине июля. Авторы другого сценария витийствуют, что дело затянется до сентября, когда, как раз на выборы, и будет «долгожданный» пик. Невооруженным глазом видна война этих двух сценариев и стоящих за ними сценаристов, и понятно, за что эта война ведется. Если все закончится июлем, то ограничения будут сняты и выборы пройдут хоть и в три дня, что существенно расширяет возможности махинаций по сравнению с однодневным голосованием, но при наличии наблюдателей, по крайней мере от тех партий, у которых достаточное количество активистов, чтобы обеспечить непрерывный контроль на большинстве избирательных участков. Если же лоббистам чрезвычайщины удастся натянуть «изделие» так называемой «эпидемии» на «глобус» своих предвыборных грез, ситуация изменится. Народ уже в июле отправят по домам. Инсайдеры из числа «инфекционистов» с сегодняшнего утра уже заполонили своими прогнозами «строгого локдауна» виртуальные страницы электронных СМИ. Особенно после соответствующего призыва со стороны известного персонажа, «гонящего пургу», если верить оценке его непосредственного начальника. Все, что они говорят и пишут, «трогательно» совпадает с недавними откровениями заинтересованных лиц из властных коридоров: «Транспортные и магазинные QR-ограничения пока-де не просматриваются, но через пару месяцев посмотрим». То есть, во-первых, именно к сентябрю, а во-вторых, эти деятели, весьма далекие от медицины, берут на себя смелость «прогнозов» эпидемиологической динамики и продолжительности. И тем самым устраивают стриптиз, расписываясь в том, что вирус — не медицинский, а политический; был бы медицинский, с прогнозами выступали бы медики, а раз этим занимаются чиновники — то здесь как раз попахивает политикой. Точнее, политическим заказом.

Иван Шилов ИА REGNUM Выборы

Зачем ИМ локдаун на выборы, который НАМ не нужен? О падении рейтинга «партии власти» ниже даже уже 30%, то есть ниже плинтуса, в начале июля солидарно сообщили как социологи из числа «иностранной агентуры», так и верноподданнические социологические службы. Среди сценаристов и исполнителей «нескончаемого» ковид-сценария даже начались ссоры; общественности так до конца и неизвестно, почему поругались между собой бессменный лидер одной популистской партии и его отпрыск, сгоряча решивший даже «завязать» с политикой. Или, как вариант, досрочно выведенный из нее в «действующий резерв», ибо сюжет очень похож на памятную ссору отца и дочери у французских националистов, и не исключено, что таким же образом и закончится.

