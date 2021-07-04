Решение президента России Владимира Путина посмертно наградить орденами Мужества судебных приставов, погибших при исполнении служебного долга в Сочи, вызвало споры среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 4 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

"Зачем? Что мужественного сделали эти люди? Безусловно, трагичная смерть, но уместны ли ордена?» — задаётся вопросом Паша К.

Многие пользователи отметили, что не считают орден Мужества правильной наградой, которая должна быть посмертно вручена погибшим судебным приставам. По мнению граждан, их смерть крайне трагична и требует почтенного отношения, но занимались они далеко не геройским поступком.

«Да, жертвы. Да, убиты преступником. Но они же никого собой не закрыли, никого не спасли, никого из горящего дома не вынесли и т.п. Соболезнования, конечно, родным и близким, но награждать, таким образом, не стоило», — считает Полина М.

Дарья Антонова ИА REGNUM Судебные приставы

Некоторые комментаторы заявили, что деятельность судебных приставов среди российского народа совершенно не поощряется. Поэтому люди считают, что орден Мужества в данном случае неуместен.

«Если вы хоть раз видели, какими методами действуют эти приставы, то вам бы их вообще не было жалко. Иногда даже коллекторы так не беспределят, как эти, при погонах которые», — указал Иван И.

Часть людей считают, что судебные приставы однозначно не заслужили быть застреленными. Эти люди просто выполняли свою работу, напоминают граждане.

«Люди выполняют свою работу. Вы же не убиваете продавщицу, которая продаёт рыбу средней паршивости! Ей хозяин сказал продавать, она и продаёт. То же самое и с ними. Им сказали, что они должны выполнить свою работу, так они и выполняли. Я считаю, что недопустимо убивать людей, которые вынуждены выполнять свои обязанности», — пишет Тамара М.

Ряд пользователей указывают на то, что у судебных приставов почему-то при себе не было средств самозащиты, в результате чего они оказались абсолютно беззащитны перед вооружённым человеком.

Telefakt.ru Федеральная служба судебных приставов

«Я вот одного не могу понять: почему пристав ОУПДС, пускай и младший, был без средств индивидуальной защиты и табельного оружия? И вот, сдаётся мне, не его это халатность», — подозревает Андрей П.

Нашлись и те, кто напомнил, что данный трагический инцидент является следствием болезни российского общества.

«Может, руководству страны стоило бы сделать так, чтобы люди не хватались за оружие, увидев рядом со своим имуществом судебных приставов? Просто проблему я вижу в обществе и государстве, её никакими орденами не решить», — поделился своим мнением Иван Е.

Напомним, 2 июля на официальном интернет-портале правовой информации появился документ, согласно которому президент России Владимир Путин посмертно наградил орденами Мужества судебных приставов, погибших при исполнении служебного долга в Сочи.