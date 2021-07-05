Затянувшаяся глобальная демократическая рецессия в последние годы превратилась во что-то еще более тревожное: в «третью обратную волну» антидемократических тенденций, которая, как предупреждал политологСэмюэл Хантингтон, может последовать за замечательным всплеском демократического прогресса «третьей волны» в 1980-х и 1990-е годы. По данным Freedom House, каждый год за последние 15 лет в значительно большем количестве стран наблюдается снижение политических прав и гражданских свобод, нежели их прирост. Но с 2015 года эта и без того зловещая тенденция резко обострилась: 2015−2019 годы были первым пятилетним периодом с начала третьей волны в 1974 году, когда больше стран отказались от демократии — двенадцать, чем перешло к ней — семь, пишет старший научный сотрудник Института ГувераЛарри Даймонд в статье, вышедшей 2 июля в Foreign Affairs.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Борьба

И тенденция эта лишь нарастает. Нелиберальные популистские лидеры подрывают демократию в таких странах, как Бразилия, Индия, Мексика и Польша, тогда как ползучий авторитаризм уже вывел Венгрию, Филиппины, Турцию и Венесуэлу из категории демократических государств. В Грузии из-за доминирования партии «Грузинская мечта» произошло неуклонное ослабление избирательных процессов и нарушение принципа верховенства права. В Мьянме военные свергли избранное правительство Аунг Сан Су Чжи, положив конец эксперименту с частичной демократией.

В Сальвадоре президент Найиб Букеле устроил переворот, отстранив генерального прокурора и судей Верховного суда, которые препятствовали укреплению его власти. В Перу демократия висит на волоске, пока правый автократ Кейко Фухимори выдвигает расплывчатые заявления о фальсификации выборов в попытке отменить свое небольшое поражение на выборах противнику левого толка Педро Кастильо.

Что особенно поражает в этом случае, так это то, что гамбит Фухимори — это мрачное напоминание о лжи, которую распространял бывший президент США Дональд Трамп и его последователи о президентских выборах 2020 года. Это не случайно. Как заметила журналист и историк Энн Эпплбаум, фиктивные заявления о мошенничестве и тактика требований «прекратить фальсификации» становятся обычным средством, с помощью которого автократические популисты пытаются воспрепятствовать демократии. Такая тактика уже давно является источником нестабильности в странах, борющихся за развитие демократии. Но тот факт, что последний пример антидемократического сценария во многом опирается на прецеденты самой важной и могущественной демократии в мире, знаменует собой начало новой, опасной эры.

Congreso de la República del Perú Кейко Фухимори

Сегодня Соединенные Штаты противостоят всё большему антидемократическому движению не только из рядов крайних экстремистов, но и из значительной группы должностных лиц — движению, которое бросает вызов самим основам избирательной демократии. Если эти усилия увенчаются успехом, Соединенные Штаты могут стать первой в истории развитой индустриальной демократией, которая потерпит неудачу, то есть больше не сможет соответствовать минимальным условиям свободных и справедливых выборов, как их определяют политологи и другие исследователи демократии.

Провал американской демократии был бы катастрофическим не только для Соединенных Штатов, он также будет иметь глубокие глобальные последствия в то время, когда свобода и демократия уже находятся в осаде. Как отметил Хантингтон, распространение демократических движений и идей из одной страны в другую способствовало позитивным демократическим изменениям. Аналогичным образом могут распространяться антидемократические нормы и практики, особенно когда они исходят из могущественных стран. Вот почему ускорение демократического спада в демократическую депрессию произошло в значительной степени во время правления Трампа. И именно поэтому никакое развитие событий не нанесет более серьезного ущерба делу глобальной демократии, чем отступление от демократии его самого главного защитника — США.

Демократическая триада

Демократическая система правления стоит на трех опорах. Первая из них — это народный суверенитет, власть народа. Демократия требует, чтобы люди могли выбирать и заменять своих лидеров на регулярных, свободных и справедливых выборах; что все взрослые граждане могут голосовать без запугивания и препятствий и что кандидаты и партии могут участвовать в избирательных кампаниях. Крайне важно, чтобы выборы проводились беспристрастно, чтобы действительные бюллетени подсчитывались точно, а власть предоставлялась тем, кто победил.

(сс) Phil Roeder Выборы президента в США

Свобода — вторая опора либеральной демократии. Полностью демократическая система обеспечивает надежную защиту свободы слова, печати, ассоциаций и собраний. Она гарантирует, что эти права в равной степени защищены для всех социальных групп, и она же способствует культуре взаимной терпимости и уважения прав политических оппонентов.

