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Александр Горбаруков ИА REGNUM Эрдоган

Дамаск выдвинул против Анкары серьезные обвинения

Как передает турецкая редакция Deutsche Welle, заместитель министра иностранных дел Сирии Башар Джафари заявил, что обвинения лидера мафиозной группировки Седата Пекера относительно того, что грузовики с оружием и боеприпасами, предназначавшиеся туркменскому народу района Байырбуджак на севере Сирии, были отправлены исламистской террористической группировке «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), являются обоснованными. «У нас есть веские доказательства неподобающего поведения и злоупотребления полномочиями чиновников режима Эрдогана, подтверждающие обвинения Седата Пекера, — сказал министр. — Мы направили в Совет Безопасности ООН, Генеральный секретариат и Комитет СБ по борьбе с терроризмом 108 конфиденциальных писем, в которых изложена достоверная информация об отношениях администрации Эрдогана с террористами, которые, к сожалению, прибыли на территорию Сирии через нашу общую с Турцией границу. Я хотел бы еще раз особо подчеркнуть, что утверждения Седата Пекера полностью соответствуют действительности».

Giorgi Balakhadze Канал «Стамбул»

Крупнейшие медицинские организации Турции проданы датской компании

Как сообщает Dünya Ekonomi, пять городских больниц, построенных по проекту государственно-частного партнерства (ГЧП), в реализации которого было тайно всё — регламент, тендер и гарантийные обязательств исполнения договора — проданы датской компании. Rönesans Holding, осуществляющий управление больницами в городах Адана, Йозгат, Элязыг, Бурса и Башакшехир, Шам и Сакура в Стамбуле, решил покинуть эту сферу деятельности. Акции компании Rönesans İşletme Hizmetleri Danışmanlığı A. Ş. — крупнейшего оператора в области здравоохранения (9500 койко-мест) — проданы датской компании ISS Facilities, которая с 1901 года осуществляет деятельность более чем в 30 странах мира и имеет более 40 тысяч сотрудников в Турции.

Колонна пленных на улице Берлина. На переднем плане «последняя надежда Германии» — мальчишки из гитлерюгенда и фольксштурма

ЕС выделит три миллиарда евро в поддержку сирийских беженцев

Как передает Sözcü, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что до 2024 года ЕС выделит 3 миллиарда евро в поддержку сирийских беженцев в Турции. На совместной пресс-конференции с главой Европейского совета Шарлем Мишелем и председательствующим в Совете ЕС премьер-министром Португалии Антониу Кошту по итогам саммита ЕС в Брюсселе фон дер Ляйен отметила, что деньги будут полностью поступать из бюджета ЕС и пойдут на социальную и экономическую поддержку беженцев.

Иракский парламентарий: «Турция создала 70 трансграничных военных баз и разместила 30 тысяч солдат»

Как сообщает Mezopotemya, член Комиссии по общественной безопасности и обороне парламента Ирака Бадр аль-Зияди заявил, что Турция создала 70 военных баз и разместила 30 тысяч солдат в Иракском Курдистане, где она проводит трансграничную операцию. «Турция оккупировала 16 километров иракской границы. Если иракское правительство никак не отреагирует на эту ситуацию, Турция пойдет еще дальше», — предупредил Зияди.

Freedom House Боевики

The Guardian: «Фактическая стоимость строительства канала «Стамбул» составляет 65 миллиардов долларов»

Как передает TR724 со ссылкой на The Guardian, фактическая стоимость канала «Стамбул», капсула под строительство которого была заложена президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, составляет 65 миллиардов долларов, хотя изначально была озвучена сумма в 15 миллиардов долларов. «Это безумная идея для такого крайне поляризованного общества, как Турция», — говориться в статье. МакКернан отмечает, что многие жители Турции расценивают проект по строительству канала «Стамбул» как «экологическую катастрофу с астрономическими затратами», а «настойчивость президента Реджепа Тайипа Эрдогана в отношении реализации данного проекта прямо пропорциональна количеству инакомыслящих».

