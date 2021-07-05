На прошлой неделе (28 июня — 4 июля) основные индексы США обновили исторические максимумы и закрылись в плюсе пятый квартал подряд. В лидерах роста были акции технологических и фармацевтических компаний. Также достаточно неплохую динамику показали акции потребительского сектора на фоне сильного отчета компании Nike.

Иван Шилов ИА REGNUM Уолл-стрит

Динамика компаний малой и средней капитализации была хуже динамики компаний крупной капитализации. Вышедшие данные по рынку труда оказались неоднозначными. Количество первичных заявок на пособие по безработице оказалось лучше ожиданий и составило 364 тыс. против ожиданий в 390 тыс. Однако количество повторных заявок на пособие по безработице оказалось хуже ожиданий и было на уровне 3,47 млн, в то время как консенсус-прогноз ожидал 3,38 млн.

В пятницу, 2 июля, были опубликованы данные по созданным рабочим местам вне сельского хозяйства. В июне было добавлено 850 тыc. рабочих мест, что существенно лучше консенсус-прогноза в 700 тыс. Тем не менее уровень безработицы в США по итогам июня составил 5,9%, что оказалось хуже ожиданий в 5,7%. Распространение индийского штамма COVID-19 в мире по-прежнему было в фокусе внимания инвесторов.

Сельское хозяйство в США

В Европе впервые за 10 недель был зарегистрирован рост (неделя к неделе) новых случаев заражения COVID-19. Рост произошел несмотря на то, что в Евросоюзе уже привито хотя бы одной дозой вакцины 60% взрослого населения. Наибольшее распространение сейчас наблюдается в Великобритании, где в день фиксируется больше 20 тыс. новых случаев. Также рост наблюдается в Португалии, где власти для сдерживания дальнейшего распространения в ряде муниципалитетов вновь ввели комендантский час в ночное время. В США ситуация на текущий момент стабильна, и число новых случаев не превышает 10 тыс., при этом наибольшее число случаев заражения фиксируется в штатах с низкой степенью вакцинации.

В конце июня инвесторы ожидали результатов встречи ОПЕК+, однако договоренности между странами альянса относительно планов по наращиванию темпов добычи не были достигнуты. Большинство членов картеля предлагают наращивать производство умеренными темпами, возвращая на рынок 2 млн баррелей в сутки в период с августа по декабрь 2021 года. ОАЭ высказались за оговоренные условия повышения добычи, но выступили против продления сделки на 2022 год, что и стало причиной переноса обсуждения на понедельник. Доходность 10-летних трежерис снизилась на 10 б. п. до 1,42% на фоне роста уровня безработицы в США при ожидавшемся снижении.

Чистые размещения долгосрочных облигаций казначейства на прошедшей и этой неделях в объёме $150 млрд оказали небольшое повышательное давление на доходности. Доходность глобальных облигаций с рейтингом BBB снизилась на 7 б. п. до 2,25% за неделю, спрэд расширился до уровня 0,83%. Китайские субфедеральные и муниципальные заёмщики следуют линии партии по остановке роста долга. Для рефинансирования долга его размещение в виде облигаций в 1П21 выросло в 2,5 раза по сравнению с 2020-м и 2019-м до $293 млрд, в том числе более половины на рефинансирование. Поскольку погашения таких долгов по прогнозам будут только нарастать, то новые размещения вряд ли уменьшатся. Подтверждая данную тенденцию, инфраструктурные расходы снизились в мае и, вероятно, снизятся в июне и июле, а доля федерального правительства в таких расходах повысится.

Уолл стрит. Нью-Йорк. США

Мы не ожидаем дефолта от субфедеральных и муниципальных китайских заёмщиков, однако дефолты дочерних и связанных с ними компаний участились в последнее время в соответствии заявлениями Си Цзиньпина об уменьшении господдержки и репутационных рисков (moral hazard). На этой неделе будет опубликован большой пакет макростатистики по Евросоюзу. Также важны будут еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице. Пристальное внимание будет обращено на динамику распространения индийского штамма COVID-19 в Европе. В понедельник, 5 июля, продолжится встреча ОПЕК+. Через неделю начнется сезон отчетности. Поэтому в ближайшее время количество корпоративных новостей будет ограничено. Первыми традиционно отчитаются компании финансового сектора.