Третья опора — верховенство закона — защищает и укрепляет две другие. Она гарантирует, что демократические процедуры беспристрастно соблюдаются независимой судебной системой и другими регулирующими органами, которые контролируют злоупотребление властью. В большинстве стран с развитой демократией, за исключением Соединенных Штатов, эти инструменты подотчетности включают национальные органы по управлению выборами и мониторингу коррупции.

Трамп был первым президентом США, продемонстрировавшим презрение ко всем трем элементам триады либеральной демократии. Он назвал СМИ «фейковыми новостями» и «абсолютной нечистью» и призвал «посадить в тюрьму» своего оппонента на выборах. Он призывал своих последователей совершать акты насилия против вышедших на акции протеста оппонентов.

После своего поражения он настаивал на том, что результаты выборов были сфальсифицированы и должны быть отменены. На протяжении всего своего президентства он вел войну с независимой судебной системой, Федеральным бюро расследований, собственным генеральным прокурором, Управлением государственной этики, государственной службой и множеством других субъектов, которые отказывались подчиняться его политической воле или стремились обеспечивать соблюдение законности.

Дональд Трамп

Многие исследователи демократии почувствовали беспрецедентную угрозу демократии в США, когда Трамп вступил в должность в 2017 году, и, в частности, опасались серьезных нападений на вторую и третью ветви демократической триады.

Эта оценка была частично верной. Ни разу со времен президента Ричарда Никсона и довольно редко в истории США были такие решительные попытки злоупотребить и подорвать административные и правовые институты в чисто политических целях — но эти попытки принесли лишь ограниченный эффект. Основная масса прессы и судебных органов оставалась независимой. ФБР избежало политического захвата. За пределами Республиканской партии и администрации Трампа свобода слова процветала. С 2017 по 2020 год более или менее соблюдались свобода и верховенство закона.

Однако большинство ученых неверно оценили природу опасности и недооценили ее серьезность в трех отношениях. Во-первых, многие полагали, что сам Трамп представляет собой самую большую угрозу демократии в США и что его поражение нанесет удар по политическому телу. Во-вторых, за заметными исключениями, включая историка Йельского университета Тимоти Снайдера и ученого из Фонда Карнеги Рэйчел Кляйнфельд, многие недооценили возможность насилия со стороны истинно верующих последователей Трампа. И в-третьих, большинство недооценили степень, в которой Трамп переделает Республиканскую партию как институт, не только рабски лояльный ему, но и враждебный демократии.

(сс) Tyler Merbler Сторонники Трампа у Капитолия

К счастью, накануне выборов 2020 года исследователи демократии и общественные организации правильно предвидели угрозы честности выборов, исходящие от ревностных сторонников Трампа, а также колоссальные логистические проблемы, связанные с пандемией. В результате они начали одну из самых энергичных гражданских кампаний в истории США, чтобы зарегистрировать беспрецедентное количество избирателей, предоставить им безопасный и ранний доступ к бюллетеням, чтобы гарантировать, что местные избирательные администрации имеют ресурсы, необходимые для проведения голосования и для подготовки к борьбе с любыми потенциальными усилиями по отмене законных результатов президентских выборов. Выборы не были кошмарным сценарием, как некоторые опасались. Фактически они оказались одни из самых хорошо организованных голосований в истории США, и ведущие эксперты по выборам Натаниэль Персили и Чарльз Стюарт III назвали это «чудом».

Всё еще может здесь произойти

Однако за этим последовала, по словам Персили и Стюарт, «трагедия», когда «ложь о фальсификации результатов голосования и функционировании системы укрепила представление десятков миллионов американцев о том, что выборы были «сфальсифицированы»». Такое «сфабрикованное недоверие» распространилось и после восстания 6 января в Вашингтоне. Хотя инаугурация президента Джо Байдена устранила неминуемые угрозы гражданским свободам и верховенству закона, ключевой элемент избирательной демократии — свободные и справедливые выборы — в настоящее время подвергается безжалостным нападкам со стороны политиков.

Законодательные собрания штатов-республиканцев активизируют усилия, направленные на то, чтобы затруднить голосование афроамериканцам, латиноамериканцам и другим склонным к поддержке Демократической партии группам населения, приняв законы, которые затрудняют голосование по почте и досрочное голосование, а также упрощают чистку избирателей из списков для голосования. Эти изменения вызваны не документально подтвержденными доказательствами должностных преступлений, связанных с такой практикой, а заведомо ложными рассказами о фальсификациях на выборах.