elPadawan Монополия

За время пандемии число долларовых миллионеров в Турции увеличилось на 21 тысячу

Как сообщает Dünya Ekonomi, по оценкам швейцарского банка Credit Suisse, число долларовых миллионеров в Турции в 2020 году увеличилось на 21 тысячу и достигло в общей сложности 115 тысяч человек. В то время как доля состояния 1% богатейшего населения Турции увеличилась до 42,8%, доля 95% осталась на уровне 37,8%. Согласно отчету, число миллионеров в Турции, которое в 2019 году составляло 94 тысячи, в 2020 году увеличилось на 21 тысячу и составило 115 423 человека. В Турции количество людей с состоянием менее 10 тысяч долларов составляет 33 миллиона 262 тысячи, от 10 до 100 тысяч долларов — 22 миллиона 406 тысяч, от 100 тысяч до 1 миллиона долларов — 1 миллион 984 тысячи и с состоянием более 1 миллиона долларов — 115 тысяч человек.

Chris Potter Взятка

Солдаты Эрдогана в Европе

Как передает TR724, на этой неделе ультраправое националистическое движение Ülkü Ocakları, известное во Франции под названием «Серые волки» (Loups gris), попало на первую полосу журнала Le Point под заголовком «Солдаты Эрдогана в Европе». В статье Гийома Перье, который в период с 2005 по 2015 годы работал стамбульским корреспондентом газеты Le Monde, рассматривается структура распространившегося в Европе движения, преступлений, участником которых оно является, и его угрозы мирному существованию. Пьере охарактеризовал Ülkü Ocakları как жестокое, фашистское, милитаристское, националистическое движение, выступающее против евреев, армян и курдов. В своей статье он описывает не только исторические отношения националистического движения с высокопоставленными чиновниками и мафией, нападения Абдуллы Чатлы на армянских активистов в Париже в 1983 году, убийство Абди Ипекчи Мехметом Али Агджа в 1979 году и его покушение на папу Римского в 1981 году, но и текущие события.

Парламент Турции одобрил приватизацию предприятий оборонной промышленности

Как сообщает Aktif Haber, комиссия национальной обороны Великого национального собрания Турции одобрила инициативу приватизации крупного предприятия оборонной промышленности страны. Принято предложение о разработке законопроекта по созданию компании Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi (MKE AŞ) в соответствии с положениями Торгового кодекса Турции и частного права с начальным капиталом в 1,2 миллиарда турецких лир. MKE AŞ начнет свою работу после подписания договора, который будет подготовлен совместно с министерством казначейства и финансов Турции, проведения процедуры регистрации и публикации соответствующего объявления. Весь капитал компании, равно как и право собственности, право на получение дивидендов и все финансовые права, возникающие в результате владения акциями, будут принадлежать министерству казначейства и финансов. Такие права и полномочия министерства казначейства и финансов, как право голоса, управление, представительство и аудит, будут осуществляться министерством национальной обороны.

Кылычдароглу: «Турция возглавила список стран с высоким уровнем отмывания денег»

NTV цитирует слова лидера турецкой оппозиции Кемаля Кылычдароглу: «В настоящее время Турция возглавляет список стран Европы по отмыванию денег. Такого стыда и позора наша страна еще не испытывала никогда. Они наживаются на нелегальной деятельности и постепенно списали со счетов экономику и закон. Кому идут эти деньги? Куда идут от торговли органами и наркотиками? Свою долю получают только те, кто вершит грязные дела, или те, кто закрывает глаза на эти бесчинства, тоже? Почему молчит президентский дворец и его каналы? Да потому, что их задобрили! Сегодня в Турции невозможно вести бизнес без взяточничества. С момента контакта с государством невозможно вести бизнес без взяточничества».

