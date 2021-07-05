Во вторник, 29 июня, в футбольном матче с Германией команда Англии одержала победу по счетом 2−0. Всю неделю в британских медиа мелькали фотографии английских фанатов, отмечающих победу. Празднования и встречи проходили в больших группах, каких Англия не видела с момента начала пандемии COVID-19.

Вильнер В. С. Футбол. 1974

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Как сообщают ВВС, британцы разделились на два лагеря: в одном люди наслаждаются комбинацией победы и чувства возвращения к нормальной жизни, а в другом — переполняются сомнениями.

Журналист издания Джеймс Кларк написал: «Люди расслабились, учитывая, что случаи заражения коронавирусом вновь растут? И если спортивным фанатам можно собираться в больших группах, почему тогда остальные мероприятия все еще являются объектом ограничений? После того как снятие коронавирусных ограничений было отодвинуто на месяц, с 21 июня на 19 июля, прокатилась волна критицизма на задержку со стороны тех людей, которые считают, что ко всем относятся одинаково».

Ряд пользователей считает, что распространению коронавирусной инфекции способствуют именно местные болельщики, а не иностранцы, потому что только англичане способны разделить одну бутылку пива на толпу.

«Когда вы видите, как итальянские болельщики смотрят матч в фан-зоне, они не швыряются напитками. Представьте себе, носитель COVID-19, выпивает половину пинты, а затем передает ее 40 другим болельщикам, несознательно заражая их. Да, я недавно был в пабах и ресторанах. Я не зануда, это здравый смысл», — написал @MRSM1TH888.

Некоторые пользователи отметили, что фанаты не единственные люди, распространяющие инфекцию. Можно заразиться при обычном походе в магазин, поэтому нужно усилить защиту или ограничения, предложили в комментариях.

Цитата из хф «Околофтубола». реж. Антон Борматов. 2013. Россия Бесчинства футбольных фанатов

«А как насчет супермаркетов? Люди, которые расплачиваются за покупки дебетовыми картами нажимают кнопки от пин-кода. Вы думаете, они чистятся после каждого человека? Это чушь, если бы все было настолько плохо, тогда было бы больше предостережений. Наслаждайтесь жизнью и футболом», — прокомментировал @Macbenerdict.

Многие пользователи не считают, что Великобритания все еще находится в пандемии, поэтому можно отмечать как кому угодно.

«Действительно ли это пандемия, в первую очередь этот вопрос спорный. Сейчас более чем у 80% людей есть антитела, а старики и беззащитные вакцинированы», — написал @smoggiec.

«Мы сейчас больше не находимся в пандемии и никогда не были. Так что, да, отмечайте, как хотите», — прокомментировал @Jordania213.

Не все комментаторы согласны с такой позицией, некоторые из них считают, что до победы над пандемией еще очень далеко.

«Вы вообще знаете, что такое пандемия? 183 892 565 случаев заражения по всему миру. На данный момент около 11 млн человек болеют и это число растет. Глобальные цифры не говорят мне о «конце», они все еще очень высоки. Мы даже не на полпути», — ответил @Khodatii.

Некоторые комментаторы начали сравнивать футбольных болельщиков с другими, отметив, что на теннисном стадионе Уимблдон шанс заразиться намного выше, чем на футбольном Уэмбли.

«Да, во всем виноват футбол. А в Уимблдон, на стадионах для регби и крикета безупречная ковид-безопасность?» — спросил @CardyFreddie.

«Был на двух стадионах в этом году. В Уимблдон рассадка намного плотнее, чем в Уэмбли», — отметил @Spoodledude.

Fifa.com Сборная Англии

«Ой, опять началось, очередная доза предложений посмотреть на других!!! Два зла не сделают ничего правильного, так что цитирование (правильное) безрассудности фанатов другого спорта не сделает безрассудность футбольных фанатов более оправданной!» — ответил @BartholomewJill.

На вопрос ВВС «должны ли мы оглушительно отмечать футбольные победы в период пандемии?» Большинство пользователей однозначно ответило «да».

»Да. Следующий вопрос», — написал @JGreenwood91.

«Почему это все еще вопрос?» — спросил @tagandbruce.

«Конечно должны. Нам нужно чем-то развеселиться после обречения на уныние в течение последних 16 месяцев», — прокомментировал @hereford1terra.

«Если для иностранных футбольных випов безопасно приезжать в страну без тестирования, тогда да!» — написал @keithbristoluk.

Некоторые комментаторы все же считают, что сейчас не подходящее время для громких гуляний и празднования футбольных побед. Футбол не должен быть исключением, все одинаково должны следовать правилам, отметили в комментариях.

«Нет, иначе появятся двойные стандарты. Как же футболистам разрешили обниматься и прыгать друг на друга после того, как они забьют гол для победы в игре, если членов общества заметят в тех же процессах, их обвинят в нарушении правил. Это лицемерие!» — считает @Michell51871646.

Больничная палата для больных коронавирусом. (сс) М. Мишин. mos.ru

В комментариях «двойные стандарты» для футболистов объяснили самоизоляцией на протяжении Евро-2020, а также отметили, что футболисты обязаны следовать ограничениям, установленным УЕФА.

«Они находятся в пузыре, им нельзя даже посетить семью. Им говорили ни при каком условии не отмечать с фанатами», — ответил @OldFridgesKill.

Некоторые пользователи все еще верят в теорию заговора, связанную с поиском настоящей причины появления COVID-19.

«Мы прочитали слитый меморандум о том, что вы планируете использовать Евро наряду с другими вещами для того, чтобы инициировать очередной локдаун, чтобы бороться с предположительным ростом случаев заболевания», — написала @JulieBallard3.

Пользователи также отметили, что празднование футбольной победы — это личный выбор каждого англичанина.

«Мы должны делать, что мы хотим. Хотим оглушительно отмечать — так и делаем. Хотим сидеть внутри с закрытыми занавесками и масками на лице, слушая пропаганду ВВС — так и делаем», — считает @BlueArmyFaction.

Напомним, после победы над Германией Англия вышла в четвертьфинал чемпионата Европы по футболу 2020. Сегодня, 3 июля, в четвертьфинале Англия сыграет с Украиной.