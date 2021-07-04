«В прятки и пятнашки», — ответил Путин во время прямой трансляции 30 июня 2021 года на чей-то вопрос, во что он любил играть в детстве. Похоже, нам всем предстоит долго играть в эти игры с COVID-19. Болезнь стремится нас «осалить», а мы пытаемся спрятаться и убежать. Получается пока не очень — 625 смертей за сутки. Это самый большой показатель за всю историю пандемии ковида в России.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

На этой прямой линии президент призвал сограждан вакцинироваться. Даже раскрыл секрет своей прививки — как главнокомандующий вакцинировался «Спутником V», поскольку эта вакцина применяется в Вооруженных силах России. Была еще причина — подольше избежать повторной вакцинации. Глава института Гамалеи утверждал, что действие «Спутника V» продолжается минимум два года, возможно, и пожизненно, как от оспы, например. Другие наши препараты — более короткого действия, сезонные, как вакцины от гриппа. Вот и решил президент привиться «долгоиграющим» препаратом.

Однако буквально через несколько дней на заседании Научного совета РАН «Науки о жизни» 6 июля 2021 года специалисты заявили — вакцины не могут защитить от новых штаммов. Более того, их эффективность пока не доказана, отметил заместитель директора по научно-исследовательской работе отдела по изучению и экспертизе вакцин Центра оценки и изучения биологических препаратов Управления по контролю за качеством продуктов питания и лекарственных средств США (US Food and Drug Administration) (Силвер-Спринг, Мэриленд, США), доктор биологических наук КонстантинЧумаков:

«Тот факт, что люди выздоравливают, говорит о том, что иммунитет всё-таки возникает. Но насколько он долговечный? Это вопрос открытый. Нужно иметь в виду, что и вакцина может оказаться недолговечной».

Через полгода даже переболевшим, с антителами требуется ревакцинация — вердикт ученых. Для этого есть новый «Спутник-лайт» или уже известные «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Даже на антитела можно не сдавать, утверждают специалисты: просто через 6 месяцев после заболевания делайте прививку. Это же относится и к неболевшим, но привитым любой из вакцин. Причем в данном случае наши ученые мужи следуют рекомендации ВОЗ.

(сс) М. Мишин. mos.ru Больничная палата для больных коронавирусом.

А что на деле? На деле в России закончились запасы «ЭпиВакКороны» и «КовиВака». Объяснение изумляет: рассчитывали, что все будут прививаться «Спутником», поэтому его выпустили много, а этих вакцин — мало. Простите, нельзя ли было предположить, что всё же люди предпочтут не экспериментировать, а прибегнуть пусть и к более слабой, но менее непредсказуемой вакцине? Ведь это очевидно. Главное, что так и вышло.

ИА REGNUM сообщало об истории долгого пути двух других вакцин к потребителям. Наконец удалось переломить ситуацию, стали прививать в поликлиниках столицы и «Спутником», и «ЭпиВакКороной». «КовиВак» можно было сделать в Подмосковье. Но почему-то не рассчитали спрос.

Опять вопрос — а где спецы по статистике и анализу рынков? Неужели нельзя было провести исследование? Ведь это совсем не сложно! А теперь, когда пандемия вновь в разгаре и косит население, нет достаточного количества препаратов. Только «Спутник».

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина от коронавируса «Спутник V»

Не хочу никого пугать, все мы разные, и организмы наши тоже. Приведу лишь один свежий пример. Буквально сегодня моя подруга, переболевшая более полугода назад коронавирусной инфекцией, написала мне в WhatsApp, что сделала один укол «Спутника», поскольку желаемой альтернативы не оказалось, а заболеть вторично ей очень не хочется. Так вот теперь она чувствует себя так, словно болеет повторно. Несколько дней держится температура, сильные головные боли, слабость, ломота в суставах. Боится делать второй укол — вариант «лайт» ей почему-то не предложили, хотя на том же Научном совете РАН подчеркивалось: для вакцинации переболевших и ревакцинации подходит лайт-версия «Спутник V». Но у нас по-прежнему экономика дефицита — бери, что дают. Вот люди и страдают.

Та же подруга же написала мне о каком-то смертельном исходе после второго укола в аналогичной ситуации. Утверждать не буду — сама не проверяла. Но даже тяжелые осложнения уже ослабленному перенесенным заболеванием организму — явно лишнее.

Справедливости ради скажу — прививка «ЭпиВакКороной», которую делала себе я, не болея до этого ковидом, тоже не физраствор. Да, у меня не было ни температуры, ни головной боли, ничего такого специфического. Но через несколько дней обострилась гипертония. Давление стало подниматься вне зависимости от приема моих обычных лекарств. А после второго укола почему-то сильно стали болеть кости, особенно ноги. Даже снимок тазобедренного сустава врачи посоветовали сделать — так он ныл, ходить больно.

Gov39.ru Вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона»

Что я хочу сказать — все вакцины, возможно, кроме «КовиВака» с убитым вирусом, переносятся многими достаточно тяжело. Никто не скажет сегодня, чем в долгосрочной перспективе обернется вакцинация. Ведь человеку нет разницы, от чего умирать — от ковида, лекарств или вакцины. Поэтому необходимо всё же внимательно изучать каждый конкретный случай. И не выступать с заявлениями — «не сдавайте на антитела, прививайтесь автоматом через полгода». Подход должен быть научным и индивидуальным. А не на глазок. Дело мы имеем не только с тяжелым заболеванием, но и с непростым его предотвращением.

Так что, прежде чем вводить QR-коды везде, надо всё же просчитать ситуацию. Взвесить риски и, главное, определить меру ответственности за последствия в случае болезни или, не дай бог, смерти. Иначе люди, передавая друг другу информацию из уст в уста, будут бояться и избегать прививок всеми доступными способами. А черный рынок уже подсуетился — снабжает за 12 тысяч рублей поддельными кодами тех, кто не желает делать прививки.

Если уж ковид играет с нами в пятнашки, давайте хоть друг с другом не играть. Речь ведь идет о нашем здоровье и нашей жизни. Прошу понять правильно — не отрицаю прививки, но считаю, что всё, как сказал опять-таки президент Путин, «должно быть в меру».«А какой мерой мерите, — сказано в одной умной книге, — такой и вам отмерено будет».