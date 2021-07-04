Информация о том, что авиация Черноморского флота совместно с авиацией Южного военного округа провели учебно-боевые полёты над акваторией Чёрного моря на фоне военных учений стран НАТО и Украины Sea Breeze, вызвала обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 4 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Айвазовский. Черное море (На Черном море начинает разыгрываться буря). 1881

"Пусть натовские войска не расслабляются на своих учениях. А то ещё почувствуют себя хозяевами, хотя они тут в гостях и им тут совершенно не рады», — отмечает Дарья К.

Многие пользователи считают, что странам — членам НАТО необходимо постоянно напоминать, что Чёрное море — территория интересов Российской Федерации и вальяжно себя чувствовать им никто не позволит.

«А почему не отработали действия по кораблям НАТО? Как раз удобный случай подвернулся!» — отмечает Александр К

Mil.ru Военно-морской флот России

Некоторые комментаторы отмечают, что авиация является козырной картой российских военных, потому что она способна в кратчайшие сроки уничтожить вражеский флот ещё на подступах к границам Российской Федерации.

«Морская авиация — это козырь России в Чёрном и Балтийском морях! Она предназначена уничтожать вражеский флот, и в таких идеальных местах, как Балтика и Чёрное море, ей это удастся однозначно», — считает Александр Е.

Часть людей уверены, что вскоре из западных стран вновь польются реки ненависти в сторону нашей страны, которая посмела проводить свои учения вблизи натовских войск.

«Ждём заявлений и стона в западных «геббельсовских листках» о том, как Россия провела «агрессивные» учения на фоне «мирных и демократических» военных манёвров НАТО «по всем международным правилам» с целью сразу после них напасть на окраину. Хотя, что уж там, на всё НАТО!» — написал Sancho R.

Ряд пользователей указывают на то, что Россия и Запад вступили в новую гонку вооружений. Люди убеждены, что, несмотря ни на что, наша страна окажется победителем в этом противостоянии.

Mil.ru Российская авиация

«Восстанавливается былое величие СССР. НАТО будет вынуждено отрабатывать отражение парных и одиночных ударов нашей авиации, мы же отработаем непарные и множественные атаки. Потом они… короче, всё равно мы победим в этой гонке вооружений и подготовке к войне!» — убеждён Вячеслав О.

Отдельные комментаторы отметили, что буквальные боевые столкновения в нынешних условиях сменились информационными баталиями.

«Раньше для выяснения отношений нужны были активные боевые действия, сейчас достаточно демонстрации силы. Война с нашим вечным врагом, по сути, продолжается, просто перешла в более опасное информационное поле, где проигрывать никак нельзя», — пишет пользователь под псевдонимом «Министр Правды».

Напомним, 3 июля отдел информационного обеспечения ЧФ сообщил журналистам, что авиация Черноморского флота совместно с авиацией Южного военного округа провели учебно-боевые полёты над акваторией Чёрного моря на фоне военных учений стран НАТО и Украины Sea Breeze.