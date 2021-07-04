Победа футболистов сборной Англии со счётом 4:0 над своими оппонентами в лице команды Украины в четвертьфинальном матче чемпионата Европы стала поводом для бурного обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане оставили свои комментарии 4 июля в социальной сети Facebook.

JLovesCoffee Футбольный мяч

«Не знаю, как кто, но я болела за Украину! И за Россию! Мы один народ, вопреки всему!» — пишет Наталья Л.

Многие пользователи пришли к выводу, что игра сборной Украины была представлена на очень высоком уровне и тот факт, что украинская команда дошла до четвертьфинала чемпионата, говорит о многом.

«Сборная Украины играла очень и очень даже хорошо. Результат четырёх лет тренировок Шевченко на виду. Молодцы!» — написал Tahir M.

Некоторые комментаторы оказались совершенно не удивлены такому разгромному счёту. Люди убеждены, что на одном лишь желании украинским футболистам не завоевать кубок Европы.

«Собственно, что и следовало ожидать. В футбол на морально-волевых не выигрывают. Нужен опыт, нужны профессионалы, взращенные с детства, нужны десятилетия подготовки», — поделился своим мнением Владимир Б.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

Часть людей считают, что украинские спортсмены могли бы сыграть и лучше, избежав некоторых ошибок, но в целом они смотрелись намного более достойно, нежели футболисты из российской команды.

«Играли неплохо. И впечатление намного лучше, чем от российской сборной. Не хватало быстроты перемещений и смелости в атаке: подлетая к чужой вратарской зоне, начинали топтаться, искать партнёров, теряли время, а надо было просто идти вперёд и пробовать забивать. Но всё равно молодцы!» — указал Alexander B.

Ряд пользователей указывают на то, что в прошлом матче сборная Украины показала намного более интересную игру, но во встрече с англичанами что-то в стане украинцев надломилось.

«Да плохо они играли в этот раз. Вот прошлая игра, со шведами, там, да, молодцы, напор был во всём. А тут вообще никак, словно их подменили», — отметила Liucija M.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбольный разгром

Нашлись и те, кто отметил, как по-разному воспринимают друг друга русские и украинцы. Граждане отметили, что в России всё равно будут болеть за Украину, даже встречая ненависть со стороны части населения этого государства.

«Хочется напомнить, каким ядом исходили украинцы, когда российская сборная оказалась в ауте. Сравните теперь это с реакцией граждан России, которые не только болели за Украину, но и сопереживают проигрышу её сборной. Кто из нас более человечны?» — задаётся вопросом Евгений Ч.

Напомним, 3 июля футболисты сборной Англии разгромили со счётом 4:0 команду Украины в четвертьфинальном матче чемпионата Европы.