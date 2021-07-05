Есть ли у Японии козыри в надуманном «споре» о Курилах?
Примерно так назвал свою статью в японском интернет-портале Yahoo News Japan Ёдзи Камэяма, представленный как «эксперт по России, бизнесмен и консультант-исследователь, 15 лет проработавший в российском отделе японского МИД и дважды побывавший в длительных загранкомандировках в посольстве Японии в Москве».
Автор начинает с констатации того, что «медовый месяц» японо-российских отношений с приходом нового японского лидера Ёсихидэ Суги закончился, и связи между Москвой и Токио «стали гораздо более прохладными».
В отличие от некоторых безответственных японских «аналитиков» Камэяма объективно оценивает включенные по итогам референдума в России поправки в Конституцию РФ о недопустимости любого отчуждения российской территории.
Имеется в виду заявление главы Российского государства о том, что он не будет делать ничего в нарушение Основного закона России.
Автор уже не упоминает «базовую позицию» японского правительства с требованиями «возвращения северных территорий», то есть всех южнокурильских островов. Он анализирует ситуацию с обещанием Никиты Хрущева 65 лет назад в совершенно иных политических обстоятельствах в качестве жеста доброй воли «передать» Японии острова Шикотан и Плоские (Хабомаи), но только после подписания мирного договора, в котором все другие Курильские острова будут признаны советскими. И приходит к неутешительному для Токио выводу:
Камэяма отмечает, что российская сторона крайне настороженно относится к сближению соседних с ней стран с Западом. Символом этого является массовое вступление стран Восточной Европы в НАТО. Теперь даже Украина, которая когда-то составляла ядро Советского Союза наряду с Белоруссией, открыто и настойчиво стремится вступить в НАТО. И эта ситуация, по мнению автора, имеет прямое отношение к японо-российским отношениям.
С тех пор Советский Союз занял позицию, согласно которой территориальной проблемы с Японией как бы не существует». В принципе все верно, за исключением слов «как бы не существует». В действительности советское правительство вплоть до «признания территориального вопроса» Горбачевым последовательно заявляло, что в советско-японских отношениях никакого «территориального вопроса» не существует, и все вопросы территориального размежевания разрешены по итогам Второй мировой войны. Что подтверждено общепризнанными международными документами, под которыми стоит и подпись японского правительства.
Понимая это, Камэяма, тем не менее, призывает японцев не терять надежды, уповая … на японо-американский военный союз, который он считает «сильным козырем».
Если мы правильно понимаем, японский дипломат и специалист по России мыслит категориями использования в «решении территориального вопроса» фактора объединенной военной силы японо-американского альянса. Если это так, то понятнее становится призыв японского министра обороны Нобуо Киси рассматривать Россию «главным военным противником» и сосредотачивать основные военные усилия Японии и, надо понимать, США именно на «северном», российском направлении. О попытках запугивания Москвы силовым «решением» вопроса о Курилах свидетельствуют и проводимые ныне масштабные японо-американские военные учения на острове Хоккайдо, в непосредственной близости от нашей территории.
Как только в Токио не понимают, что шансов получить Курилы угрозой силой нет и быть не может? Зато есть шанс при оскале на российские земли потерять «выбитые зубы», как обещал Верховный главнокомандующий Вооруженными силами России.