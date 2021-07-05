В Челябинске на ушедшей неделе (28 июня — 4 июля) главной темой снова было строительство метрополитена. Повод был задан с подачи одной из жительниц города, которая задала президенту России Владимиру Путину вопрос о том, когда же в столице Южного Урала появится, наконец, долгожданная «подземка».

Иван Шилов ИА REGNUM Метро

Главе государства эта тема более чем близка, на разные вопросы по поводу неё он отвечал неоднократно. 21 апреля он коснулся её в своём ежегодном послании Федеральному собранию. Тогда же стало известно, что метро в Челябинске достроят, но проект серьёзно изменят. Подтвердил это он и 30 июня на прямой линии.

«Это должна быть такая гибридная транспортная связь и метро, и трамвайного сообщения. Там, где удобнее, по центру, — метро, потом — с выходом наверх. Стоить это будет свыше сорока миллиардов рублей», — сказал президент.

Затем традиционно последовала реакция губернатора Челябинской области Алексея Текслера. В этот раз он рассказал о том, что работа ведётся и, возможно, в 2024—2025 годах гибрид уже запустят. Уже прорыли девять километров туннелей. Осталось семь.

Gubernator74.ru Алексей Текслер презентовал проект метротрамвая в Челябинске

Конечно же, не обошлось и без комментариев челябинцев на форумах и в соцсетях. Активно обсуждают тему на портале 74.ru. Некая Каша из топора пишет: «Освоить бюджет и построить объект — разные вещи». В общем, замечание справедливое. Многие граждане опасаются, что деньги растащат или разбазарят бездумно. «Обидно. Могли бы жить на порядок лучше, но…» — сетует один из форумчан.

А некий гость считает, что новый проект создания метротрамвая пока выглядит плохо и непрофессионально. Впрочем, другие пользователи рассказали ему про метротрамвай, курсирующий по Волгограду. Там сделали, и в Челябинске, значит, получится.

Отметились в комментариях и те, которые выступают именно за традиционное метро, которое было запланировано изначально.

«Если схему оставят ту же, что показывали весной, тогда уже не стройте, а залейте бетоном. Маршруты там самые ненужные, в новые микрорайоны ничего ехать не будет, а эти трамваи стоять будут со всеми вместе», — считает один из них.

Форумчанин Борис тоже считает, что часть этой суммы вполне можно потратить на заливку выкопанных туннелей бетоном. «На остальные деньги можно всю трамвайную сеть обновить и все троллейбусы с автобусами. Зачем нам это метротрам», — недоумевает Борис.

А bfm2003 пишет: «Только, пожалуйста, не метротрамвай ужасный, медленный, бессмысленный». Впрочем, далеко не все горожане разделили его мнение.

Пользователь Дмитрий обратил внимание на то, что челябинское метро часто называют советским долгостроем. Однако работы начались в 1992 году, уже после реставрации в России капитализма.

«Челябинское метро начали строить капиталисты-демократы в 1992 году. Это памятник не коммунизму», — говорит гражданин.

Некоторых граждан напрягает стоимость окончания всех работ. «40 млрд на трамвай в Швейцарию или в Лондон?» — шутит один из них, намекая на то, что два бывших губернатора Челябинской области сейчас живут за границей. Некоторые считают, что для трамвая это очень много. Видимо, эти граждане не до конца понимают, о каком проекте идёт речь. Кроме закупки специальных трамваев, предстоит прорыть под землёй несколько километров туннелей, обустроить станции, в том числе подземные, и т. д.

Gubernator74.ru Метро в Челябинске

Другие же, наоборот, считают, что для такого проекта этой суммы будет маловато. «Кто его будет строить, таджики?» — спрашивает некий Alex. Также горожане обращают внимание на нынешнее состояние трамвайной инфраструктуры, которую много лет толком не ремонтировали, а некий Блов в связи с этим даже продемонстрировал свой писательский талант. «И только разрушенные перекрёстки с трамвайными путями будут грустно смотреть вслед новенькому метротраму, бесшумно скользящему в Никольскую рощу…» — написал форумчанин.

В общем, пока у людей есть много вопросов. И накопилась огромная усталость от многочисленных обещаний и ожиданий. Некоторые даже считают, что вопрос метрополитена для Челябинска уже утратил актуальность, есть много других актуальных проблем, на которые можно и нужно потратить деньги, а «выгребную яму», как называют долгострой, можно залить бетоном и не тратить деньги «впустую». Как бы то ни было, часть горожан будут рады увидеть даже этот гибридный метрополитен. И лично Текслер обещает, что в 2025 году его уже запустят. Алексей Леонидович, время пошло!