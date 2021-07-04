Президент России Владимир Путин якобы боится встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским в силу разницы в возрасте двух президентов. Об этом 3 июля в эфире украинского телеканала НАШ заявил экономический эксперт, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, который считает, что на фоне «молодого» Зеленского Путин будет якобы будет выглядеть «невыигрышно».

Цитата из мф Маугли. Реж. Роман Давыдов. 1973. СССР

»Почему Путин не хочет встречаться с Зеленским… Зеленский молодой человек. И Путин очень хорошо понимает, что на фоне молодого человека он будет выглядеть немного с бытовой точки зрения невыигрышно. В России на сегодняшний момент тема — преемник. Его обговаривают на кухне. Эта тема очень популярная… И эта встреча может действительно повлиять негативно. И это основной фактор, который «пугает» Путина быть рядом с Зеленским, а не Донбасс и так далее…» — сказал Охрименко.

Заявление эксперта обсудили в YouTube-канале «НАШ». Многие комментирующие подвергли эксперта критике.

«Боже какой бред! Просто нет слов комментировать эту чушь. А Байден не боится выглядеть как-то не так рядом с Зеленским, а ведь он постарше Путина. Охрименко, наверное, дали установку такую хрень нести. Что-то подобное уже слышала и от другого эксперта… Что там они пьют?» — не понимает Галина Ф.

«Как же будет выглядеть Байден на фоне Зеленского?» — спросил Николай Н.

«А Зеленский даже на фоне самого старого президента мира всегда будет выглядеть тряпкой и марионеткой!» — отметил Виталя I.

Цитата из мф Слон и Моська. Реж. Пантелеймон Сазонов, Ламис Бредис. 1941. СССР Тявкает

«У Охрименка что, маразм? При чем тут молодой? А то, что тупой, как пробка, и с ним не о чем говорить? Он ведь привык по сценарию работать. Теперь по-другому у него не получается», — пишет Александр П.

«Ничего Путина не пугает. Он даже к ковидным в больницу приходил. А к психам в дурку и подавно не испугается. Только нужно ли это Путину?» — спрашивает Дмитрий Б.

«Весомый аргумент. Откуда этих идиотов достают?» — поинтересовалась Татьяна Т.

«Тогда Байдену вообще, по мнению Охрименко, нельзя выходить на люди, кругом ведь молодые… Зеленскому повезло, что он живет среди таких людей, даже может за умного там сойти…» — пишет Мила Г.

«И это ещё не самый тупой «эксперт» на Украине. Бывает и хуже», — добавил Дмитрий С.

«По «логике» Охрименко, Путина не должно было быть в Париже 9 декабря 2019 года. И да, это тупое «экспертное мнение», — подытожила Anna T.

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