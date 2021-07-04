Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Соединённые Штаты Америки с Днём независимости. Текст с поздравлением украинский лидер опубликовал в своём микроблоге в Twitter.

Цитата из м/ф «Маугли». Реж. Роман Давыдов. 1973. СССР Союзники

«Счастливого Дня Независимости США! Более 200 лет США были колыбелью демократии и стали примером для всего мира», — отметил глава Украины.

Украинский лидер также поздравил республиканцев, демократов и Белый дом, пожелав сил, чтобы справиться с вызовами. «Украина с вами!» — подытожил украинский президент.

Поздравительный пост Зеленского обсудили в социальной сети Facebook читатели издания «Шарий.net». Многие комментирующие обратили особое внимание на фразу Зеленского «Украина с вами».

«Мне жалко его детей и внуков! Конечно, дети за отцов не в ответе. Но как же им жить с осознанием вот этого?» — не понимает Наталья М.

«Горбачев в пример, живёт не тужит», — ответил Наталье М. Олег Ш.

«С вами» и «под вами» — это абсолютно разные понятия!» — отметила Ksenia K.

«А можно, я сама за себя скажу? Я не с ними!» — отреагировала Людмила Ц.

«Правильно говорить «под вами!» — добавил Max C.

«Испанский же стыд! За что тебе это, Украина?» — спрашивает Наталья М.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина и США

«Цветы носил начальству?» — поинтересовался Кирилл Л.

«Замечаю, что много комментариев с чёрным юмором, сарказмом, но… как можно воспринимать такие заявления с юмором? Это же трагедия, ребят!» — отметил Dmitriy B.

«А они-то с Украиной?» — поинтересовалась Olha P.

«А у меня есть предложение. Нужно уголовную ответственность за нелюбовь к США. Ну типа как за голодомор и т. п. Без этого любви настоящей у очень многих украинцев никак к Штатам не получится. Ей будет мешать Хиросима и Нагасаки, Вьетнам, залитый напалмом и т. д. А под страхом долгих сроков и я могу полюбить эту самую демократичную страну. Или пусть и нам баблосиков отвалят как нашим керманичам (правителям. — О.П.). Тогда, как и они, будем дружно любить. И воспевать. Но дешевле народу уголовка, а начальникам баблосы. Так будет вполне гармонично и вполне демократично…» — пишет Петр М.

«Еще бы флаг поцеловал», — отреагировал Виктор Н.

«Как быстро нормальный артист превращается в придурка и *ополиза», — добавил Игорь И.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Как можно себя так не уважать… Всё на продажу. И неужели не понимают, что никогда, никогда не будут ровней. Лакеи в лучшем случае», — написала Julia.

«Блоха на собаке: «Я с тобой, щирый (искренний. — О.П.) друг!» — отреагировала Галина Р.

«Украина ваша! Так будет правильно», — отметила Наталия П.

«Оставайтесь на линии, ваше мнение очень важно для нас», — иронизирует Александр Д.

«Украина под вами», так оно правильно, но временно», — подытожил Анатолий О.

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