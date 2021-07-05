Выход в открытый космос китайских космонавтов из основного модуля «Тяньхэ» строящейся орбитальной станции «Тяньгун» стал поводом для бурного обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 5 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

"Рады за них. Это, кстати, благодаря «нашему» правительству во многом. Им и электричество «наши» продают дешевле, чем нам, лишая нашу Родину конкурентных преимуществ, и тайгу нашу ради них вырубают и жгут, чтобы не развиваться», — считает Леля Ж.

Многие пользователи отмечают, что Китай за сравнительно короткий срок сумел добиться грандиозных успехов в освоении околоземного космического пространства.

«Вот у Китая по сравнению с 90-ми годами действительно прорыв. Был там в 93-м году, увидел такую бедноту!» — поделился историей Вячеслав А.

Некоторые комментаторы заявляют, что руководство Китая сумело сравняться с ведущими странами в области освоения космоса. В это же самое время Россия почему-то остановила развитие в данном направлении.

«Тяньгун», что создали китайцы, — это проект сильный и показательный. Если проследить за их космической программой, то рывок был с 1998 года. Потом огромные успешные шаги каждую пятилетку, и сейчас уже опережение плана развития. Технологии многие, конечно, заимствованы были на старте. Есть горечь от того, что страна, отправившая первого человека в космос и имевшая преимущество в 20−30 лет, сейчас не на том же хотя бы уровне, что Китай, который еще 20 с лишним лет назад не имел ровным счётом ничего», — пишет Никита Т.

(сс) Johnson Lau Скафандр косманавта

Часть людей считают, что китайцы только сейчас добились тех успехов, которыми Россия пользуется уже очень долгий период времени.

«Поздравим китайцев с новой освоенной ступенькой в космосе! Наши космонавты это проделывают уже больше 50 лет ежегодно. Работа такая», — отметил Павел С.

Ряд пользователей указывают на то, что Китаю многое пришлось навёрстывать и в спешке пробегать те этапы развития космонавтики, которые СССР и США проходили на протяжении десятилетий.

«Выход в космос произвели со своей собственной космической станции. Причём далеко не первой. Третья, если не ошибаюсь. Предыдущие они уже свели с орбиты и затопили в Тихом океане как РФ в своё время Салюты и МИР», — отмечает Алексей Р.

(сс) Johnson Lau Космонавт Лю Бомин

Нашлись и те, кто предрёк Китаю огромные успехи, которые вскоре сделают эту страну первой в космосе.

«Такими темпами Китай американцев не только догонит, но и перегонит по части освоения космоса. А Россия чем сможет, тем поможет, и присоединится к экспансии», — предполагает Никита Щ.

Напомним, 4 июля китайские космонавты Лю Бомин и Тан Хунбо во время прямой трансляции на «Центральном телевидении Китая» вышли из основного модуля «Тяньхэ» строящейся орбитальной станции «Тяньгун» в открытый космос.