После неудачного выступления российской сборной по футболу на чемпионате Европы-2020 обсуждается вопрос об отставке главного тренера Станислава Черчесова. Переговоры с его представителем об условиях расторжения контракта ведутся, пишет РБК со ссылкой на свои источники в Российском футбольном союзе (РФС).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Станислав Черчесов

По данным издания, то, что Черчесов сохранит свою должность, маловероятно. Уже рассматриваются кандидатуры для его замены. В списке якобы два тренера из России и пять из-за рубежа. Подтверждений этой информации в РФС пока нет. Между тем земляки Станислава Черчесова из Северной Осетии обсудили эту новость в соцсети.

Большинство из них уверены, что российская сборная по футболу разочаровала всех болельщиков своим выступлением на Евро-2020 и команду надо распустить вместе с тренером.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбольный разгром

«Уйти вместе со своей командой. Не позориться», — считает Ирина — читательница страницы «Владикавказ|Осетия» в Instagram.

«А почему Черчесова в отставку? Может, команду поменять?» — вступилась за тренера Залина Б.

«Эту шарашкину контору под названием «Сборная России по футболу» пора вообще закрывать, все равно дети и юноши, которые хотят пробиться, уезжают за рубеж. Смысл нам держать эту сборную?» — возмущается еще один комментатор.

«Кого не назначай — команда инвалидов. С колоссальными зарплатами», — безнадежно констатировал Iron.

«Да разогнать команду, набрать уличных футболистов — и будет результат», — предложил Ruslan.

Ряд читателей высказали возмущение тем, что им непонятно, как Станислав Черчесов стал главным тренером сборной РФ. По мнению многих, у него не было каких-то особых заслуг, чтобы доверить ему этот пост.

Артем Гусев Станислав Черчесов

«По каким критериям его назначали на этот пост? Где и когда про него писали или говорили в прошлом, что он был выдающимся игроком. Я не помню. Смотрю архивы, его игры и какие он пропускает смешные мячи — это что-то», — считает Руслан Х.

«Черчесов пусть в Алагирской школе преподает физкультуру. Вот это его уровень. И то под вопросом — дети могут не понять его речь», — возмутился Daniil P.

«Все его объяснения сводились к тому, что наши футболисты лучше и больше всех отбегали по полю. И у тренера к ним претензий нет. Так и хочется сказать: «А результат где? Где победы?» <…> Всегда в голове вопрос: «За что такие деньги?!» Я думаю, что Черчесов должен уйти в отставку», — высказала свое мнение Наталья У.

Armando Sobrino Футбольный мяч

«Да хоть инопланетянина пригласите. С этими дровами ничего не получится», — обвинил в бездарности российских футболистов Gusov.

«Проиграл безвольно. Мне кажется, гордый осетин обязан был уйти сам, и неважно, есть лучше игроки или нет. А он не осетин. Если вы его считаете таковым, вы сами позорите свою нацию», — обратился к участникам обсуждения Robin.

«Очень жаль, что у него не хватает мужества признать это и самостоятельно уйти в отставку», — посетовал Denis.

«Не, как можно самовольно уходить в отставку государственному работнику? Только на нары прямиком», — предложил радикальные меры HOMO SAPIENS 102.