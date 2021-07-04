Украина заняла последнее место в Европе по уровню счастья. Об этом свидетельствуют результаты исследования World Happiness Report 2021, опубликованные порталом Visual Capitalist. При среднеевропейском уровне 6,4 Украина имеет показатель 4,9. Самой счастливой в Европе и мире в соответствии с результатами исследования оказалась Финляндия (7,8).

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В Польше показатель составил 6,2, в Белоруссии и России по 5,5. В Болгарии — 5,3, в Румынии — 6,1. На мировом уровне худшие показатели счастья у Афганистана (2,5). Отмечается, что страны оценивали по ряду факторов, среди которых ВВП на душу населения, продолжительность жизни, социальная поддержка, восприятие коррупции, недавний опыт эмоций.

Новость обсудили в телеграм-каналах «Украина Сейчас» и «Инсайдер UA». Некоторые отметили, что виновны в несчастливости украинских граждан социально-экономический кризис в стране, война, а также украинские политики.

«Да ладно… В Украине одни из самых счастливых людей! Америка и Европа несмотря на высокий уровень жизни на антидепрессантах и транквилизаторах. А в Украине жизнь не малина, но люди всё равно на позитиве», — написала Liliya C.

Цитата из видео на YouTube Болельщики Украина — Англия Евро-2020

«Как люди могут ощущать себя счастливыми, если из-за ужаснейшей экологии постоянно проблемы со здоровьем. И время войны…» — отметил Анастасий Щ.

«Есть люди несчастные. Есть люди счастливые. А есть граждане Украины — счастливые вопреки и назло всем и вся», — пишет Юлия.

«Ага, очень счастлив, спасибо за повышение тарифов, цен, введение новых налогов, счастью нет предела просто», — с сарказмом отметил Odinson.

«А Афганистан-то за что самый последний? 20 лет там США над демократией работали», — добавил не без сарказма Иво Б.

«А то мы думали, что у нас счастье бьет через край», — отреагировала Ирина.

«Украина превратилась в банановую республику», — написал Alexandr.

«Да просто зарплаты как в Зимбабве, а цены европейские, и большинство народа не может концы с концами свести, а тут еще и очередное поднятие тарифов. Алё, гараж! Пенсия минимальная 53 евро, эти уроды просто глумятся над народом», — отметил Abakumov.

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«Зато в вышиванках и с закрытыми границами. Прыгаем дальше, в этом счастье и удовольствие жизни. А что ещё для счастья надо?» — написала Luba D.

«Зиму ждём с ужасом, если подорожает электричество и отопление, а оно подорожает, большинству придется переходить на хлеб и воду», — пишет Irina.

«Я счастлива, я живу в прекрасной стране, у меня прекрасные сыновья и красавицы внучки!» — добавила lyuba m.

«Я счастливый человек, я счастлив своей семьёй, я глубоко несчастлив за угробленную тупой властью страну», — написал Николай Н.

«А чему радоваться? Нашим зарплатам или дорогам? Может, ещё за вчерашнюю игру (матч Украина— Англия — О. П.) порадоваться?» — спросил один из читателей.

«Вообще неудивительно. Как можно быть счастливым в стране, где почти все думают лишь о том, как выжить?» — не понимает Vladimir T.

«А так-то да, попробуйте быть счастливым с войной и отделением территорий, маленькими ЗП и высокими ценами/налогами», — отметил Veafy.

«Гарна перемога (красивая победа — О. П.). За это майдан стоял. Если Украина — это Европа, не хочу в такую опу», — подытожил один из читателей.

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