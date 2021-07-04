Заявление депутата Верховной рады от правящей партии «Слуга народа» Олега Семинского о том, что русские жители Украины больше не будут обладать всеми правами человека после принятия закона о коренных народах Украины, вызвало шквал комментариев в интернет-сообществе. Граждане выразили свою точку зрения 4 июля в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

«Кто-то ещё смел утверждать, что этот закон не направлен против русских. Конкретно ради ущемления прав русских он проектировался и принимался», — уверен Алексей К.

Многие пользователи пришли к выводу, что данное заявления является очевидным признанием в нарушении прав человека на государственном уровне на Украине. Подобные деяния должны подвергнуться серьёзному изучению в ООН и стать поводом для жёсткого наказания ответственных лиц.

Facebook.com/Sluganarodu.Seminsky.Oleg.205 Олег Семинский

«Вот за это уже надо наказывать на уровне ООН, если эта структура что-то ещё значит в этом мире. А тех, кто принимал этот фашистский постулат, необходимо судить в Гааге за преступления против человечества. Не смогут в полной мере обладать всеми правами человека и основными свободами? Это что, официальные власти на Украине признают рабство на государственном уровне?» — задаётся вопросом Алексей К.

Некоторые комментаторы отмечают, что после принятия данного закона Украина потеряла последнюю надежду на восстановление отношений с Российской Федерацией.

«Ну, сам закон — это дополнительный гвоздь в крышку гроба нормализации отношений между Украиной и Российской Федерацией. В целом, конечно, абсолютно параллельно, как они к русским относятся, им же просто хочется посильнее Россию задеть», — поделился своим мнением Андрей Б.

Часть людей считают, что не стоит сгущать краски вокруг данного закона. Политическая верхушка на Украине просто хочет заявить о своей позиции по отношению к русским, но до реального ущемления прав этих граждан дело не дойдёт.

«Сам по себе закон ничего не изменил в отношении прав человека. Политические права ничто без прав экономических. И те, и те — просто декларация на бумаге. Думаю, и закон этот носит декларативный характер», — считает Пётр В.

Ряд пользователей указывают на то, что украинские власти при формировании этого закона пользовались опытом прибалтийских стран, где права русских граждан сильно ущемлены в сравнении с другой частью населения.

Рейхсфюрер Генрих Гиммлер инспектирует украинскую дивизию СС Галичина. 1944

«Это они переняли опыт Прибалтики, где с русскими так и поступали: ни работы, ни черта — уезжайте побыстрее и не возвращайтесь», — отметила Лариса Я.

Отдельные комментаторы напомнили, что украинской власти придётся очень туго, если с территории Украины исчезнут все русские, потому что тогда не на кого будет сваливать вину за ситуацию в стране.

«Предположим, уедут все ненавистные этим украинцам русские, на кого же они потом будут валить все свои неудачи? Ведь украинская власть всегда ищет виноватых на стороне, когда народу становится жрать нечего», — указала Валентина И.

Напомним, 3 июля депутат Верховной рады от правящей партии «Слуга народа» Олег Семинский заявил в Facebook, что русские жители Украины больше не будут обладать всеми правами человека после принятия закона о коренных народах Украины.