Николай Хижняк ИА REGNUM Карантин

У чиновников в локдауне несколько заинтересованностей. Во-первых, обрушение явки среди непривитых от «политического вируса», ибо принципиальная позиция, наконец-то занятая главной оппозиционной партии, не оставляет сомнений в «ковид-ориентации» ее основного электората. И если его посадить по домам, побудив тем самым «проголосовать ногами», то в отсутствие наблюдателей можно нарисовать самую благостную картинку. Даже не прежние 54%, а все эпические «146%». Все, как один и стройными рядами — проголосуют. Все — ЗА. И, разумеется, по интернету; причем даже если не владеют IT-навыками и никогда в жизни не заглядывали в смартфон. Как тут не вспомнить грандиозный скандал с «почтовым голосованием» в Штатах, стоившим президентского кресла прежнему его владельцу. Во-вторых, от исхода выборов напрямую зависят направления и темпы дальнейшего наступления на граждан. В Сочи вон под предлогом ожидаемых ливней тестируют систему принудительной эвакуации; это только начало, и если «партия власти» на выборах не получит отпора — дело техники, какую ЧС придумать, скажем, в Москве. Нарисуют «угрозу катастрофического землетрясения» — в самом центре континентальной литосферной плиты. Или нашествие летучих мышей, которые приземлятся пролетом из Бомбея (виноват, Мумбаи) в Лондон и станут разносчиками «долгожданной» новой «эпидемии». В-третьих, «пока не все привиты, никто не будет в безопасности», — это Клаус Шваб — патентованный фашист, вещающий от имени «давосской клики» глобалистов-олигархов. В начале апреля, в рамках этих человеконенавистнических идей и под диктовку шефа ВОЗ Тедроса Гебрейесуса и спецпредставителя этой деструктивной международной секты (виноват, организации) Дэвида Набарро было подписано обращение лидеров 23 стран к мировой общественности с требованием заключения «мирового пандемического соглашения». (Маленький штрих: не все знают, что число 23 в определенных оккультных кругах считается сакральным и используется для маркировки мероприятий под собственным кураторством для «своих», чтобы «профаны» не догадались). Подписантами выступают ЕС и его ведущие бывшие и настоящие члены — Великобритания, Франция, Испания и некоторые другие, целый ряд стран Африки, Центральной Америки и Восточной Европы, а также Южная Корея и (внимание!) Украина. Слава Богу, российской подписи в этом паноптикуме, послание которого в нацистском Киеве назвали «тестом на мировую солидарность», пока не появилось, как нет там подписей США, Канады, Италии и Ватикана, Китая, Японии, а также никаких других субъектов постсоветского пространства. В ООН в связи с этим намекают на то, что попытка расширить рамки соглашения, сделав его юридически обязывающим, будет предпринята на ближайшей сессии Генеральной Ассамблеи ООН, стартующей в сентябре. Словом, ситуация примерно та же, как с Монреальским и Киотским протоколами и Парижским соглашением: заинтересованное глобалистское меньшинство постарается убедить «отказников» ради борьбы с «эпидемией», как и с «изменениями климата», пожертвовать суверенитетом ради глобальных интересов. Надо ли говорить, что покупаться «на эту морковку», уподобляясь идущему за ней ослику, даже если МВФ и обещает под это кредиты (в форме долговых обязательств своей электронной валюты SDR), нельзя ни в коем случае. Прямо говоря: НЕТ ПАНДЕМИЧЕСКОМУ СОГЛАШЕНИЮ! Однако нет сомнений, что среди наших чиновников, особенно если удастся не мытьем, так катаньем сохранить большинство «партии власти» в новой Думе, найдется немало «мальчишей-плохишей». И они готовы продаться в буржуинство даже не за «печенье» и «мороженое», а ради демонстрации той самой «europейской солидарности», которой в российской столице кое-кто грезит не меньше, чем в украинской. И чтобы никто не вышел на улицы возмущаться: ни обсчетом на выборах, ни продажей национальных интересов на Генассамблее, локдаун им — в самый раз. Так что следим за шаловливыми ручонками этих способных на все аферистов!

Идя навстречу выборам, нужно понимать самое главное. Сказки про «утраченную стабильность» в случае поражения «партии власти» остаются сказками хотя бы потому, что самая главная угроза дестабилизации и раскола общества и эрозии власти исходит от не в меру ретивых вакцинаторов, в открытую и нагло попирающих общественный договор. И напротив, победа оппозиции, не карманной, конечно, а той, с которой в Новейшей истории России уже связаны самые лучшие воспоминания, адресованные правительству Евгения Примакова, никак не подрывает стабильность, а ее укрепляет. От президента ведь ничего не убудет, если он, выполнив волю народа, высказанную голосованием, внесет в новую Думу кандидатуру нового премьера. Напротив, тем самым он, с одной стороны, максимально укрепит к себе общественное доверие, а с другой — получит уникальную возможность крепко «прополоть» нынешнюю «элиту». И устранить из нее многочисленные сорняки как коррумпированных кадров, так и «идейных» мерзавцев и циников, рассматривающих простых людей «новой нефтью».

Duma.gov.ru Государственная Дума РФ

Ну, и «вишенка на торте». В ходе недавней конференции, посвященной столетию КПК, которая прошла в конце июня в посольстве КНР в Российской Федерации, среди многочисленных российских участников были отмечены почти все думские партии — КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — За правду», кроме одной — условно правящей. Депутаты от этой партии были — но именно как представители определенных парламентских комитетов; названия же ее так и не прозвучало. И не значилось в списке приглашенных. Думается, это неспроста. Да и даже если «так получилось» нечаянно, все равно есть что-то очень закономерное в том, что столетний юбилей партии, ставящей в центр идеалы социальной справедливости, в Москве вместе с китайскими друзьями отмечен без участия тех, кто превратил Думу в «бешеный принтер», поставив на конвейер принятие в ней законов, натурально сжимающих «ежовые рукавицы» на горле большинства соотечественников. А теперь еще и загоняющих нас в резервации.