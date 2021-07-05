Дождливое лето не даёт отдыха от катаклизмов ни жителям, ни гостям Юга России. Ливневые дожди последний месяц фактически не покидали Крым, а теперь добрались и до Сочи — там непогода бушует второй день.

Микеланджело. Сикстинская капелла. Библейские сюжеты. Потоп

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Спасатели распространили предупреждение о шторме в Сочи 4 июля — и оказались правы. Во второй половине дня на город обрушилась стихия — сильный ветер ломал деревья, сносил кровлю с домов. В Адлерском районе погиб мужчина — на него упало дерево.

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В первый день новой недели, 5 июля, непогода разбушевалась с новой силой — курорт на несколько часов накрыли ливневые дожди. Уже утром спасатели распространили предупреждение для жителей Хостинского и Адлерского районов: уровень воды в реках близок к критическому, нужно быть готовыми к возможной эвакуации.

Sochi.ru Наводнение в Сочи

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Потоки воды подтопили городскую больницу в Хостинском районе, территорию двух пансионатов, пляжи, вода размыла дорогу в одно из сёл и отрезала жителей от мира. В соседней Анапе в море унесло троих человек — подростка и двоих мужчин, пытавшихся его вытащить.

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Социальные сети переполнены устрашающими видео, снятыми сочинцами и туристами в городе.

Кто-то переживает за своё имущество, а кто-то — о том, что на пляжах запрещено купаться.

«Пойду машину к забору привяжу», — комментирует видео с рекой на дороге один из пользователей.

«А что, есть желающие искупаться?» — написала пользователь с ником zolotova710.

«А если последний день отпуска? Что делать», — отвечает olgysha_2014.

«Сколько пластика, планете Земля явно без нас будет легче», — пишет vasiliyslepov.

Жители других регионов передают сочинцам слова поддержки.

«Сочинцы! Желаю вам крепкого терпения и сил! Жаль, что такое происходит! Держитесь!» — написала svet.iss.

Admkrai.krasnodar.ru Шторм в Сочи

«Вовремя открыли другие страны!» — радуется larisa481969.

В результате стихии в море унесло несколько лодок и катеров.

«Интересно, есть ли карта, где постоянно затапливает? Чтобы случайно не купить участок, который смоет», — интересуется fomin.ss.

«За три дня было предупреждение об этой ситуации! Каждый год это бывает, предупрежден, значит вооружен», — напоминает старую истину fisenkoallasergeev.

«Нечего строить в водоохранной зоне! Каждый год подъем уровня воды и каждый год удивляются. Каждый инженер знает, что мосты рассчитываются на максимальный уровень подъёма воды в реке. А когда дома по берегам строят, это не учитывают???» — спрашивает nadezhda_s_2020

«В прошлом году администрация опубликовала проект реконструкции набережной реки Кудепста с берегоукреплением. И где реализация этого проекта?» — написала anfisamolodec.

«Там жизни людей под угрозой, а вы всё о деньгах…» — пристыдил других пользователей shadapov_zh.

«Этим яхтам там не место! Почаще бы так!!!» — не проникся сочувствием evgen8282.

«Как страшно, Боже», — переживает zita 555 _.

«Земля выгоняет людей с курортов. Сидите дома, не разносите поездками заразу, не заражайтесь, не устраивайте скоплений, если хотите выжить! Косит своей косой, не выбирая, а вам срочно отдыхать надо! Где ж вы так устали-то ?! Прислушайтесь к мудрой Матери-Природе!» — призывает ts.oliaska.

Цитата из видео из YouTube Люди на крышах. Сочи

«Против стихии не пойдёшь и не договоришься. Берегите друг друга», — написал alexandratar_mk.

«Как страшно», — переживает nataliyaredina.

«Природа за жадность наказывает», — считает lyubov.baykeleva.