Заявление вице-премьера Дмитрия Чернышенко на совещании с участием министра спорта Олега Матыцина, представителей администрации президента и руководителей федераций и профессиональных лиг по игровым видам спорта, в котором он раскритиковал российскую сборную по футболу, отметив, что это «не те результаты, которых от нас требуют налогоплательщики и правительство», вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 4 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Алексей Кокорекин. Выше класс советского футбола! 1954

"В СССР играли за престиж страны и выигрывали, а нынче спорт превратили в коммерцию. Теперь черпайте поварёшками и наслаждайтесь», — отметил Геннадий К.

Многие пользователи оказались солидарны с мнением вице-премьера. Люди уверены, что те деньги, которые получают футболисты и тренеры, не сопоставимы с тем качеством игры, которое они показывают.

«За какие «подвиги» им платят миллионы? Спорт давно стал разменной монетой барыг, толстосумов и политиков», — поделился своим мнением Александр Л.

Алексей Колчин ИА REGNUM Футбол Урал — Спартак 2019

Некоторые комментаторы убеждены, что российскому правительству пора перестать спонсировать миллионеров, играющих в мяч. Необходимо обратить свой взор в сторону страстно любящих футбол граждан.

«Да неужели?! Давно пора гнать мокрыми тряпками этих миллионеров! Надо набрать простых и небогатых ребят, которые будут играть за мечту, а не только за деньги», — считает Тамара М.

Часть людей считает, что подобное заявление выглядит крайне наивным и не отражает всей сложности выстроенной системы по поддержке российского футбола.

«Сплошной популизм! Человек даже не понимает, о чём делает заявление. Мы уже выбрали свой «особый путь» и пожинаем его плоды. Как можно расставить людей из «Газпрома» и Ротенбергов во главе Спортивной федерации и ждать, что они выстроят требующуюся систему?» — задаётся вопросом Михаил В.

Ряд пользователей указывают на то, что футболистов в России пора отрезать от государственного финансирования, передав их на содержание частным инвесторам, которые будут жёстко следить за качеством игры спортсменов.

«Пока этот бизнес зиждется на государственном финансовом обеспечении, настоящего результата мы не увидим. Уберите дотации от них нафиг, и вдруг увидите, как они начнут думать о своём будущем и играть», — написал Константин М.

Алексей Кокорекин. Выше класс советского футбола! 1954

Нашлись и те, кто напомнил, что в России не только со спортом проблемы и это лишь часть глобальной проблемы, без всеобщего решения которой никаких побед нашей страны мы не видим.

«Человек из «ниоткуда»! Что, кому и для чего он всё это говорит? В государстве нет общенациональной идеи, разрушена нравственность, духовность! «Кожаный мяч» и «Золотая шайба», которые начинались во дворах домов всего Союза от простых мальчишек, где? За время правления правителей, бездарного чиновничества и олигархата потеряны суть и смысл в политике, спорте, культуре и других направлениях жизни государства!» — обращает внимание Владимир Т.

Напомним, 2 июля на сайте правительства России появилась информация о том, что вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании с участием министра спорта Олега Матыцина, представителей администрации президента и руководителей федераций и профессиональных лиг по игровым видам спорта раскритиковал российскую сборную по футболу, отметив, что это «не те результаты, которых от нас требуют налогоплательщики и правительство».