«Природа за жадность наказывает»? — Сочи затопило реками грязи
Дождливое лето не даёт отдыха от катаклизмов ни жителям, ни гостям Юга России. Ливневые дожди последний месяц фактически не покидали Крым, а теперь добрались и до Сочи — там непогода бушует второй день.
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Спасатели распространили предупреждение о шторме в Сочи 4 июля — и оказались правы. Во второй половине дня на город обрушилась стихия — сильный ветер ломал деревья, сносил кровлю с домов. В Адлерском районе погиб мужчина — на него упало дерево.
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В первый день новой недели, 5 июля, непогода разбушевалась с новой силой — курорт на несколько часов накрыли ливневые дожди. Уже утром спасатели распространили предупреждение для жителей Хостинского и Адлерского районов: уровень воды в реках близок к критическому, нужно быть готовыми к возможной эвакуации.
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Потоки воды подтопили городскую больницу в Хостинском районе, территорию двух пансионатов, пляжи, вода размыла дорогу в одно из сёл и отрезала жителей от мира. В соседней Анапе в море унесло троих человек — подростка и двоих мужчин, пытавшихся его вытащить.
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Социальные сети переполнены устрашающими видео, снятыми сочинцами и туристами в городе.
Кто-то переживает за своё имущество, а кто-то — о том, что на пляжах запрещено купаться.
«Пойду машину к забору привяжу», — комментирует видео с рекой на дороге один из пользователей.
«А что, есть желающие искупаться?» — написала пользователь с ником zolotova710.
«А если последний день отпуска? Что делать», — отвечает olgysha_2014.
«Сколько пластика, планете Земля явно без нас будет легче», — пишет vasiliyslepov.
Жители других регионов передают сочинцам слова поддержки.
«Сочинцы! Желаю вам крепкого терпения и сил! Жаль, что такое происходит! Держитесь!» — написала svet.iss.
«Вовремя открыли другие страны!» — радуется larisa481969.
В результате стихии в море унесло несколько лодок и катеров.
«Интересно, есть ли карта, где постоянно затапливает? Чтобы случайно не купить участок, который смоет», — интересуется fomin.ss.
«За три дня было предупреждение об этой ситуации! Каждый год это бывает, предупрежден, значит вооружен», — напоминает старую истину fisenkoallasergeev.
«Нечего строить в водоохранной зоне! Каждый год подъем уровня воды и каждый год удивляются. Каждый инженер знает, что мосты рассчитываются на максимальный уровень подъёма воды в реке. А когда дома по берегам строят, это не учитывают???» — спрашивает nadezhda_s_2020
«В прошлом году администрация опубликовала проект реконструкции набережной реки Кудепста с берегоукреплением. И где реализация этого проекта?» — написала anfisamolodec.
«Там жизни людей под угрозой, а вы всё о деньгах…» — пристыдил других пользователей shadapov_zh.
«Этим яхтам там не место! Почаще бы так!!!» — не проникся сочувствием evgen8282.
«Как страшно, Боже», — переживает zita555_.
«Земля выгоняет людей с курортов. Сидите дома, не разносите поездками заразу, не заражайтесь, не устраивайте скоплений, если хотите выжить! Косит своей косой, не выбирая, а вам срочно отдыхать надо! Где ж вы так устали-то ?! Прислушайтесь к мудрой Матери-Природе!» — призывает ts.oliaska.
«Против стихии не пойдёшь и не договоришься. Берегите друг друга», — написал alexandratar_mk.
«Как страшно», — переживает nataliyaredina.
«Природа за жадность наказывает», — считает lyubov.baykeleva.