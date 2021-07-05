России следует вернуть часть территории Эстонии, заявил кандидат в президенты этой республики Хенн Пыллуаас. По словам политика, заключенный в 1920 году Тартуский мирный договор, как и указанная в документе государственная граница, «всё еще действуют». По мнению Пыллуааса, российским властям следует отдать Эстонии часть правобережья Нарвы и Печорского района.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Рыбалка

Читайте также: В Эстонии вновь потребовали от России «вернуть» территории

Новость обсудили на YouTube-канале «Телевизионной службы новостей» (украинский телеканал «1+1»). Многие из комментирующих отметили, что заявление кандидата в президенты Эстонии абсурдно.

«Страшно представить, какую панику вызвало это заявление в Кремле!» — смеется Андрей К.

«Тут такое дело, что эти все территории, кроме части современной Литвы и Латвии, Пётр Первый у шведов купил! Просто взял и купил после длительных войн со Швецией!» — написал Николай К.

«Не предъявит — не станет президентом, такая там политика», — отметил Makaler.

«Я лопаюсь со смеха! Что там Эстония метровая может требовать?..» — не понимает Артемио Л.

«Произошло то, что хозяева указали, куда надо погавкать. Элементарно же. На что только не пойдут ради одобрительного похлопывания по холке», — пишет комментирующий под псевдонимом Нестор Махно.

МАММ / МДФ Университетская библиотека. Эстонская ССР, г. Тарту. 1972

«А как же город Тарту (он же Дерпт, он же Юрьев), основанный Ярославом Мудрым! Верните! Если не РФ, то хотя бы Украине! Вы же с ней друзья! А всех эстонцев обратно под власть немецких баронов!» — написал Владислав Б.

«Какой суровый эстонский «кандидат»! Вот бы и Украине такого, ещё и владеющего приёмами «боевого гопака», чтобы отплясывать не только на пирсе, но и на лужайке перед Белым домом», — иронизирует Paul S.

«Молодец! Кандидатам можно все! У нас тоже один кандидат клялся и войну закончить, и посадить барыг… Да что он только не обещал…» — написал один из читателей, подразумевая Владимира Зеленского.

«Еще один сказочный артист», — добавил один из читателей.

«Потише с такими заявлениями. А то Эстония случайно в состав РФ войдет», — отреагировал читатель под псевдонимом Харьков.

«Чем меньше типа «государство», тем больше поросячьего визга, что мы великие и ужасные», — отметил Николай К.

«Может, пора уже и России выставить территориальные претензии к соседним странам? А то все соседи получили государственность от России, ещё и территориальные претензии выдвигают. Дичь какая-то…» — добавил читатель под псевдонимом Давай Засыпай.

МАММ / МДФ Прибалтийская ГРЭС. Эстонская ССР, г. Нарва. 1961 — 1963

«Чухонцы были куплены у шведов в вечное владение за тысячу ефимков. Пора вернуть Юрьев и Колывань в родную гавань… Сейчас начнется: древние эсты выкопали Балтийское море и изобрели колесо, эстонская мова — самая соловьиная, тому що мае (потому что имеет. — О. П.) 18 падежей. Сложили самую большую композицию из шпротов, когда в Питере ещë лягушки квакали. И прочая дичь из методички», — иронизирует читатель под псевдонимом antishlak, ссылаясь на фрагменты украинской мифологии.

«Пусть заберет, если смелый», — добавил Oleg G.

«Гонит волну, чтобы на ее гребне стать президентом! Пусть тогда вернут все триллиардные вложения СССР, что, обирая своих граждан, вкладывал в Эстонию!» — пишет Valentyna I.

«Кто-то очень хочет развязать войну в мире. Если эти выродки не угомонятся, то они получат кучу неприятностей вместо территорий. История не стоит на месте, и границы государств меняются, как и все в мире. А предъявлять территориальные требования — это провоцировать на конфликт», — написал Serega Р.

«Ой, божечки. Наверное, Россия сейчас объявит всеобщую мобилизацию на случай нападения сверхмощной Эстонии…» — с сарказмом отреагировала Александра.

«Меня другое удивляет. Неужели в 21-м веке европейцы, и не только, мыслят категориями прошлых веков? Один помещик мог другому помещику подарить, продать, проиграть в карты деревню с холопами и участком земли. Один король мог отдать другому королю какую-нибудь Кемску волость вместе с жителями, абсолютно не спросив желания тех самых жителей. Ну как сейчас требовать вернуть кому-то часть России, не спросив желания жителей этой части? Что за тупость такая?» — не понимает читатель под псевдонимом Felix2020kot Krik.

Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж Леонид Гайдай. 1973. СССР Посол

«Эстония, Латвия и Литва вообще мозгами поехали. Чего-то требуют от России. А что вы требуете? Вы же в Евросоюзе, вот и требуйте у них. А им на вас наплевать. Из-за вас они не будут ссориться. Все преследуют свои интересы. А вас Россия перестала кормить, так начинаете требовать. Кто вы вообще такие?! Вас СССР немного развил, а так были буржуазные республики. Никому не нужные. Вот и живите самостоятельно и ещё Украину прихватите к себе», — написала Валентина С.

«Эстония хочет в состав РФ!» — добавил Andrei K.

«Пусть кандидат в президенты Эстонии примет таблетку успокоительного. И не лезет туда, где он ничего не понимает… Все территории, что есть у России или она приобрела, — все на законных основаниях!» — пишет Дмитрий Б.

«Попробуйте, Путин четко сказал: «На любое нарушение границ будем действовать жёстко и асимметрично», — подытожила Лариса В.

Читайте также: «Попутались шпротники». В Литве опять хотят компенсацию за «оккупацию СССР»