Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев не допустит ограничения свободы судоходства в Чёрном море и узурпации суверенного права Украины как морского государства. Об этом он сказал 4 июля в Одессе в ходе брифинга по случаю празднования Дня ВМС Украины, сообщает «112 Украина».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина. Военные корабли

По словам Зеленского, военные учения Sea Breeze, которые сейчас украинская сторона проводит вместе с международными партнерами в Чёрном море, демонстрируют украинское достоинство в противостоянии военным угрозам, которые усиливаются в Черноморском регионе из-за якобы «агрессивных действий» России.

«Это показывает всем нашу непоколебимость в отстаивании норм и принципов международного права. Это показывает, что мы не допустим ограничения свободы судоходства в Чёрном море и узурпации суверенного права Украины как морского государства», — сказал украинский лидер.

Заявление Зеленского в социальной сети Facebook обсудили зрители каналов «112 Украина» и «Первый независимый», а также читатели издания «Шарий.net». Многие из комментирующих не понимают, каким образом Украина не допустит ограничения свободы судоходства в Чёрном море. Также некоторые указали на то, что это именно Украина ограничивала судоходство в Чёрном море, напомнив о запрете Украины на вход грузовых судов в Крым. Также были и те, кто напомнил о существовании ограничения на заход в Чёрное море военных кораблей нечерноморских стран.

«Не нагнетай. Нет никаких препятствий для судоходства, а те маленькие проблемы, что есть, Украина имеет благодаря тому, что первой полезла на рожон с сейнером«Норд», который стоит и гниет никому не нужный», — отметил Владимир А.

«Опять на буксире пойдём или что-то у нас ещё осталось из не уничтоженного?» — поинтересовался Альберт Х.

ИА REGNUM Корабли ВМФ России

«Ограничений для судоходства нет, есть ограничения для захода военных кораблей стран, не имеющих черноморского побережья. Что, США и Англия приказали разрушить Конвенцию Монтрё? Да еще есть запрет Украины на вход грузовых судов в Крым. Так кто ограничивает судоходство?» — спрашивает Николай С.

«Ограничения вы уже допустили, ну, а заниматься болтовней — это ваш профессиональный долг…» — написал Владимир Р.

«А кто тебя будет спрашивать? Кто ты такой вообще? Как решат, так ты и сделаешь и будешь выполнять распоряжения», — пишет Владимир Х.

«Конституцию лучше бы отстаивал, клоун», — отреагировал Вадим К.

«И что он сделает? Хозяевам пожалуется?» — спросила Елена П.

«Громко сказал! Вопрос только, как?» — поинтересовался Галина Т.

«Надувной флот, готовься!!!» — иронизирует Светлана Ф.

«Страшно, аж жуть», — шутит Борис К.

«Одесса, Николаев, Мариуполь, — города, основанные русскими царями и отданные большевиками Украине, без чего она вообще бы не имела выхода к морю. И теперь гадит с этих земель России, да ещё и русское население не считается коренным… [Обнаглели] напрочь», — отреагировал Александр П.

«Серьёзное» заявление, а то как выскочат на резиновых лодках, и куда будут прятаться российские крейсера?» — поинтересовался Vladimir Z.

«Ты наложи вето на продажу земли украинской! А то герой», — добавила Наталия П.

«Вы уже допустили то, что Чёрное море превратилось во внутреннее море РФ, и флот НАТО бессилен что-либо изменить в этом, придётся потерпеть… Россия имеет полное право в любой момент перекрыть любую акваторию этого моря, прежде чем начинать вести антироссийскую политику, нужно для начала представить последствия этого для себя», — отметил Владимир М.

«У этого Зеленского совершенно очевидное ярко выраженное проявление «когнитивного диссонанса»! С одной стороны, он, унизившись «чуть ли не со слезами» упрашивает Путина о встрече, а с другой стороны, жалко пытается пропихнуть какие-то ещё условия?! Тем более что Россия беспрепятственно, пока, позволяет «поиграться в кораблики»! Вы только, ребята, от «согласованного бассейника» не отплывайте!» — подытожил Александр С.

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