Сейчас наибольшую угрозу американской демократии представляют законодательные инициативы, направленные на подрыв независимости избирательной администрации, включая подсчет голосов и удостоверение результатов голосования. Как заметил эксперт по избирательному праву Ричард Хасен: «На карту поставлено то, о чем я никогда не ожидал, чтобы беспокоиться в Соединенных Штатах: честность подсчета голосов».

(сс) Itsmeant Участок для голосования в США

Например, недавно принятый в Джорджии закон снимает с должности госсекретаря (в настоящее время Брэд Раффенспергер, который отказался выдать 11 780 голосов, необходимых Трампу для победы в штате) с поста председателя Избирательной комиссии штата и дает законодательному собранию штата — высоко политизированное учреждение — возможность назвать нового председателя.

Члены палаты представителей в штате Мичиган политизировали Совет государственных агитаторов, удостоверяющий результаты выборов, заменив республиканца, проголосовавшего за победу Байдена на выборах, более консервативным членом. В Мичигане и Неваде сторонники Трампа стремятся консолидировать контроль над наблюдением за выборами, выдвигая кандидатов на пост государственного секретаря, давая им полномочия председательствовать в администрации выборов и инструменты, чтобы попытаться заблокировать голосование демократов.

А на федеральном уровне республиканцы могли вернуть себе контроль над палатой представителей (чему способствовала имеющаяся лишь у них способность перераспределить 187 избирательных округов по результатам последней переписи населения) и использовать свое большинство для манипулирования результатами президентских выборов 2024 года в свою пользу, особенно если выборы 2024 года будут похожи на 2020 год, когда демократы одержали решающую победу на всеобщем голосовании, но рассчитывали на небольшую разницу в нескольких штатах для получения большинства в Коллегии выборщиков.

Как только политическая система теряет двухпартийный консенсус в отношении правил демократической игры, это может стать началом скорого сползания к автократии. Мир видел, как это происходило в Венгрии, Турции и Венесуэле. Не исключено, что это могло произойти в Соединенных Штатах.

Подсчет голосов в США

Надвигающаяся буря

Предупредить о провале американской демократии — это не гипербола или просто лозунг, побуждающий к действию. Политологи могут расходиться во мнениях относительно минимальных условий для демократии, но они согласны с этим: страна не может считаться демократией, если она не обеспечивает в целом нейтрального и справедливого проведения выборов. Если бы исход крупных национальных выборов в Соединенных Штатах определялся мошенническим исключением или манипулированием голосами, страна перестала бы быть демократией, независимо от того, в какой степени сохранится свобода выражения мнений (на какое-то время).

Более 100 видных ученых-демократов недавно предупредили в коллективном заявлении, что посягательства республиканцев на честность выборов могут привести к краху демократии в США. Они призвали Конгресс принять Закон Джона Льюиса об избирательных правах и принять другие меры для «обеспечения неприкосновенности и независимости избирательной администрации». Но если учесть, что принятие широкого национального законодательства, запрещающего пристрастное мошенничество и укрепляющего стандарты голосования, маловероятно в ближайшем будущем, гражданское общество также должно будет защищать американскую демократию.

Эта защита становится еще более настоятельной из-за надвигающейся бури ослабления демократии во всём мире. Огромное значение Соединенных Штатов как источника политического распространения, хорошего или плохого, делает их примером, который повлияет как на борющиеся демократии, так и на борющиеся автократии.

Белый дом. Вашингтон

Как в отступающих от демократии странах, таких как Филиппины и Польша, так и в условиях углубляющейся автократии, таких как Турция и Венесуэла, мантра Трампа о «фейковых новостях» воодушевляла разного рода диктаторов в их нападках на СМИ. Если Соединенные Штаты в конечном счете обезобразят свою демократию путем политизации избирательной системы и подавления голосов меньшинств, автократы с радостью воспользуются американским прецедентом как оправданием своих методов блокирования демократических преобразований. А в странах с упадком демократии политически уязвимые должностные лица будут использовать аналогичные методы нарушения избирательной целостности, чтобы удержаться у власти.

Короче говоря, то, что происходит с демократией в Соединенных Штатах, вероятно, определит судьбу демократии во всём мире: повернет ли эта третья волна демократических поворотов вспять или получит новый ужасающий импульс.