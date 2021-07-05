Украина сделала достаточно, чтобы услышать от партнёров примерные сроки вступления в Европейский союз и НАТО, заявил 5 июля украинский президент Владимир Зеленский.

Цитата из к/ф «Сказка о Мальчише-Кибальчише». Реж. Евгений Шерстобитов. 1964. СССР Мальчиш-Плохиш

«Наше государство и украинский народ уже, я считаю, сделали достаточно для того, чтобы получить от наших партнёров чёткие подтверждения того, когда и как Украина будет членом Европейского союза и членом альянса», — сказал украинский лидер.

Зеленский добавил, что, по его мнению, проекты Европейский союз и НАТО без Украины не могут считаться завершёнными.

Заявление украинского президента в социальной сети Facebook обсудили зрители канала «Первый независимый». Также новость в социальной сети Facebook обсудили на странице украинского политолога Михаила Чаплыги. Многие из комментирующих отметили, что украинские политики «угробили» экономику страны и значительно ухудшили уровень жизни украинских граждан.

«В НАТО не знаю, а вот в места не столь отдаленные наше руководство отправить надо без колебания», — написал Сергей К.

«Действительно, Украина сделала в лице Зеленского все, чтобы народ обнищал, а страна была в полной разрухе. Справился!» — пишет Ludmila L.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Наколка

«Или я что-то пропустил? Не вспомню, что Украина сделала? Кредитов набрали и лес вывезли весь», — добавил Альберт Х.

«Зе решил всех достать?» — отреагировала Наталия Б.

«Ну да! Намертво разругалась с Россией, готова на своей территории в угоду западному миру вести войну с Россией, лишь бы в НАТО», — отметила Василиса В.

«Господин президент, пройдитесь по нашим небольшим городкам и сёлам — и вы поймёте, почему нас не ждут нигде», — пишет Александр Т.

«Единственное, что сможет сделать Зеленский, — уйти в закат», — добавил Shurik I.

«Огласите, пожалуйста, весь список сделанного…» — написал Вячеслав К.

«Ржака, Зеленский решил силой туда войти. Позорище!» — пишет Лина Ф.

«Да что она сделала? Развалила все, что только можно… Нас не уважают, и мы — как назойливые мухи, даже стыдно…» — отреагировала Люда К.

«Непонятливый мальчик попался, но наглый!» — иронизирует Александр П.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мечты

«Конечно, достаточно. Угробили экономику, наплевали на пенсионеров, убили порядка 15 тысяч населения. Выгнали из страны миллионы людей…» — отметила Лариса Г.

«Блин, что-то я пропустил, а что сделали для вступления в НАТО? Гопак танцевали, помню, коммуналку подняли, было дело (хотя это для МВФ, но тоже сойдёт). Экономику угробили, рынок открыли, правда, в одну сторону. Сколько всего условий?» — поинтересовался Стас Т.

«А зачем колонию куда-то принимать, если она и так колония?» — подытожил Владимир М.

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