



Иван Шилов ИА REGNUM Грузия и НАТО

После того как Грузию не только не пригласили на саммит НАТО в Брюсселе, но и не предоставили План действий по обретению членства (ПДЧ) в Североатлантическом альянсе, Брюссель решил хоть как-то рассеять «тбилисские разочарования». Он направил в Грузию с очередным вояжем специального представителя генсека НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Джеймса Аппатурая. Чиновник провел встречи и переговоры с грузинскими официальными лицами, в частности с министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани, получил из рук президента Грузии Саломе Зурабишвили орден Золотого руна «за особый личный вклад, внесенный в углубление сотрудничества Грузии и НАТО и дело евроатлантической интеграции Грузии, твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии» и много публично рассуждал на общие темы, призывая Грузию проводить «реформы, которые приблизят её к НАТО».

Giorgi Balakhadze Мечта Грузии о НАТО

По всем признакам для Аппатурая это был «прощальный визит» в Тбилиси. В настоящий момент идет процесс выбора нового специального представителя генсека НАТО. Его личность станет известна к началу осени. Аппатурай занимает пост спецпредставителя с 2010 года. Подсчитано, что именно он сделал больше всего заявлений по вопросу членства Грузии в альянсе. «10 лет назад всё пространство вокруг Грузии было заполнено разговорами о необходимости проведения реформ, — говорит Аппартурай. — Тогда разговоры о принятии Грузии не были реалистичными. Даже если бы для этого были политические условия, Грузия не была готова к вступлению в НАТО». А сейчас? «Грузины не сдаются, они идут вперед, они продолжают бороться, пока не достигнут желаемого, и в данном случае это членство в западной семье, не только через разделение общих ценностей, но и институционально, — рассуждает спецпредставитель. — Я буду продолжать поддерживать эти усилия». Но это теперь, как говорится, вольному — воля.

Что дальше? Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обсудил с Аппатураем визит представителей Военного комитета альянса, который планируется осуществить в сентябре этого года. По оценке премьер-министра, несмотря на пандемию, «необходимо сохранить позитивную динамику в сотрудничестве Грузии с НАТО». В последний раз представители Военного комитета совершали визит в Тбилиси в марте 2019 года. Тогда члены комитета под руководством Стюарта Пича посетили командно-штабные учения Грузия — НАТО. Напомним, что Военный комитет НАТО — высший военный орган североатлантического альянса, который состоит из начальников генеральных штабов стран, входящих в альянс. Его основная роль заключается в предоставлении руководства и рекомендаций по военной политике и стратегии.

MIKHEIL Военные НАТО в Грузии

Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности альянса у своих западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для её интересов. Это напрямую касается и Грузии, которая, по словам Залкалиани, считает, что «главные события произойдут на саммите НАТО 2022 года», куда её «обещали пригласить». Вот и Аппатурай в интервью грузинскому Первому каналу говорил, что в альянсе идут дискуссии об активизации политики открытых дверей и предоставлении ПДЧ для Грузии. Но воз и ныне там. На саммите НАТО в Брюсселе в июле 2018 года, куда был приглашен Тбилиси, в тексте заключительной декларации он упоминался 18 раз. Тогда в его адрес были произнесены все тезисы, которые сейчас воспринимаются как «дежурные» — это поддержка территориальной целостности страны, заверения о сохранении в силе решения, принятого на саммите в Бухаресте в 2008 году о будущем присоединении Грузии к альянсу, признание «значительного прогресса», которого она «достигла в реформах» и ее значимости в конструировании евроатлантической безопасности, частью которой она же объявлена.

(сс) Sgt. A.M. LaVey, 173rd Airborn Brigade Public Affairs. U.S. Army Europe Совместные учения НАТО и Грузии

И что? И тогда о конкретных сроках вступления Тбилиси в НАТО не говорилось. А сейчас Тбилиси, по многим причинам, обречен всего лишь стоять у дверей «политики открытых дверей» НАТО. Нет и не будет того, что предвещал бывший посол США в России Майкл Макфол, заявляя, что на встрече в Женеве президентов США и России — Джо Байдена и Владимира Путина американский лидер поднимет грузинскую тему. Не поднял. Тбилиси, кстати, был бы удовлетворен тем, если бы в дальнейшем заседания комиссии НАТО — Грузия проходили не на уровне министров иностранных дел, а глав государств или правительств, чтобы продемонстрировать всю серьезность отношений альянса с Тбилиси. Такого тоже не будет. Москва ясно дала понять, что не потерпит присоединения Грузии к НАТО и даже переговоры о ее вступлении в альянс могут при определенных условиях спровоцировать события с непредсказуемыми последствиями.

В то же время США намерены поддерживать ситуацию «повышенной напряженности» в Закавказье, постоянно обещая Тбилиси членство в НАТО для того, чтобы «сдерживать политику России в этом регионе без развязывания войны». Это уже иная игра с другим сценарием. Недавний визит в регион и. о. заместителя госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филиппа Рикера показал, что Вашингтон подыскивает Грузии новое место в Закавказье и утешает его новыми обещаниями сделать «ключевым партнером США во всем черноморском регионе, даже без членства в НАТО». Посмотрим, что из этого выйдет.