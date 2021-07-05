Заявление главы Крыма Сергея Аксёнова о том, что в республике будут рады принять президента Белоруссии Александра Лукашенко, ведь это «самая близкая, братская для нас страна», вызвало обсуждение в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение 5 июля в социальной сети «ВКонтакте».

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"Может быть, после этого до многовекторного повелителя картофеля дойдёт, что Крым российский», — надеется Александра М.

Многие пользователи считают, что Лукашенко пересмотрит своё отношение к Крыму после того, как ряд европейских стран активно способствовал его свержению. Граждане убеждены, что, помимо России, у главы Белоруссии больше не осталось настоящих союзников.

«Увидим, пойдёт ли Лукашенко на этот шаг. У него оставались сомнения по поводу принадлежности Крыма. Потому как он не хотел портить отношения с Евросоюзом. Но теперь, когда они пытались «убрать» Лукашенко, он, скорее всего, изменит свою точку зрения на данный вопрос», — предполагает Никита Щ.

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Некоторые комментаторы уверены, что Лукашенко может признать Крым российским назло Европе, которая, по сути, кинула его на растерзание прозападной оппозиции внутри республики.

«А почему бы и нет? Европа-то отвернулась от Белоруссии. Недолго музыка играла. Значит, батька вполне может приехать в Крым и признать его частью российской империи», — поделилась своим мнением Александра Ш.

Часть людей заявляет, что не видит изменений в личности Лукашенко. Наоборот, по их видению, он продолжает политику, согласно которой намеревается усидеть на двух стульях, получая при этом финансовые вливания как из России, так и из Европы.

«Лукашенко не поедет. Он всё ещё питает надежду, что Европейский союз также выделит ему бабок, а не только Российская Федерация», — считает Иван Л.

Ряд пользователей указывает на то, что Лукашенко не может признать Крым российским вперёд крупнейших российских компаний, которые до сих пор не открыли свои официальные представительства на полуострове.

«Пусть господин Аксенов, прежде всего, думает о крымчанах, которых до сих пор не признали РЖД, Почта России, российские сотовые операторы и другие компании. Они также думают о своём будущем в Европе, как и Лукашенко. Значит, никакого признания не случится, пока в России до конца не смирятся с тем, что Крым российский», — пишет Вера С.

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Отдельные комментаторы убеждены, что России не надо переживать о мнении Лукашенко, ведь это самому президенту Белоруссии крайне важно мнение Российской Федерации о его будущем.

«А нужен ли нам такой Лукашенко, который мнётся, что-то упирается, сомневается? Ему дали слишком много времени, чтобы определиться. Так много, что, судя по всему, он начал снова считать себя пупом земли и качать права перед спасшей его от расправы Россией», — написал Иван Е.

Напомним, 3 июля глава Крыма Сергей Аксёнов заявил в социальной сети «ВКонтакте», что в республике будут рады принять президента Белоруссии Александра Лукашенко, отметив, что это «самая близкая, братская для нас страна».