Заявление президента компании «Мираторг» Виктора Линника о том, что ограничение квот в три-четыре раза на ввоз трудовых мигрантов приведёт к повышению зарплат у граждан Российской Федерации, вызвало обсуждение среди интернет-пользователей. Люди оставили свои комментарии 5 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

"Я знаю, как добиться высоких зарплат и пенсий, а также выхода на пенсию в 50/55 лет. Надо просто вернуть народу его национальное достояние! А уж то, каким путём это сделать, — решайте сами», — предлагает Slava Z.

Многие пользователи оказались солидарны во мнении с президентом компании. Граждане убеждены, что уменьшение количества мигрантов поставит работодателей перед фактом необходимости повышения зарплат работникам.

«Во всём прав! А то наши предприниматели ноют, как им тяжело и государство во всём виновато! А сами только и смотрят, как бы от налогов скрыться да зарплаты не платить!» — отмечает Лидия Б.

Некоторые комментаторы убеждены, что десятилетия привлечения к работе трудовых мигрантов, по сути, привели к полному обесцениванию труда простых граждан России.

«И это ясно, как белый день. Ведь понятно же, что привлечение мигрантов — это сверхприбыль опять для единиц за счёт всего народа. И так повсюду. Труд российского работника унизительно обесценен», — считает Светлана А.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Трудовые мигранты

Часть людей считает, что никто в российской власти не решится на столь радикальный шаг. Люди указывают на то, что трудовые мигранты намертво вписаны в сверхприбыльную для бизнеса схему.

«На мигрантах чиновники делают большие деньги, при этом хорошо экономят на рабочей силе. Невыгодно им, не пойдут они на это, ибо это целая налаженная схема», — указывает Алексей Н.

Ряд пользователей указывают на то, что подобные заявления стали звучать перед выборами в Госдуму. Граждане уверены, что всё закончится оглашением планов, которые не найдут буквальной реализации.

«Предлагать — это не значит выполнять свои обещания. Раз хотят поднять зарплаты, значит, в реальности рабочие места сократят. Вот и всё. Очки перед выборами наберут, а народ затем вновь кинут. Это всё старые технологии по одурачиванию населения!» — пишет Иван С.

Алексей Колчин ИА REGNUM Избиратель на участке

Отдельные комментаторы отметили, что рабочим не стоит ждать от руководства страны каких-либо действий, направленных в сторону их интересов. Людям следует самим бороться за свои права и интересы, считают граждане.

«Причина низких зарплат — готовность рабочих продавать свою рабочую силу дешево. Единственный способ повышения зарплаты, которым обладают рабочие, — коллективная борьба за повышение зарплаты», — поделился своим мнением Евгений Б.

Напомним, 4 июля президент компании «Мираторг» Виктор Линник заявил в беседе с телеканалом РБК, что ограничение квот в три-четыре раза на ввоз трудовых мигрантов приведёт к повышению зарплат у граждан Российской Федерации.