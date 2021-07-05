«Россия уже понимает, что потеряла влияние на Кавказе» — голос Азербайджана
Российская Федерация и Турция будут содействовать нормализации отношений Армении и Азербайджана, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Но это обсуждается по-разному на азербайджанских платформах социальных сетей. Комментарий из популярного среди азербайджанцев телеграм-канала UDudaka:
UDudaka Chat: «Россия и Турция — обе понимают новые реалии. Они больше нужны друг другу, чем желают соперничества».
R-no food: «У России нет вариантов, им нужно дружить с турками, второй такой сильной страны, которая согласна дружить с русскими, просто нет».
@Mirsahil_Taha: «Это все пустые слова».
@albertkiev: «Когда Турция выйдет из НАТО и вступит в ОДКБ, ТС, а храм Софии передаст РПЦ — это и будет называться «координировать усилия» :)».
В Facebook пишут следующим образом:
Ferrux Qafarov: «Армян бомбит, Россия отдала их на съедение волкам. Вот и договорились».
Хафис Джавадов: «А для армян разве есть другой выход из сложившейся ситуации? Чтобы хоть как-то жить по-человечески. Если, конечно, этого они хотят! Они уже лет на 30 отстали в развитии во всех отношения. Только в одном преуспели — питать ненависть к другим! Особенно к туркам. Человеком надо быть, человеком!»
Нагиб Кязимов: «Сейчас надо думать, как надо жить с соседями, и налаживать правильные контакты!»
Bela Gaibov: «Хотелось бы верить…»
Нұрболат Дұзмағамбет: «Эх, братья, ну почему вы так наивны и верите России?»
Хамза Юнусов: «А что, Азербайджан — вассал России что ли, что Лавров рассматривает отношения двух суверенных государств? Россия все больше и больше понимает, что потеряла свое влияние на Южном Кавказе».
Azamat Aliyev: «Азербайджан восстановил свою территориальную целостность, и мир будет довольно долгим, если Армения не будет настолько агрессировать на всё то, что выполняется по условиям капитуляции».
Yusif Yagubaliyev: «А как квалифицировать факт нахождения и ведения боевых действий 30 тысяч военнослужащих Армении на территории Азербайджана? Это «самоопределением» не назовёшь, это факт оккупации с целью последующей аннексии части соседнего государства».
Ismayilov Yusif: «Подпишете, ещё как подпишете. Куда вы денетесь. У вас нет права голоса, чтобы выдвигать условия. Будете делать то, что скажет вам Азербайджан. Иначе пеняйте на себя».
Anar Gumbatov: «Этого формата не будет. Будет формат вот так: Россия — Турция — Азербайджан. Грузия вообще не в теме, армян сама Россия уже слила, они могут поголовно переехать в Краснодар, а сильный Иран с дешёвым газом России вообще не нужен. Россия считается только с теми, кто силен. На данном этапе — это Турция».
Natavan: «Товарищ Лавров, мы, азербайджанцы, умеем жить в мире со всеми народами».