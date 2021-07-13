Жители Свердловской области на уходящей неделе (28 июня — 4 июля) активно обсуждали цены на овощи. Своего рода стимулом для этого стало возмущение губернатора Евгения Куйвашева «заоблачными» ценами на морковь. А 30 июня у граждан появился ещё один повод погудеть на эту тему — вопрос о причинах подорожания моркови и картофеля и о том, почему морковь дороже бананов, задали президенту России Владимиру Путину во время прямой линии.

«Торговка овощами». 1920

Женщина, обратившаяся к главе государства прямо из одного продмага, поинтересовалась, почему бананы из Эквадора стоят дешевле, чем морковь из соседних регионов России (70 рублей за килограмм против 110). Также её возмутили высокие цены на картофель. «Как прожить человеку, моей маме, например, с зарплатой, равной прожиточному минимуму, с такими ценами на продукты? Вообще, кто-то контролирует у нас цены в России или они сами по себе как-то устанавливаются?» — спросила гражданка.

Владимир Путин на это ей ответил, что в 2020 году овощей в России вырастили немного, не хватило для внутреннего рынка. Соответственно, приходится завозить овощи из-за границы.

(сс) voltamax Морковь

«В прошлом году мы произвели картошки, например, 19 с лишним миллионов тонн. В этом году будет примерно 22 миллиона — надеюсь, нам хватит с лихвой», — сказал Владимир Путин. И выразил надежду на то, что свежий урожай повлечёт снижение цен на овощи.

Также президент отметил, что в России овощи и фрукты производятся пока в недостаточном для внутреннего потребления объёме. Зато по свинине и куриному мясу полностью себя обеспечиваем и даже отправляем на экспорт. Что касается цен в целом, то правительство России принимает меры по их сдерживанию. «Будем дальше работать», — пообещал президент.

Ситуацию с ценами на овощи и другие сельскохозяйственные культуры активно обсуждают на уральском портале E1.Ru. Пользователь Atom Heartz обнаружил в магазинах картофель из Египта по 70 рублей за килограмм. Он считает, что в России якобы ничего толком не возделывается и не выращивается, а поля брошены. Конечно, вряд ли всё так плохо, как описывает этот товарищ. Поля возделываются, морковь, картошка и другие овощи растут. Другое дело, что, возможно, не хватает сельскохозяйственных земель.

Овощи и фрукты. Наталья Хомутова ИА REGNUM

А некий «Гость» в качестве примера привёл ситуацию с зерном. По его словам, элеваторы не покупают этот товар у колхозов и фермерских хозяйств до середины сентября, так как ещё неизвестна цена закупки. Зерно в это время гниёт на корню, и его вынуждены продавать в Китай. Правительство видит, что у фермеров оно заканчивается, и назначает цену выше, чем Китай. Итог — зерна у хозяйств не осталось, и элеваторы скупают его уже в Китае в разы дороже, чем было бы у производителя.

«Итог — растут цены на хлеб. На примере зерна можно понять, как и почему растут цены на все продукты. И кто виноват в повышении цен на все продукты», — написал «Гость».

»А почему картошка у нас из Египта?» — выразил недоумение другой интернет-пользователь. Другие граждане на это посоветовали ему взять заброшенный участок земли и посадить свою.

«Езжай в любую из заброшенных деревень, сажай и не парься налогами или ещё чем. Вы до такой степени обленились, что даже бесплатное не можете взять», — написал один из граждан.

Некий «Дед мазай» полагает, что одной из причин сложившейся ситуации с ценами стало налоговое бремя, которое вынуждены нести фермеры. «Вообще овощи безумные деньги стали стоить, кабачки золотые продают, яблоки больше 100 рублей, картофан тоже не дешёвый стал», — переживает гражданин.

«Морковь импорт, а бананы наши», — шутит некий «Гость».

"Дичь какая-то — как в России может не быть картошки и моркови!!!» — пишет Мисс Fs. И добавляет: «Скоро бананы, как в Латинской Америке, станут национальным блюдом».

Кустодиев — «Купец». 1918

«Дождётесь, что и бананы подорожают до уровня морковки», — шутит ещё один пользователь интернета.

А у некого анонима возникли вопросы к ответственным за российское сельское хозяйство. «Почему целое Министерство сельского хозяйства не может ничего предусмотреть? Почему правительство сидит и вату катает?» — возмущён гражданин.

Пользователь «Нульмерный человек» тоже считает, что ситуацию с нехваткой моркови и картофеля нужно было спланировать заранее. Например, закупить за рубежом по нормальным закупочным ценам.

«Морковь стала предметом роскоши. Теперь многие в магазины как музей ходят. Посмотреть на композиции из овощей с трёхзначными ценами», — негодует уралец.

Отметились на форуме и те, кто производит морковь и картофель, правда, в условиях личного хозяйства. «А у меня морковка как росла стоимостью в пакетик семян, так и растёт… Картошка вообще самоокупаемая…» — похвалился один из форумчан.

Садоводы и огородники, пожалуй, из тех, кому не надо париться по поводу покупки овощей. Конечно, в том случае, если они вырастили их достаточно для семьи и правильно хранят. Остальным приходится покупать, и пока цены не радуют. Свердловский губернатор Куйвашев намедни рассказал в соцсетях, что после его критики торговые сети начали снижать цены на морковь. В «Ашане», например, она упала почти в два раза, до 99 рублей за килограмм.

«Это значит, что предыдущая цена была завышена?», — задался глава региона вопросом. И попросил торговые сети избегать необоснованных накруток. При этом Куйвашев добавил, что и 99 рублей за килограмм моркови уже ближе к реальности, но всё равно дорого. Он пообещал держать этот вопрос на контроле и проговорить его ещё раз со всеми представителями торговых сетей, работающих в Свердловской области.