Документальный фильм о пандемии и конфликте между двумя министрами

Как передает турецкая редакция Independent, 140journos снял документальный фильм «Чума», в котором раскрывается политическая составляющая пандемии коронавируса в Турции. В нём представлены различные точки зрения на взаимоотношения министра внутренних дел Сулеймана Сойлу и министра здравоохранения Фахреттина Коджа. В фильме говорится, что «Источник «чумы» кроется и разрастается в глубинах неподготовленного общества. Единственный известный способ противостоять «чуме» — нравственность». В фильме, анонсируемом 140journos словами «последние страницы романа», изложена точка зрения высокопоставленного турецкого чиновника, который признался, что министерство здравоохранения Турции передавало Всемирной организации здравоохранения некорректные данные. «Министр здравоохранения Фахреттин Коджа пришел из частного сектора и поэтому хотел, чтобы вся власть и контроль над пандемией находились в его руках. Так вы не сможете справиться с этим кризисом», — сказал чиновник.

Расследование в отношении экс-адвоката Трампа по факту лоббирования интересов Турции

Как сообщает Bold Medya со ссылкой на Bloomberg, суд Нью-Йорка приостановил действие лицензии Рудольфа Джулиани, личного поверенного экс-президента США Дональда Трампа. Министерство юстиции США инициировало расследование в отношении Джулиани по факту его причастности к лоббированию интересов Турции путем пособничества в отмене обвинений в адрес турецкого бизнесмена Резы Зарраба, который нарушил наложенное на Иран эмбарго и подкупил государственных чиновников Турции, а также к попытке экстрадиции из США проповедника Фетхуллаха Гюлена. Как передает Bloomberg, если в результате расследования будет установлено, что Джулиани действительно лоббировал интересы Турции, от него, в соответствии с американским законодательством, могут потребовать зарегистрироваться в качестве лоббиста и раскрыть все контакты с американскими и турецкими официальными лицами относительно Зарраба и Гюлена.

США подтвердили обвинения России

Как передает Haberrus со ссылкой на Reuters, США включили Турцию в список стран, использующих малолетних солдат. Таким образом, страна-член НАТО впервые попала в этот список. Россия обвиняет Турцию в пособничестве экстремистским террористическим группировкам в Сирии с 2016 года. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Турция поставила в Ливию и Нагорный Карабах огромное количество радикальных экстремистских боевиков, в том числе боевиков террористической организации «Бригада Султана Мурада» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Многие высокопоставленные российские официальные лица говорили об этом на международных платформах. Российские СМИ публиковали видеоматериалы, на которых запечатлены протурецкие боевики террористической организации «Бригада Султана Мурада» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ливии и во время армяно-азербайджанского военного конфликта в Нагорном Карабахе. Тот факт, что в отчете Государственного департамента США о торговле людьми за 2021 год изложены сведения о том, что Турция оказывала поддержку террористической организации «Бригада Султана Мурата» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии, подтверждает обоснованность обвинений, о которых Россия говорила во многих международных организациях.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Сходка крупной буржазии

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Гран-при Турции, который вновь включили в календарь сезона 2021 года «Формулы-1», состоится с 1 по 3 октября.

Слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана «мы не имеем дела с МВФ, мы дали им кредит», оказались ложью. Исполнительный совет МВФ принял решение передать в Центральный банк Турецкой Республики, имеющий отрицательный резерв, 6,4 из 650 млрд долларов, выделенных странам-членам.

Как сообщает испанская газета El País, во время правления Партии справедливости и развития Турция превратилась в важный маршрут контрабанды наркотиков, турецкая мафия заключила союз с наркокартелями в Латинской Америке и набрала вес в распространении наркотиков в Европе и на Ближнем Востоке.

Как передает лондонский новостной интернет-портал Middle East Eye, лица, связанные с запрещенной в Египте организацией «Братья-мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), насчитывающей 3000 диссидентов в Турции, обеспокоены сближением Анкары и Каира.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал поручение вмешаться в деятельность социальных сетей. На заседании рабочей группы Партии справедливости и развития по вопросу регулирования деятельности социальных сетей Эрдоган сказал: «Нам срочно нужно включить аналогичные юридические механизмы в нашу повестку дня».

Европейский союз расширил список безопасных для посещения стран, однако Турция вновь в него не вошла.

После снятия запрета на увольнение и перехода на полный рабочий день в компаниях начались массовые увольнения. Даже в финансируемом государством Türk Hava Yolları было уволено 2500 человек, обслуживающих кабину летного экипажа.